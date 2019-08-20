Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?

Первые сто дней работы главы государства походят к концу. Мы решили проанализировать, что успел сделать президент Зеленский: какие законопроекты Зеленский внес в парламент, какие планируются к рассмотрению, насколько они соответствуют его обещаниям и чего ожидать, – далее в материале 24 канала.

Какое соответствие между обещаниями и действиями

Эксперты отмечают: с точки зрения запроса на быстрые изменения в обществе Зеленский действует правильно. По словам политолога Валерия Клочка, есть законопроекты Зеленского, которые были зарегистрированы в предыдущем созыве Верховной Рады. В частности, о внесении изменений в закон о выборах и избирательных правах военнослужащих. Депутаты даже не включили их в повестку дня.

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Первые законопроекты Зеленского Верховная Рада провалила в мае / Фото Getty

Первый заместитель главы Украинского института анализа менеджмента и политики Владислав Дзивидзинский замечает: ожидания украинцев, как всегда, завышены накануне выборов. Все хотят все и сразу. Есть нарекания относительно того, что некоторые обещания не сдержаны по времени. К примеру: "Придет весна, будем сажать". Уже почти осень, пока никого из коррупционеров не посадили. Но новая власть действует быстро.

У команды Зеленского больше, чем раньше, есть соответствие между обещаниями и действиями. Все предыдущие власти страдали популизмом. Новая власть знает, какие это будет иметь последствия. То есть перед тем, как что-то пообещать, дважды подумают. Если будет реальная работа на улучшение жизни украинцев, то есть шанс на быстрые и качественные изменения в государстве благодаря новому парламенту,

– считает Владислав Дзивидзинский.

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Политолог добавляет: очевидно, что Верховная Рада девятого созыва будет одной из самых быстрых в принятии решений. Все, что связано с Зеленским, говорит Дзивидзинский, происходит очень быстро. И это оправдано.

Общественный запрос на законопроекты

Из первоочередных законопроектов, которые пообещал Зеленский, – об импичменте президенту и ограничении депутатской неприкосновенности. Как замечает Валерий Клочок, у команды Зеленского есть собственное видение закона об импичменте. Это должен быть комплекс законодательных норм, необходимых для проведения импичмента. С этим, говорит он, можно согласиться. Но партия "Слуга народа" лукавит, говоря, что этим законом решается проблема. Проблема решается на уровне изменений в Конституцию в части, которая определяет окончательное количество голосов за импичмент – это 3/4 состава парламента – 338 нардепов. В тех условиях, которые сложились в парламенте, такая процедура нереальна.



Зеленский предлагает в первую очередь рассмотреть закон об импичменте / Фото РБК

Владислав Дзивидзинский подчеркивает: имеет значение порядок внесения законопроектов на рассмотрение. Лишения депутатов неприкосновенности украинцы ждут чуть ли не с начала независимости. Поэтому, если в течение первого месяца работы парламента не будет внесен законопроект об импичменте или лишении неприкосновенности депутатов и судей, начнутся обвинения президента в затягивании или нежелании.

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Законодательные инициативы правильные, но пока нет системы

Будущий возможный первый вице-спикер Руслан Стефанчук анонсировал наработку депутатами от "Слуга народа" более трехсот законопроектов. Валерий Клочок отмечает: говорить о комплексности подхода к решению той или иной проблемы пока сложно. Пока нет документов. В то же время, по его словам, документ о гражданской конфискации – положительный момент.

Законопроект о гражданской конфискации касается выявления незаконного обогащения госслужащими. Предусматривается механизм не только привлечения их к уголовной ответственности. Если доходы превысят определенный барьер, и чиновник не сможет объяснить источники поступления, то в специальном порядке имущество могут конфисковать. В условиях тотальной коррупции это необходимый законопроект,

– убежден Валерий Клочок.

С другой стороны, эксперт считает противоречивыми заявления секретаря СНБО Александра Данилюка об инициативе партии "Слуга народа", которая пока законодательно не выписана, – о налоговой амнистии и амнистии капиталов. Клочок подчеркивает: это разные вещи, которые нельзя объединять. Первая – это списание долгов по уплате налогов. Вторая – легализация денег, полученных не совсем законным путем. Эти проблемы есть, их нужно решать. Но отдельно.



Большинство законопроектов команды Зеленского еще не обнародованы / Фото ЛБ

Еще одна спорная инициатива – обязательность декларации доходов и расходов гражданами. Если расходы превышают официальные доходы, то надо уплатить с них налоги. Это, отмечает Клочок, нормальная практика передовых стран. Вопрос в пределе, подлежащем налогообложению. Пока говорится о сумме от пяти тысяч гривен, что вызовет возмущение в обществе. Хотя порядок надо навести. Сумма денег в тени очень велика – от 50% до 70%. Можно вывести 20-30%, и это существенно.

Также интересно было бы посмотреть на законопроект, инициированный Зеленским, о запуске свободного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Это, отмечает политолог, продолжение земельной реформы. Но неизвестно, сколько земли будет продаваться в одни руки и кому? Каков механизм формирования цены.

Риски законодательных шагов

Владислав Дзивидзинский отмечает: Зеленскому нужно действовать быстро, поскольку все горит.

"Есть ряд проблем, которые предыдущая власть, думая о своем сохранении и переизбрании, просто оставила на произвол судьбы. К примеру, долги перед ТЭЦ за водоснабжение. И теперь украинцам обещают либо отключить горячую воду, либо давать по часам", – замечает Владислав Дзивидзинский.

Ситуация, по его мнению, осложняется тем, что в руках одной политсилы – "Оппозиционной платформы – За жизнь" – происходит монополизация СМИ. А это примерно пять телеканалов, десять издательств и больше тридцати интернет-ресурсов. ОПЗЖ не получила желаемое количество должностей в парламенте. И начнет информационную атаку на Зеленского. Нужен только повод.

В команде Зеленского, говорит Дзивидзинский, это тоже понимают. И играют на опережение. Но есть два риска.

1. Мы не знаем авторов анонсированных законопроектов. Те, кто имеет авторитет, как законодатели, не были приобщены к разработке. Модераторы – Зеленский, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков, Стефанчук. Но кто еще, неизвестно.



Успешность работы Зеленского зависит от дисциплины в "Слуге народа" / Фото FB

2. Второй риск – контроль над крупнейшей фракцией за всю историю независимости. Одним из таких инструментов, по мнению эксперта, может стать закон о лишении депутатов неприкосновенности.

Важно не только выиграть, но и удержать победу. Во фракции "Слуга народа" могут быть контролируемые олигархами группы влияния. Тогда невозможно будет выполнить обещания Зеленского. Логично, что у президента анонсировали изменения в регламент и инициируют законопроекты, которые бы позволяли лишать народных депутатов полномочий за кнопкодавство,

– подчеркивает Владислав Дзивидзинский.

За сто дней президентства Зеленский сделал достаточно, несмотря на объективные обстоятельства – старая Верховная Рада и досрочные парламентские выборы. С одной стороны, президент пытается оправдать ожидания общества. С другой, необходима системность и комплексность законодательных инициатив, чтобы это имело конкретный эффект, который бы ощутили украинцы.