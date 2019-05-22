Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Верховная Рада 22 мая соберется на внеочередное заседание, чтобы изменить избирательное законодательство. Начало – в 12:00. Смотрите онлайн-трансляцию заседания парламента.

Спикер парламента Адрей Парубий созвал заседание по требованию президента Владимира Зеленского. Рада рассмотрит внесение изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", а также – внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

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Почему созвали внеочередное заседание Рады? Чтобы провести внеочередные выборы по новому избирательному законодательству, нужно принять изменения в закон до тех пор, как начнется избирательная кампания. А она начинается на следующий день после опубликования Указа о роспуске Рады.

Заседание Верховной Рады 21 мая 2019: смотрите онлайн-трансляцию

Как могут изменить избирательную систему? Зеленский предлагает:

снизить проходной барьер в Раду до 3%;

отменить мажоритарную составляющую;

ввести императивный мандат (возможность досрочного отзыва депутата). Однако с принятием этого решения могут быть проблемы.



Как предлагают изменить закон о выборах народных депутатов