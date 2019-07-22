23:55
22 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Рекордні за кількістю незаконної агітації, – КВУ про парламентські вибори 2019

      629 Читать новость на русском
      Позачергові вибори до парламенту 2019 року
      Позачергові вибори до парламенту 2019 року / Радіо Свобода

      Комітет виборців України зафіксував найбільшу за останні 25 років кількість незаконної агітації під час виборчого процесу. Найчастіше незаконні агітки поширювали "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок".

      Зокрема, у "день тиші" було зафіксовано безліч випадків прихованої або прямої агітації на користь певного кандидата. Вони не містили закликів голосувати, але мали відповідну символіку партії, зазначили у КВУ на прес-конференції. 

      Важливо: Офіційні результати парламентських виборів 2019

      Найбільше її було поширено від імені партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок". Також випадки незаконної агітації були зафіксовані з боку політсил "Аграрна партія України", ВО "Свобода", "Голос", "Європейська солідарність" та ВО "Батьківщина", 
      – сказав глава КВУ Олексій Кошель.

      В організації вважають підкуп виборців однією з найбільших проблем поточних виборів. Кошель зазначив, що випадків підкупу виборців, у порівнянні з 2014 роком, стало менше, проте насправді просто змінилися технології. "Підкупу не стало менше, підкуп став просто іншим", – сказав він. 

      Виборча кампанія перетворилась фактично на формат звітування про так звані "добрі справи". Кандидати йшли до виборців і говорили про засклені вікна, фасади шкіл, ремонт доріг, дитячі майданчики, бювети, фактично звітуючи за технології підкупу, які вони реалізували,
      – відзначив Кошель. 

       

      Читайте також: Українці продемонстрували найнижчу в історії явку на парламентських виборах

      Дивіться відео прес-конференції КВУ:

       

      Раніше Комітет виборців України повідомляв, що "дня тиші" в Україні фактично не було. Детальніше про порушення на виборах читайте тут. 


      Результати екзит-полу / Інфографіка 24 каналу
       

      Про списки та головні завдання партій читайте за посиланнями:

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      сьогодні
      130711
      Теги: Порушення на виборах Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      сьогодні , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 462
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      сьогодні , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2365
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      сьогодні , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2008
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      сьогодні , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      356
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук