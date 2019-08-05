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      "Слуга народа" назвала кандидатов в главы комитетов Рады: кто что может возглавить

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      Председателями большинства комитетов Рады станут нардепы "Слуги народа"
      Председателями большинства комитетов Рады станут нардепы "Слуги народа" / Getty images

      Партия "Слуга народа", которая получит большинство мест в новоизбранном парламенте, уже предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады. Ими, вероятнее всего, станут именно ее народные избранники.

      Члены партии "Слуга народа" претендуют на руководство в большинстве комитетов парламента, пишет "Новое время" со ссылкой на источники.

      Важно: Зеленский встретился со "слугами народа" в Трускавце: о чем говорили

      Вместе с тем, другие партии, которые прошли в парламент, могут претендовать на комитет по вопросам прав человека и новый комитет по реинтеграции.

      Какие комитеты могут возглавить нардепы "Слуги народа":

      • Гуманитарный и информационный комитет – Александр Ткаченко.
      • Комитет по аграрной политике и земельным отношениям – Николай Сольский.
      • Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов.
      • Комитет госстроительства, местного самоуправления – Андрей Клочко.
      • Комитет по вопросам экологической политики – Олег Бондаренко.
      • Комитет по вопросам экономической политики – Дмитрий Наталуха.
      • Комитет по вопросам евроинтеграции – Мария Мезенцева.
      • Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Денис Монастырский.
      • Комитет по вопросам иностранных дел – Богдан Яременко.
      • Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции – Анастасия Красносельская.
      • Комитет по вопросам инфраструктуры – Владислав Криклий.
      • Комитет по вопросам науки и образования – Сергей Бабак.
      • Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны – Александр Завитневич.
      • Комитет по вопросам здравоохранения – Михаил Радуцкий.
      • Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса – Андрей Герус.
      • Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики – Даниил Гетманцев.
      • Комитет по вопросам правовой политики и правосудия – Ирина Винидиктова.
      • Комитет по вопросам регламента и организации работы – Сергей Кальченко.
      • Комитет по вопросам соцполитики – Галина Третьякова.
      • Комитет по вопросам транспорта – Владислав Криклий.
      • Комитет по цифровизации и IT – Михаил Крячко.

      Заметим, "Слуга народа" предлагает объединить комитеты налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности в один – комитет налоговой, таможенной и финансовой политики.

      Также в "Слуге народа" размышляют над комитетами по вопросам регламента и свободы слова и информационной политики. Однако, последний может возглавить их нардеп Никита Потураев.

      топ-5 кандидатів у нардепи від слуги народу
      Топ-5 будущих нардепов от "Слуги народа" / Инфографика 24 канала

      Ранее в "Слуге народа" рассказали, что будут выдвигать кандидатуру предпринимателя и волонтера Давида Арахамии на должность главы фракции в Верховной Раде IX созыва. Он, вероятно, будет иметь 15 заместителей.

      Заместители главы фракции:

      • Кисель Юрий;
      • Корявченков Юрий (Юзик);
      • Кравчук Евгения;
      • Культенко Артем;
      • Мисягин Юрий;
      • Роман Мулик;
      • Савченко Ольга;
      • Соломчук Дмитрий;
      • Струневич Вадим;
      • Сушко Павел;
      • Тищенко Николай;
      • Ткаченко Максим;
      • Халимон Павел;
      • Шуляк Елена.
      • Янченко Галина.

      В то же время, на должность спикера Верховной Рады президентская партия будет выдвигать кандидатуру своего руководителя Дмитрия Разумкова, а на должность вице-спикера – Руслана Стефанчука.

      Каковы окончательные результаты выборов в Верховную Раду? Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

      Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".

      скільки місць у раді отримають партій переможці виборів до ради
      Сколько мест в парламенте получат партии-победители / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Законодательство Транспорт Образование Евроинтеграция Бюджет
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