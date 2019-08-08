Какие вызовы стоят перед Зеленским и новым парламентом

О том, какие законы может принять Зеленский, объединится ли "Слуга народа" с другими политсилами и какие вызовы стоят перед президентом и парламентом – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказала политическая обозреватель "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко.

Каким будет новый парламент

– У нас будет "зеленое" большинство. Соответственно вся ответственность ляжет на одну политическую силу. Думаю, что у нее будет очень короткий запас времени, чтобы показать, что они хотят что-то менять.

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– Скорее всего, это будет до бюджетного нового года. Когда им надо будет показать, как они принимают бюджет, меняются ли правила его формирования, налоговой политики. Даже не знаю, стоит ли сейчас употреблять слово "коалиция", ведь большинство сформировано одной фракцией. Она и будет иметь большинство в комитетах. По крайней мере там, где она будет иметь интерес. Согласно лоббисты будут идти через этих людей.

И вот здесь мы увидим главную интригу: сможет ли Зеленский, его администрация и лидеры партии "Слуга народа" удержать этих людей как единый коллектив.

– И действительно сделать из них рабочую группу, которая могла бы осуществлять реформы, как они декларируют, а не превратиться в совокупность заинтересованных групп, которые будут исподтишка отстаивать чьи-то интересы. Сколько прошло лет, пока мы поняли, что Виктор Галасюк в "Радикальной партии Олега Ляшко" на самом деле работает на Рината Ахметова. Львиная часть законопроектов, которые подавал этот нардеп, касались металлолома.

О возможной коалиции

– "Слуга народа" будет иметь 254 депутата в новоизбранном парламенте, что позволит сформировать монобольшинство в Раде. Поэтому партии бесперспективно объединяться с другими фракциями. Если посмотреть на количество голосов других партий в парламенте, то союзы являются абсолютно бесперспективными.



Сколько мандатов в новоизбранной Раде получат партии / Инфографика 24 канала

– Ради чего объединяться? О таких объединениях можно будет говорить, если вдруг начнет сыпаться "Слуга народа". А сыпаться она может из-за мажоритарщиков.

Большинство из тех, кто победил на округах от "Слуги народа" – это люди, которые раньше были во фракции Петра Порошенко. Это те люди, которые методично засевали свои округа.

– Возможно, кто-то из них, кто не очень ассоциируется с Порошенко, захочет сохранить хорошие отношения с властью. И если он не сильно замарался, то попытается присоединиться. Однако "Слуга народа" не решится на такой шаг, потому что автоматически получит обвинения в том, что берет старую команду.

Какие законы может принять Зеленский

– Инициативой может быть принятие закона о незаконном обогащении, потому что Владимир Зеленский даже из-за этого критиковал Порошенко. Это была одна из частей предвыборной риторики Зеленского, поэтому логично это довести до конца. В партии "Слуга народа" есть свой законопроект об импичменте. Они будут пробовать принять именно его, а не редакцию о временных комиссиях.

Что говорил об импичменте Зеленский?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей.



Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект – так и сделал 29 мая. Этот законопроект от команды Зеленского предусматривает, что парламент может отстранить президента Украины с должности "в случае совершения им государственной измены или иного преступления". Его нардепы не внесли в повестку дня.

– Думаю, еще ожидать изменения в Избирательный кодекс. Но не уверена, что это будет только на первом заседании. Мне кажется, что за подобные вещи все же нужно голосовать в течении нескольких недель. Чтобы комиссии и комитеты работали достаточный промежуток времени, чтобы учесть все проблемы, которые могут возникнуть.

Система избирательного кодекса будет новая, а в том виде, как принял ее предыдущий парламент, она бы заработала только с 2023 года. То есть еще один парламент избирался бы по смешанной системе. Поэтому возможно, что нынешняя власть захочет пересмотреть и изменить форму голосования.

– Еще может быть, например, закон о налоге на выведенный капитал. Это то, что Зеленский обсуждал во время выборов и большая часть украинского бизнеса лоббирует этот закон. Он выгоден тем, кто в Украине имеет производство. Тогда они свою прибыль вкладывают обратно в производство и не платят налоги.



Татьяна Николаенко

– А, например, иностранным инвесторам это не выгодно, ведь когда они выводят что-то из Украины, то платят налог. Этого они делать не хотят. Есть даже юридический бизнес, который оптимизирует и уменьшает минимальные налоги для иностранных компаний, чтобы вывести деньги из Украины. Вот как раз на таких законопроектах мы и увидим как будет группироваться фракция Зеленского и где будут возникать первые конфликты.

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