Артисты "95 Квартала" не идут в политику, только Зеленский, – Евгений Кошевой

Артисты "95 Квартала" не планируют идти в политику, кроме руководителя проекта Владимира Зеленского, который баллотируется в президенты.

Об этом рассказал шоумен, ведущий и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

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По его словам, "Квартал" не будет прекращать свою работу после выхода в политику их руководителя.

В политику идет только Зеленский. Команда "95 Квартала" его поддерживает, но не собирается прекращать свою работу. Артисты в политику не пойдут,

– отметил Кошевой.

"95 Квартал" известен своими острыми шутками о политиках, чиновниках, а особенно, о президенте Украины. Однако, если новым главой государства станет Владимир Зеленский, артисты будут шутить и о нем.

Сколько украинцев уже отдали свой голос на выборах? По состоянию на 15:00 в Украине проголосовали 45,12% избирателей. По данным ЦИК из 134 округов (всего округов – 199) явка избирателей по состоянию на 15:00 составляет 44,79% по Украине.