Монобольшинство "Слуги народа" в Раде: эксперт назвала риски
Монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде позволяет ей получить ключевые должности в парламентских комитетах. Это будет первым случаем в истории независимой Украины.
Журналистка и политический обозреватель интернет-издания "Цензор.нет" Татьяна Николаенко в программе "Что это было?" сказала, что монобольшинство может нести определенные риски для новой Рады.
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Политический обозреватель отметила, что, к примеру, впервые в бюджетном комитете будет большинство одной фракции. Однако в таком случае будет трудно говорить о партийных интересах.
Даже не знаю, стоит ли сейчас употреблять слово "коалиция", ведь большинство сформировано одной фракцией. "Слуга народа" будет иметь большинство в комитетах, по крайней мере там, где она будет иметь интерес. Соответственно лоббисты будут идти через этих людей,
– заявила эксперт.
По ее словам, в этом заключается основная интрига – сможет ли Зеленский, Офис Президента и лидер партии "Слуга народа" удержать этих людей как единый коллектив.
И действительно сделать из них рабочую группу, которая могла бы делать реформы, как они декларируют, а не превратиться в совокупность групп по интересам, которые будут втихаря отстаивать чьи-то интересы,
– рассказала Татьяна Николаенко.
Она вспомнила: "Сколько прошло лет пока мы поняли, что Виктор Галасюк в "Радикальной партии", на самом деле, работает на Рината Ахметова. Львиная доля законопроектов, которые подавал этот нардеп, касались металлолома".
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Каковы окончательные результаты выборов в Верховную Раду?
Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – за жизнь" – у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%
Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".