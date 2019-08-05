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      "Слуга народу" назвала кандидатів у голови комітетів Ради: хто що може очолити

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      Головами більшості комітетів Ради стануть нардепи "Слуги народу"
      Головами більшості комітетів Ради стануть нардепи "Слуги народу" / Getty images

      Партія "Слуга народу", яка отримає більшість місць у новообраному парламенті, вже попередньо визначилася з головами ключових комітетів Верховної Ради. Ними, найімовірніше, стануть саме її народні обранці.

      Члени партії "Слуга народу" претендують на керівництво в більшості комітетів парламенту, пише LB.ua з посиланням на джерела.

      Важливо: Зеленський зустрівся зі "слугами народу" у Трускавці: про що говорили

      Водночас, інші партії, які пройшли до парламенту, можуть претендувати на комітет з питань прав людини та новий комітет з реінтеграції

      Які комітети можуть очолити нардепи "Слуги народу":

      • Комітет з питань бюджетуДанило Гетманцев (№ 20 у списку партії).
      • Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльностіДенис Монастирський (№ 19 у списку партії).
      • Комітет з питань закордонних справБогдан Яременко (переміг у мажоритарному окрузі №215).
      • Комітет з питань євроінтеграціїМарія Мезенцева (перемогла у № 168 мажоритарному окрузі).
      • Комітет з питань науки і освітиСергій Бабак (№ 11 у списку партії).
      • Комітет з питань нацбезпеки і оборониОлександр Завитневич (№ 39 у списку партії).
      • Комітет з питань правової політики і правосуддяІрина Венедіктова (№ 3 у списку партії).
      • Комітет з питань регламенту і організації роботиСергій Кальченко (№ 24 у списку партії).
      • Комітету з питань транспортуВладислав Криклій (№ 12 у списку партії).

      Також у "Слузі народу" роздумують над комітетами з питань регламенту і свободи слова та інформаційної політики. Проте, останній може очолити їх нардеп Микита Потураєв.

      топ-5 кандидатів у нардепи від слуги народу
      Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу

      Раніше у "Слузі народу" розповіли, що висуватимуть кандидатуру підприємця та волонтера Давида Арахамії на посаду голови фракції у Верховній Раді IX скликання. Він, ймовірно, матиме також 15 заступників.

      Водночас, на посаду спікера Верховної Ради президентська партія висуватиме кандидатуру свого очільника Дмитра Разумкова, а на посаду віце-спікера – Руслана Стефанчука.

      Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

      Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу". 

      скільки місць у раді отримають партій переможці виборів до ради
      Скільки місць у парламенті отримають партії-переможці / Інфографіка 24 каналу 

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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини України Слуга народу Верховна Рада Освіта Євроінтеграція Законодавство Транспорт Бюджет
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