Рейтинг кандидатов в президенты-2019: последние результаты социологов

Уже через три дня – 31 марта – в Украине состоятся очередные президентские выборы. Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии обнародовали последние результаты опросов граждан о том, за кого они планируют голосовать.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

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Топ-5 лидеров президентской гонки не изменился среди украинцев, которые готовы прийти на выборы и уже определились с кандидатом, за которого проголосуют:

Владимир Зеленский – 27,6%; Петр Порошенко – 18,2%; Юлия Тимошенко – 12,8%; Юрий Бойко – 11,1%; Анатолий Гриценко – 8,4%.

Наибольшую поддержку Зеленский имеет в Южном регионе – 26% среди тех, кто намерен принять участие в выборах. Рейтинг Порошенко лучший в западных областях – 17%. Тимошенко имеет относительно равномерную поддержку в западных – 11% и южных регионах – 10%. Бойко больше всего сторонников имеет на Востоке – 25%. За Гриценко, который замыкает топ-5 лидеров президентских выборов, больше всего граждан готовы голосовать на Западе – 10%.

Зеленский является абсолютным лидером среди молодежи, а действующий президент Петр Порошенко наоборот – у старшего поколения. Лидер "Батькивщины" наибольшую поддержку имеет у избирателей в возрасте от 45 лет и старше. За Анатолия Гриценко и Юрия Бойко свои голоса готовы отдать больше всего избирателей в возрасте старше 60 лет

Опрос проводился с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донецкой и Луганской областей.

Как изменились рейтинги?Последние данные социологических опросов не изменили кардинально общую картину. Так, рейтинги Владимира Зеленского выросли на 2,7%, Петра Порошенко – на 0,4%, Юрия Бойко – на 0,9%. У Юлии Тимошенко рейтинг обвалился аж на 6%, а у Анатолия Гриценко – на 1%.



Так, действующему президенту удалось обогнать в рейтинге лидера "Батькивщины" и подняться на 2 позицию. Следовательно, Тимошенко не попадает во второй тур президентских выборов.



Как будут проходить президентские выборы-2019