18:08
17 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 16 липня
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, 16 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Яка партія замовила найбільше джинси в українських ЗМІ, – дослідження

      216 Читать новость на русском
      Партія Медведчука скупила найбільше політичної джинси
      Партія Медведчука скупила найбільше політичної джинси / informator.news

      Найбільше політичних матеріалів на українських сайтах розміщено на користь партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа". Найчастіше цим займався сайт каналу "112".

      Співробітники ГО "Інститут масової інформації" (ІМІ) дослідили близько 40 тисяч матеріалів на 13 українських інтернет-ресурсах на предмет політичної джинси та прийшли до висновку, що "Опозиційна платформа", "Батьківщина" та "Слуга народу" найбільше роблять замовних матеріалів.

      Цікаво: Політична реклама партій у Facebook: хто заплатив найбільше

      Що таке джинса?Джинса – журналістський термін, що означає публікацію рекламної новини без відповідної помітки. Джинса стає особливо популярною під час виборів, коли політиками вигідно замовляти матеріали на свою користь або проти своїх конкурентів.

      Походження терміну пояснюється тим, саме в джинси журналіста кладуться гроші за підготовку замовленого матеріалу. 

      До першої п'ятірки партій, що замовляють політичну джинсу, увійшли:

      1. Опозиційна платформа (46% від усієх замовних матеріалів)
      2. Батьківщина (8%)
      3. Слуга народу (5,5%)
      4. Європейська солідарність (5%)
      5. Опозиційний блок (5%)


      Хто найбільше замовляє джинсу/ Інфографіка ІМІ

      Найбільше антирекламних матеріалів у свій бік мають Петро Порошенко (29%), Володимир Зеленський (20,5%) та "Опозиційний блок" 15%.

      Також організація дослідила, які ЗМІ найчастіше публікують джинсу. Перша п'ятірка така::

      1. 112.ua (249 немаркованих рекламних матеріалів)
      2. Обозреватель (115)
      3. Знай.юа (114)
      4. NewsOne (111)
      5. РБК-Україна (90)

      джинса сайти вибори
      Які ЗМІ найчастіше публікують джинсу/ Інфографіка ІМІ

      До теми: Скільки грошей партії витратили на телеагітацію

      В Інституті зазначають, що усього за парламентську кампанію було опубліковано 849 статей з ознаками замовного політичного матеріалу. Лише 3.5% з них мали належне рекламне маркування.

      Також було проведене окреме дослідження по регіонах, згідно з яким найбільше публікують джинси в Тернопільській, Одеській та Херсонській областях, а найменше – в Рівненській та Хмельницькій.


      Де найбільше у регіонах публікують джинси / Інфографіка ІМІ

      Коли відбудуться вибори до парламентуПозачергові парламентські вибори до Верховної Ради України пройдуть 21 липня 2019 року. Результати мають оголосити не пізніше двох тижнів після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019 року. 

      Перед цим радимо ознайомитися з кандидатами в народні депутати та списками партій


      Які партії проходять у Раду / Інфографіка 24 каналу
       

      blog_ava
      Що приготувати з кабачків: рецепти приготування швидких та простих страв
      сьогодні
      28859
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Європейська солідарність Слуга народу Реклама Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук Петро Порошенко Володимир Зеленський ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (17 липня, 19:00)
      сьогодні , 11:00 Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (17 липня, 19:00)
      4448
      Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      сьогодні , 11:28 Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      1
      Результати яких партій можуть здивувати й де найактивнші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна
      сьогодні , 18:01 Результати яких партій можуть здивувати й де найактивнші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна
      Ірина Поліщук 134
      Керівник Офісу президент – "завхоз" чи "смотрящий"?
      сьогодні , 17:00 Керівник Офісу президент – "завхоз" чи "смотрящий"?
      Наталя Ромашова 479
      Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
      сьогодні , 16:30 Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
      Михайло Гема 349
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук