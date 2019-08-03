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      У "Слузі народу" визначилися, хто очолить фракцію у новому парламенті

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      Хто очолить фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді
      Хто очолить фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді / Прес-служба партії "Слуга народу"

      У пропрезидентській партії "Слуга народу" висуватимуть кандидатуру підприємця та волонтера Давида Арахамії на посаду голови фракції у Верховній Раді IX скликання.

      Як розповіли у прес-службі політсили у коментарі інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна", голова майбутньої парламентської фракції матиме також 15 заступників.

      Крім того, у "Слузі народу" визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів. Так, на очільника Комітету закордонних справ вони запропонують Богдана Яременка, а на голову комітету з євроінтеграції – Марію Мезенцеву.

      Натомість опозиції майбутня пропрезидентська фракція планують віддати Комітет з прав людини. Його вони пропонують зробити "у більш розширеному форматі". Також опозиції віддадуть Комітет ВР зі свободи слова.

      Що відомо про Давіда Арахамію? Він народився 23 травня 1979 року у російському Сочі. Йшов четвертим у списку "Слуги народу" на позачергові парламентські вибори. Він є співзасновником міжнародної IT-компанії Template Monster і засновником волонтерської організації "Народний проект", що допомагає українським військовим у зоні бойових дій на Донбасі.

      У серпні 2014-го Арахамію призначили радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльності, а у вересні того ж року — уповноваженим міністра оборони з питань закупівель, у жовтні — радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України. Наприкінці червня 2019 року він став секретарем Національної інвестиційної ради при президенті України.

      Раніше у "Слузі народу" заявляли, що вони висуватимуть кандидатуру очільника партії Дмитра Разумкова на посаду спікера парламенту, а Руслана Стефанчука планують зробити представником президента у Раді.

      За підрахунками 100% голосів на позачергових парламентських виборах "Слуга народу" отримала найбільшу кількість голосів – за неї проголосували 43,16% осіб. Крім того, представники цієї політсили перемогли у більшості мажоритарних округів. Відтак, у новому парламенті до пропрезидентської фракції увійдуть 254 народні обранці. 

      Партія, Верховна Рада, Слуга народу, Трускавець
      Які партії будуть у новому парламенті та скільки місць вони отримають / Інфографіка 24 каналу 

      як розгорталися останні події навколо партії "слуга народу": 
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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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