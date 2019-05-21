Сергій Шефір став першим помічником президента

Володимир Зеленський призначив співзасновника Студії "Кварталу 95" Сергія Шефіра першим помічником президента України.

Відповідний Указ був опублікований на сайті Президента 21 травня.

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Указ Зеленського про призначення Шефіра першим заступником президента

Що відомо про Сергія Шефіра? Він давній бізнес-партнер і товариш Володимира Зеленського. 54- річний Сергій Шефір Нахманович є сценаристом та продюсером багатьох фільмів, зокрема і серіалу "Свати".



У 2003 році ідейні лідери команди "95 квартал" – брати Шефір та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної креативної медіакомпанії. Таким чином з'явилася "Студія Квартал-95".



Він має дружину Ларису та сина Микиту. Про те, що Сергій іде в політику розповів його брат Борис Шефір.

Зазначимо, що напередодні глава держави Володимир Зеленський призначив очільником Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана.