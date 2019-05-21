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      Сергій Шефір став першим помічником президента

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      Сергій Шефір став першим помічником президента Зеленського - новини
      Шефір став першим помічником президента / UAportal

      Володимир Зеленський призначив співзасновника Студії "Кварталу 95" Сергія Шефіра першим помічником президента України.

      Відповідний Указ був опублікований на сайті Президента 21 травня.

      Читайте також: Адміністрацію Президента Зеленського очолив Андрій Богдан

      Указ Зеленського про призначення Шефіра першим заступником Президента
      Указ Зеленського про призначення Шефіра першим заступником президента

      Що відомо про Сергія Шефіра? Він давній бізнес-партнер і товариш Володимира Зеленського. 54- річний Сергій Шефір Нахманович є сценаристом та продюсером багатьох фільмів, зокрема і серіалу "Свати".

      У 2003 році ідейні лідери команди "95 квартал" – брати Шефір та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної креативної медіакомпанії. Таким чином з'явилася "Студія Квартал-95".

      Він має дружину Ларису та сина Микиту. Про те, що Сергій іде в політику розповів його брат Борис Шефір.

      Зазначимо, що напередодні глава держави Володимир Зеленський призначив очільником Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана.

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      Теги: Володимир Зеленський Президент України Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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