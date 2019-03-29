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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Труднее всего будет Зеленскому, если он проиграет первый тур, – эксперт

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      Что будут делать Зеленский, Порошенко и Тимошенко, если проиграют?
      Что будут делать Зеленский, Порошенко и Тимошенко, если проиграют? / Фото из открытых источников

      Запасные планы на случай проигрыша в первом туре есть у всех лидеров президентской гонки. Труднее всего будет Зеленскому.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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      Те, кто проигрывает первый тур выборов, смело начинают готовиться к парламентской кампании. Уже будет ясно, какие у кого рейтинги, соответственно, известна цена в долларах за каждый голос избирателя. Сложно будет Зеленскому. Ему придется делать тур по Украине с "95 кварталом". Работать дальше. А Порошенко и Тимошенко будут отдыхать,
      – рассказывает Небоженко.

      Политолог добавляет: все кандидаты, которые получат 3-5% голосов, незамедлительно организуются против лидера гонки. Начнут его интриговать, терроризировать: мол, или отдаем тебе голоса, или, если не хочешь, будем агитировать против тебя.

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      Также, считает Небоженко, в случае прохождения во второй тур Зеленского и Порошенко, будет попытка избавиться от министра внутренних дел Арсена Авакова. Аваков, по его мнению, очень мешает Порошенко. При условии выхода Зеленского и Тимошенко, скорее, будет договоренность между всеми тремя лидерами гонки.

      При выходе во второй тур Тимошенко и Порошенко будет сложная борьба. Все будет меняться ежеминутно. Действующий президент получит голоса за счет наивного Зеленского. Это прекрасный резервуар для фальсификаций. У Тимошенко Порошенко не сможет ничего забрать. Голоса забираются у того, кто не снабжен системой контроля,
      – отмечает Виктор Небоженко.

      По словам эксперта, будут судебные разбирательства в связи с фальсификациями. Но все они в пользу власти, которая все контролирует. Небоженко отмечает: в ЦИК поступит, например, три тысячи жалоб. Но они люди дрессированные. Сделают вид, что эти нарушения не повлияли на счастливый выбор украинского народа.

      Какие данные последних соцопросов?Согласно опросу, проведенному Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта, лидеры топ-5 президентской гонки не изменились. На первом месте Владимир Зеленский – 27,6%. На втором Петр Порошенко – 18,2%. Третье у Юлии Тимошенко – 12,8%. Четвертое у Юрия Бойко – 11,1% на пятом Анатолий Гриценко – 8,4%.

      По результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" и центром Разумкова с 9 по 15 марта, лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский – 24,9%. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко – 18,8%, а третью Петр Порошенко – 17,4%. В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 10,2% и Анатолий Гриценко – 9,4%. Каждый шестой не определился с выбором кандидата.

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

       

      президентські вибори 2019

      Календарь президентских выборов-2019

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики
      Источник: 24 канал
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