Парламентські вибори – 2019: якими були порушення

21 липня пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. День голосування відзначився першими порушеннями, проте в поліції кажуть, що ці порушення несистемні. Про найрезонансніші з них – читайте у нашому матеріалі.

Порушення на дільницях

Житомирська область

Перші порушення зафіксували ще 20 липня. Зокрема, на Житомирщині на виборчому окрузі номер 65 члени однієї з дільничних комісій зіпсували 717 бюлетенів для голосування – вони поставили штамп "вибув" не навпроти прізвища кандидата, який відмовився балотуватися, а навпроти іншої людини.

Важливо! Пам'ятка для виборця: необхідні документи і як проголосувати

Через інцидент Окружна виборча комісія вже написала звернення до ЦВК з проханням надіслати нові бюлетені. Цією справою також займається поліція.

За інформацією громадської мережі ОПОРА, у селі Городище на дільницю привезли бюлетені для голосування з сусіднього села. Голова комісії пояснив, що у них не було, де їх зберігати.

Відповідно до закону, виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатують на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх і печатки виборчої комісії. Також бюлетені до початку підготовчого засідання комісії мають постійно перебувати під охороною поліції.

Крім того, у Коростишеві біля однієї з дільниць правоохоронці затримали трьох 20-річних молодиків, в автомобілі яких виявили пістолет, битку та ніж.

Біля однієї з дільниць на Житомирщині затримали озброєних молодиків

В Коростені процес проходив добре, поки з дільниць поліція не почала вивозити журналістів по надуманих обвинувачуваннях. Стверджуючи, що представники ЗМІ щось порушили, а також мали фейкові посвідчення. Хоча цих журналістів зареєструвала зранку виборча комісія й жодних питань до них не було.

Донецька область

Ще одне вагоме порушення відбулося у Бахмуті на Донеччині – тут на одній з дільниць члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування, відтак залишилося у потрібний момент вписати прізвище кандидата чи "правильну" назву партії.

Щоправда, коли на місце прибула слідчо-оперативна група, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом, аби приховати своє правопорушення.

Також у Бахмуті на одній з виборчих дільниць спостерігачі помітили, як проголосувала 15-річна дівчина. Неповнолітня розповіла, що їй прийшло запрошення. Також вона та її мати переконують, що не знали, що можна віддавати свій голос лише з 18 років.



Запрошення на вибори, що прийшло 15-річній дівчині

Важливо! Фальсифікації на окрузі 94: журналісти знайшли "липові" документи в архіві ОВК

Миколаївська область

Тут у селі Кінецьпіль Первомайського району, чоловік отримав бюлетень, ознайомився з ним, розірвав і у такому вигляді кинув до скриньки. Такий крок він пояснив тим, що не знайшов у бюлетені позиції "не підтримую жодної кандидатури", тому висловив таким чином своє волевиявлення.

Закарпаття

У місті Чоп активісти громадської організації "Стоп корупції" та представники громадської ініціативи "За чесні вибори" зафіксували факт підкупу виборців. За їхніми словами, виборці за 500 гривень продали свої голоси за кандидата у нардепи Андріїва. Також активісти отримали списки з прізвищами та адресами виборців. Відповідне звернення вони вже направили до поліції.

Богдан Андріїв – міський голова Ужгорода балотується до ВР за списком партії "Опозиційний блок", його брат Андрій Андріїв – депутат Закарпатської облради іде до парламенту за мажоритаркою.



Виборці, що продали свої голоси за Андріїва

Зверніть увагу! Як проходять позачергові вибори до Ради: головне

Херсонщина

На виборчій дільниці у селі Нова Збур’ївка, що у Голопристанському районі, місцеві активісти спіймали жінку, яка за списком звіряла прізвища тих, хто має проголосувати за Євгена Рищука. До речі, останній є імовірним замовником вбивства Катерини Гандзюк.

Харківщина

Правоохоронці зафіксували переміщення шести автобусів із хлопцями спортивної статури. Ці автобуси мали номерні знаки із київською, донецькою та харківською реєстрацією. Під час перевірки молодики відмовилися пояснювати, з якою метою вони прибули.

Київщина

Представники об'єднання "Самопоміч" заявили, що керівництво ОВК №94 (Обухів) замінило усіх членів дільничих комісій від партії без їхнього відома за "липовими" поданнями.

