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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

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      Заседание Верховной Рады 22 мая 2019 - смотреть онлайн-трансляцию
      Заседание Верховной Рады онлайн / facebook.com/andriy.parubiy

      Верховная Рада 22 мая соберется на внеочередное заседание, чтобы изменить избирательное законодательство. Начало – в 12:00. Смотрите онлайн-трансляцию заседания парламента.

      Спикер парламента Адрей Парубий созвал заседание по требованию президента Владимира Зеленского. Рада рассмотрит внесение изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", а также – внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

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      Почему созвали внеочередное заседание Рады? Чтобы провести внеочередные выборы по новому избирательному законодательству, нужно принять изменения в закон до тех пор, как начнется избирательная кампания. А она начинается на следующий день после опубликования Указа о роспуске Рады.

      Заседание Верховной Рады 21 мая 2019: смотрите онлайн-трансляцию

      Как могут изменить избирательную систему? Зеленский предлагает:

      • снизить проходной барьер в Раду до 3%;
      • отменить мажоритарную составляющую;
      • ввести императивный мандат (возможность досрочного отзыва депутата). Однако с принятием этого решения могут быть проблемы.

      Як змінять виборче законодавство
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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Законодательство Верховная Рада Роспуск Рады
      Источник: 24 канал
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