Рекордні за кількістю незаконної агітації, – КВУ про парламентські вибори 2019

Комітет виборців України зафіксував найбільшу за останні 25 років кількість незаконної агітації під час виборчого процесу. Найчастіше незаконні агітки поширювали "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок".

Зокрема, у "день тиші" було зафіксовано безліч випадків прихованої або прямої агітації на користь певного кандидата. Вони не містили закликів голосувати, але мали відповідну символіку партії, зазначили у КВУ на прес-конференції.

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Найбільше її було поширено від імені партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок". Також випадки незаконної агітації були зафіксовані з боку політсил "Аграрна партія України", ВО "Свобода", "Голос", "Європейська солідарність" та ВО "Батьківщина",

– сказав глава КВУ Олексій Кошель.

В організації вважають підкуп виборців однією з найбільших проблем поточних виборів. Кошель зазначив, що випадків підкупу виборців, у порівнянні з 2014 роком, стало менше, проте насправді просто змінилися технології. "Підкупу не стало менше, підкуп став просто іншим", – сказав він.

Виборча кампанія перетворилась фактично на формат звітування про так звані "добрі справи". Кандидати йшли до виборців і говорили про засклені вікна, фасади шкіл, ремонт доріг, дитячі майданчики, бювети, фактично звітуючи за технології підкупу, які вони реалізували,

– відзначив Кошель.

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Дивіться відео прес-конференції КВУ:

Раніше Комітет виборців України повідомляв, що "дня тиші" в Україні фактично не було. Детальніше про порушення на виборах читайте тут.



Результати екзит-полу / Інфографіка 24 каналу



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