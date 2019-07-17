Яка партія замовила найбільше джинси в українських ЗМІ, – дослідження

Найбільше політичних матеріалів на українських сайтах розміщено на користь партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа". Найчастіше цим займався сайт каналу "112".

Співробітники ГО "Інститут масової інформації" (ІМІ) дослідили близько 40 тисяч матеріалів на 13 українських інтернет-ресурсах на предмет політичної джинси та прийшли до висновку, що "Опозиційна платформа", "Батьківщина" та "Слуга народу" найбільше роблять замовних матеріалів.

Цікаво: Політична реклама партій у Facebook: хто заплатив найбільше

Що таке джинса?Джинса – журналістський термін, що означає публікацію рекламної новини без відповідної помітки. Джинса стає особливо популярною під час виборів, коли політиками вигідно замовляти матеріали на свою користь або проти своїх конкурентів.



Походження терміну пояснюється тим, саме в джинси журналіста кладуться гроші за підготовку замовленого матеріалу.

До першої п'ятірки партій, що замовляють політичну джинсу, увійшли:

Опозиційна платформа (46% від усієх замовних матеріалів) Батьківщина (8%) Слуга народу (5,5%) Європейська солідарність (5%) Опозиційний блок (5%)



Хто найбільше замовляє джинсу/ Інфографіка ІМІ

Найбільше антирекламних матеріалів у свій бік мають Петро Порошенко (29%), Володимир Зеленський (20,5%) та "Опозиційний блок" 15%.



Також організація дослідила, які ЗМІ найчастіше публікують джинсу. Перша п'ятірка така::

112.ua (249 немаркованих рекламних матеріалів) Обозреватель (115) Знай.юа (114) NewsOne (111) РБК-Україна (90)



Які ЗМІ найчастіше публікують джинсу/ Інфографіка ІМІ

До теми: Скільки грошей партії витратили на телеагітацію

В Інституті зазначають, що усього за парламентську кампанію було опубліковано 849 статей з ознаками замовного політичного матеріалу. Лише 3.5% з них мали належне рекламне маркування.



Також було проведене окреме дослідження по регіонах, згідно з яким найбільше публікують джинси в Тернопільській, Одеській та Херсонській областях, а найменше – в Рівненській та Хмельницькій.



Де найбільше у регіонах публікують джинси / Інфографіка ІМІ

Коли відбудуться вибори до парламенту? Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України пройдуть 21 липня 2019 року. Результати мають оголосити не пізніше двох тижнів після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019 року.



Перед цим радимо ознайомитися з кандидатами в народні депутати та списками партій.



Які партії проходять у Раду / Інфографіка 24 каналу

