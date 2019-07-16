Передвиборча телеагітація: скільки грошей партії витратили на рекламу

Найбільше на агітаційну рекламу на телебаченні витратила "Радикальна партія", на другому місці – "Українська стратегія Гройсмана". Третю позицію за витратами зайняла "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Так, на телеагітацію "Радикальна партія" сумарно витратила 45,5 мільйонів гривень: 5 мільйонів – до реєстрації у ЦВК і 40,5 мільйонів – після. Таку інформацію оприлюднив рух "Чесно".

А як щодо реклами в Інтернеті? Політична реклама партій у Facebook: хто заплатив найбільше

Своєю чергою, "Українська стратегія" Володимира Гройсмана більше коштів витратила на телерекламу після реєстрації ЦВК (25,3 мільйона гривень). До реєстрації вони "розкошелились" на 19,4 мільйона гривень.

"Європейська солідарність" до реєстрації їх партії на дочасних парламентських виборах витратили 23,2 мільйона гривень. Після цього на телеагітацію в них пішло 19,7 мільйона гривень.

Які партії витратили найбільше грошей на телеагітацію:

"Радикальна партія" – 45,5 мільйонів; "Українська стратегія Гройсмана" – 44,7 мільйона; "Європейська солідарність" – 42,9 мільйона гривень; "Опозиційний блок" – 40,6 мільйона; "Голос" – 37,7 мільйона; "Опозиційна платформа – За життя" – 33,4 мільйона; "Слуга народу" – 19,9 мільйона; "Сила і честь" – 18,9 мільйона; "Батьківщина" – 17 мільйонів; "Громадянська позиція" – 8,7 мільйона гривень; "Самопоміч" – 4,4 мільйона гривень; "Сила права" – 0,08 мільйонів.



Скільки партії витратили на рекламу по ТБ/ інфографіка "Чесно"

Увага! Дочасні парламентські вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня 2019 року. Офіційні результати виборів повинні з'явитися не пізніше 10-го серпня. Новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день – 9 вересня.



Календар парламентських виборів: інфографіка 24 каналу