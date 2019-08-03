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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Які партії заплатили найбільше за голос виборця: дослідження

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      КВУ визначили вартість кожного голосу для українських партій
      КВУ визначили вартість кожного голосу для українських партій / Ілюстративне фото

      Аналітики визначили відношення кількості голосів, що віддали за партію, до загальної кількості витрачених грошей на передвиборчу кампанію. Так порахували вартість кожного голосу для окремих партій.

      Найменше на голоси виборців витратились партії "Слуга Народу" та "Партія Шарія". Кожен окремий голос їм коштував 19 і 24 гривні відповідно, йдеться на сторінці Комітету у Facebook

      Важливо: КВУ назвав парламентські вибори рекордними за кількістю незаконної агітації

      Найменшу ефективність мала передвиборча кампанія ГО "Факел", яка загалом витратила на передвиборчу кампанію 6,5 мільйона гривень і отримала 7 739 голосів (861 гривня за голос). Потім йде партія "Незалежність", яка витратила 809 гривень на голос і "Самопоміч" з показником 359 гривень. 

      У КВУ наголосили, що реальні витрати партій на передвиборчу кампанію були значно вищі, оскільки у звітах не відображено видатки на зарплату працівників виборчих штабів, на доплати для членів виборчих комісій і розміщення замовних матеріалів у ЗМІ, так званої "джинси". 

      Загалом рейтинг "золотих голосів" виглядає так:

      1. ВО "Факел" - ціна голосу 861 гривня.
      2. "Незалежність" - 809 гривень.
      3. "Самопоміч" - 359 гривень.
      4. Аграрна партія України - 334 гривень.
      5. "Соціальна справедливість" - 331 гривня.
      6. "Патріот" – 272 гривень.
      7. "Українська стратегія Гройсмана" – 265 гривень.
      8. "Сила права" – 235 гривень.
      9. "Опозиційний блок" – 214 гривень.
      10. "Радикальна партія Олега Ляшка" – 198 гривень.
      11. "Громадянська позиція" – 195 гривень.
      12. "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" - 158 гривень.
      13. "Сила Людей" – 149 гривень.
      14. "Голос" - 129 гривень.
      15. ВО "Свобода" – 90 гривень.
      16. "Європейська Солідарність" – 88 гривень.
      17. ВО "Батьківщина" - 76 гривень.
      18. "Сила і честь" - 56 гривень.
      19. "Партія Зелених України" - 44 гривень.
      20. "Опозиційна платформа "За життя" - 34 гривень.
      21. "Партія Шарія" - 26 гривень.
      22. "Слуга Народу" - 19 гривень.

      Раніше ГО "Інститут масової інформації" опублікувала дослідження про те, яка партія замовила найбільше джинси в українських ЗМІ перед виборами. Безумовним лідером стала "Опозиційна платформа – За життя". 

      Про те, скільки кожна партія витратила на передвиборчу кампанію читайте тут.

      місця у парламенті партії
      Скільки місць отримають партії у парламенті / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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