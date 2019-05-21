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      Сергей Шефир стал первым помощником Президента

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      Сергей Шефир стал первым помощником Президента Зеленского - новости
      Шефир стал первым помощником президента / UAportal

      Владимир Зеленский назначил соучредителя Студии "Квартала 95" Сергея Шефира первым помощником Президента Украины.

      Соответствующий Указ был опубликован на сайте Президента 21 мая.

      Читайте также: Администрацию Президента Зеленского возглавил Андрей Богдан

      Указ Зеленського про призначення Шефіра першим заступником Президента
      Указ Зеленского о назначении Шефира первым заместителем президента

      Что известно о Сергее Шефире?Он давний бизнес-партнер и товарищ Владимира Зеленского. 54-летний Сергей Шефир является сценаристом и продюсером многих фильмов, в частности и сериала "Сваты".

      В 2003 году идейные лидеры команды "95 квартал" – братья Шефир и Владимир Зеленский – приняли решение о создании собственной креативной медиакомпании. Таким образом появилась "Студия Квартал-95".

      У него есть жена Лариса и сын Никита. О том, что Сергей идет в политику рассказал его брат Борис Шефир.

      Отметим, что накануне глава государства Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

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      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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