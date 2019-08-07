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      Монобільшість "Слуги народу" у Раді: експертка назвала ризики

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      Ризики монобільшості "Слуги народу" у Раді
      Ризики монобільшості "Слуги народу" у Раді / Getty images

      Монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді дозволяє їй отримати ключові посади у парламентських комітетах. Це буде першим випадком в історії незалежної України.

      Журналістка та політична оглядачка інтернет-видання "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко у програмі "Що це було?" сказала, що монобільшість може нести певні ризики для нової Ради.

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      Політична оглядачка зазначила, що, до прикладу, вперше в бюджетному комітеті буде більшість одної фракції. Однак у такому випадку буде важко говорити про партійні інтереси.

      Навіть не знаю, чи варто зараз вживати слово "коаліція", адже більшість сформована однією фракцією. "Слуга народу" матиме більшість в комітетах, принаймні там, де вона матиме зацікавлення. Відповідно лобісти будуть йти через цих людей, 
      – заявила експертка. 

      За її словами, в цьому полягає основна інтрига – чи зможе Зеленський, Офіс Президента та лідер партії "Слуга народу" втримати цих людей як єдиний колектив.

      І справді зробити з них робочу групу, яка могла б робити реформи, як вони декларують, а не перетворитися на сукупність груп за інтересами, які будуть тишком-нишком відстоювати чиїсь інтереси,
      – розповіла Тетяна Ніколаєнко.

      Вона пригадала: "Скільки пройшло років поки ми зрозуміли, що Віктор Галасюк в "Радикальній партії", насправді, працює на Ріната Ахметова. Левова частина законопроектів, які подавав цей нардеп, стосувалися металобрухту".

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      Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

      Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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