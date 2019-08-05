"Слуга народу" назвала кандидатів у голови комітетів Ради: хто що може очолити

Партія "Слуга народу", яка отримає більшість місць у новообраному парламенті, вже попередньо визначилася з головами ключових комітетів Верховної Ради. Ними, найімовірніше, стануть саме її народні обранці.

Члени партії "Слуга народу" претендують на керівництво в більшості комітетів парламенту, пише LB.ua з посиланням на джерела.

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Водночас, інші партії, які пройшли до парламенту, можуть претендувати на комітет з питань прав людини та новий комітет з реінтеграції.

Які комітети можуть очолити нардепи "Слуги народу":

Комітет з питань бюджету – Данило Гетманцев (№ 20 у списку партії).

– (№ 20 у списку партії). Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Денис Монастирський (№ 19 у списку партії).

– (№ 19 у списку партії). Комітет з питань закордонних справ – Богдан Яременко (переміг у мажоритарному окрузі №215).

– (переміг у мажоритарному окрузі №215). Комітет з питань євроінтеграції – Марія Мезенцева (перемогла у № 168 мажоритарному окрузі).

– (перемогла у № 168 мажоритарному окрузі). Комітет з питань науки і освіти – Сергій Бабак (№ 11 у списку партії).

– (№ 11 у списку партії). Комітет з питань нацбезпеки і оборони – Олександр Завитневич (№ 39 у списку партії).

– (№ 39 у списку партії). Комітет з питань правової політики і правосуддя – Ірина Венедіктова (№ 3 у списку партії).

– (№ 3 у списку партії). Комітет з питань регламенту і організації роботи – Сергій Кальченко (№ 24 у списку партії).

– (№ 24 у списку партії). Комітету з питань транспорту – Владислав Криклій (№ 12 у списку партії).

Також у "Слузі народу" роздумують над комітетами з питань регламенту і свободи слова та інформаційної політики. Проте, останній може очолити їх нардеп Микита Потураєв.



Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу

Раніше у "Слузі народу" розповіли, що висуватимуть кандидатуру підприємця та волонтера Давида Арахамії на посаду голови фракції у Верховній Раді IX скликання. Він, ймовірно, матиме також 15 заступників.

Водночас, на посаду спікера Верховної Ради президентська партія висуватиме кандидатуру свого очільника Дмитра Разумкова, а на посаду віце-спікера – Руслана Стефанчука.

Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".



Скільки місць у парламенті отримають партії-переможці / Інфографіка 24 каналу