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      Рейтинг кандидатов в президенты-2019: последние результаты социологов

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      Социологи опубликовали последние рейтинги кандидатов в президенты
      Социологи опубликовали последние рейтинги кандидатов в президенты / Фото 24 канала

      Уже через три дня – 31 марта – в Украине состоятся очередные президентские выборы. Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии обнародовали последние результаты опросов граждан о том, за кого они планируют голосовать.

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

      Читайте также: Рейтинги кандидатов: как манипулируют избирателями

      Топ-5 лидеров президентской гонки не изменился среди украинцев, которые готовы прийти на выборы и уже определились с кандидатом, за которого проголосуют:

      1. Владимир Зеленский – 27,6%;
      2. Петр Порошенко – 18,2%;
      3. Юлия Тимошенко – 12,8%;
      4. Юрий Бойко – 11,1%;
      5. Анатолий Гриценко – 8,4%.

      Наибольшую поддержку Зеленский имеет в Южном регионе – 26% среди тех, кто намерен принять участие в выборах. Рейтинг Порошенко лучший в западных областях – 17%. Тимошенко имеет относительно равномерную поддержку в западных – 11% и южных регионах – 10%. Бойко больше всего сторонников имеет на Востоке – 25%. За Гриценко, который замыкает топ-5 лидеров президентских выборов, больше всего граждан готовы голосовать на Западе – 10%.

      Зеленский является абсолютным лидером среди молодежи, а действующий президент Петр Порошенко наоборот – у старшего поколения. Лидер "Батькивщины" наибольшую поддержку имеет у избирателей в возрасте от 45 лет и старше. За Анатолия Гриценко и Юрия Бойко свои голоса готовы отдать больше всего избирателей в возрасте старше 60 лет

      Опрос проводился с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донецкой и Луганской областей.

      Как изменились рейтинги?Последние данные социологических опросов не изменили кардинально общую картину. Так, рейтинги Владимира Зеленского выросли на 2,7%, Петра Порошенко – на 0,4%, Юрия Бойко – на 0,9%. У Юлии Тимошенко рейтинг обвалился аж на 6%, а у Анатолия Гриценко – на 1%.

      Так, действующему президенту удалось обогнать в рейтинге лидера "Батькивщины" и подняться на 2 позицию. Следовательно, Тимошенко не попадает во второй тур президентских выборов.


      Как будут проходить президентские выборы-2019

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости рейтинги Анатолий Гриценко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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