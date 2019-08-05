"Слуга народа" назвала кандидатов в главы комитетов Рады: кто что может возглавить

Партия "Слуга народа", которая получит большинство мест в новоизбранном парламенте, уже предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады. Ими, вероятнее всего, станут именно ее народные избранники.

Члены партии "Слуга народа" претендуют на руководство в большинстве комитетов парламента, пишет "Новое время" со ссылкой на источники.

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Вместе с тем, другие партии, которые прошли в парламент, могут претендовать на комитет по вопросам прав человека и новый комитет по реинтеграции.

Какие комитеты могут возглавить нардепы "Слуги народа":

Гуманитарный и информационный комитет – Александр Ткаченко.

комитет – Комитет по аграрной политике и земельным отношениям – Николай Сольский.

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов.

Комитет госстроительства, местного самоуправления – Андрей Клочко.

Комитет по вопросам экологической политики – Олег Бондаренко.

Комитет по вопросам экономической политики – Дмитрий Наталуха.

Комитет по вопросам евроинтеграции – Мария Мезенцева.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Денис Монастырский.

Комитет по вопросам иностранных дел – Богдан Яременко.

Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции – Анастасия Красносельская.

Комитет по вопросам инфраструктуры – Владислав Криклий.

Комитет по вопросам науки и образования – Сергей Бабак.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны – Александр Завитневич.

Комитет по вопросам здравоохранения – Михаил Радуцкий.

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса – Андрей Герус.

Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики – Даниил Гетманцев.

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия – Ирина Винидиктова.

Комитет по вопросам регламента и организации работы – Сергей Кальченко.

Комитет по вопросам соцполитики – Галина Третьякова.

Комитет по вопросам транспорта – Владислав Криклий.

Комитет по цифровизации и IT – Михаил Крячко.

Заметим, "Слуга народа" предлагает объединить комитеты налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности в один – комитет налоговой, таможенной и финансовой политики.

Также в "Слуге народа" размышляют над комитетами по вопросам регламента и свободы слова и информационной политики. Однако, последний может возглавить их нардеп Никита Потураев.



Топ-5 будущих нардепов от "Слуги народа" / Инфографика 24 канала

Ранее в "Слуге народа" рассказали, что будут выдвигать кандидатуру предпринимателя и волонтера Давида Арахамии на должность главы фракции в Верховной Раде IX созыва. Он, вероятно, будет иметь 15 заместителей.

Заместители главы фракции:

Кисель Юрий;

Корявченков Юрий (Юзик);

Кравчук Евгения;

Культенко Артем;

Мисягин Юрий;

Роман Мулик;

Савченко Ольга;

Соломчук Дмитрий;

Струневич Вадим;

Сушко Павел;

Тищенко Николай;

Ткаченко Максим;

Халимон Павел;

Шуляк Елена.

Янченко Галина.

В то же время, на должность спикера Верховной Рады президентская партия будет выдвигать кандидатуру своего руководителя Дмитрия Разумкова, а на должность вице-спикера – Руслана Стефанчука.

Каковы окончательные результаты выборов в Верховную Раду? Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" – у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".



Сколько мест в парламенте получат партии-победители / Инфографика 24 канала