"Слуга народа" назвала кандидатов в главы комитетов Рады: кто что может возглавить
Партия "Слуга народа", которая получит большинство мест в новоизбранном парламенте, уже предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады. Ими, вероятнее всего, станут именно ее народные избранники.
Члены партии "Слуга народа" претендуют на руководство в большинстве комитетов парламента, пишет "Новое время" со ссылкой на источники.
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Вместе с тем, другие партии, которые прошли в парламент, могут претендовать на комитет по вопросам прав человека и новый комитет по реинтеграции.
Какие комитеты могут возглавить нардепы "Слуги народа":
- Гуманитарный и информационный комитет – Александр Ткаченко.
- Комитет по аграрной политике и земельным отношениям – Николай Сольский.
- Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов.
- Комитет госстроительства, местного самоуправления – Андрей Клочко.
- Комитет по вопросам экологической политики – Олег Бондаренко.
- Комитет по вопросам экономической политики – Дмитрий Наталуха.
- Комитет по вопросам евроинтеграции – Мария Мезенцева.
- Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Денис Монастырский.
- Комитет по вопросам иностранных дел – Богдан Яременко.
- Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции – Анастасия Красносельская.
- Комитет по вопросам инфраструктуры – Владислав Криклий.
- Комитет по вопросам науки и образования – Сергей Бабак.
- Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны – Александр Завитневич.
- Комитет по вопросам здравоохранения – Михаил Радуцкий.
- Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса – Андрей Герус.
- Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики – Даниил Гетманцев.
- Комитет по вопросам правовой политики и правосудия – Ирина Винидиктова.
- Комитет по вопросам регламента и организации работы – Сергей Кальченко.
- Комитет по вопросам соцполитики – Галина Третьякова.
- Комитет по вопросам транспорта – Владислав Криклий.
- Комитет по цифровизации и IT – Михаил Крячко.
Заметим, "Слуга народа" предлагает объединить комитеты налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности в один – комитет налоговой, таможенной и финансовой политики.
Также в "Слуге народа" размышляют над комитетами по вопросам регламента и свободы слова и информационной политики. Однако, последний может возглавить их нардеп Никита Потураев.
Топ-5 будущих нардепов от "Слуги народа" / Инфографика 24 канала
Ранее в "Слуге народа" рассказали, что будут выдвигать кандидатуру предпринимателя и волонтера Давида Арахамии на должность главы фракции в Верховной Раде IX созыва. Он, вероятно, будет иметь 15 заместителей.
Заместители главы фракции:
- Кисель Юрий;
- Корявченков Юрий (Юзик);
- Кравчук Евгения;
- Культенко Артем;
- Мисягин Юрий;
- Роман Мулик;
- Савченко Ольга;
- Соломчук Дмитрий;
- Струневич Вадим;
- Сушко Павел;
- Тищенко Николай;
- Ткаченко Максим;
- Халимон Павел;
- Шуляк Елена.
- Янченко Галина.
В то же время, на должность спикера Верховной Рады президентская партия будет выдвигать кандидатуру своего руководителя Дмитрия Разумкова, а на должность вице-спикера – Руслана Стефанчука.
Каковы окончательные результаты выборов в Верховную Раду? Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" – у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%
Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".
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