У відповідь на це представники "Самопомочі" зробили подання, щоб замінити членів комісії на справжніх, однак в ОВК їм відмовили. Тепер на дільницях в Обухові працюватимуть 182 невідомих члени комісії.

Журналісти змогли пробитися до архіву та знайти "липові" документи, що були затверджені керівництвом ОВК. Партія "Самопоміч" подала всі відповідні скарги. Вони вимагають розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад.



Лідер партії Андрій Садовий назвав це безпрецедентною спробою фальшувати вибори. Він повідомив, що за цим фактом відкриють кримінальне провадження, а ЦВК має замінити о 14:00 склад ОВК №94.

Луганщина

На виборчому окрузі №113 у Сватовому ще від 20 липня не змогла зібратися окружна виборча комісія. Крім того, перед днем голосування тут відбулися заміни, зокрема й голови ОВК. Проте новий голова Олександр Колесніков, якого висунув "Опозиційний блок", не може скласти присягу та вступити у свої повноваження.

Буковина

У Чернівцях на одній із дільниць члени комісії використовують попередні списки виборців, замість уточнених. Відтак, деякі виборці можуть проголосувати, бо не знаходять себе у списках.

Одещина

В Одесі поблизу виборчої дільниці на вулиці Льва Толстого спостерігачі помітили мікроавтобус з агітацією за колишнього "регіонала" Сергія Ківалова.



Заборонена агітація за Ківалова у день виборів

Івано-Франківщина

На виборчих округах №№ 83 і 84 спостерігачі помітили Wi-fi мережу з агітацією за кандидата мажоритарника від партії "Слуга народу" Ігоря Фріса. Про інцидент повідомили членів дільничої виборчої комісії. Також сюди задля з'ясування обставин приїжджали співробітники кіберполіції.



На Прикарпатті зафіксували Wi-fi мережу з незаконною агітацією

За даними Комітету виборців України, найбільше матеріалів незаконної агітації поширюють від імені "Слуги Народу", "Опозиційної платформи – за Життя" та "Опозиційного блоку"). Також активісти помітили матеріали ще від імені 5 політсил: Аграрна партія України, ВО "Свобода", "Голос", "ЄС" і "Батьківщина".



За словами очільника МВС Арсена Авакова агітують за "Опоплатформу – За життя" також пропагандистські ЗМІ.

Вінниччина

У місті Вінниця прямо на столі членів ДВК лежав інформаційний лист про партію "Слуга Народу". Члени комісії бідкалися, що не вистачає місця на стінах, однак щойно спостерігач зробила зауваження – місце одразу ж знайшлося.

Київ

У Голосіївському та Солом’янському районах спостерігачі виявили підписані членами дільничної виборчої комісії протоколи підрахунку голосів. Щоправда тоді голосування ще тривали.

Про порушення вони повідомили правоохоронців, відтак на місця виїхали слідчо-оперативні групи. В обох випадках правоохоронці за фактами інцидентів відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від п’яти до семи років ув’язнення.

У Дніпровському районі на вулиці Перова 60-річний чоловік порвав свій бюлетень. Свій крок він пояснив тим, що хотів зайти та проголосувати разом із сином в одну із кабінок для голосування, але члени виборчої комісії, посилаючись на чинне законодавство, відмовили йому. На знак протесту він і порвав бюлетені.

За фактом порушення правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відео: порушення в регіонах

Чи відкрилися всі дільниці?

Як розповіла під час брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, станом на 11:00 працювали всі виборчі дільниці, щоправда 27 з них відкрилися з запізненням. Як пояснила вона, це пов’язано з ротацією членів і керівництва комісій, неправильним заповненням документів або проставлянням штампів на бюлетенях, а також із неорганізованістю в роботі комісій. Водночас Сліпачук наголосила, що ці затримки були незначними.

За інформацією поліції, не відкрилися вчасно дві дільниці на Чернігівщині (через політичну суперечку серед членів комісії), одна дільниця на Донеччині (через зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни, які перед стартом голосування має вкинути голова комісії). Також на Миколаївщині не встигли надрукувати бюлетені.

Цікаво! Явка на виборах Верховної Ради: скільки українців проголосували

Що говорить про порушення поліція

Протягом дня правоохоронці отримали 2015 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборами.

Ці порушення є пов’язаними з незаконною агітацією – 504; підкупом виборців – 74; перешкоджанням здійсненню виборчого права – 67; конфліктами – 46; фотографуванням бюлетенів – 38; пошкодженням бюлетенів – 31; повідомлення про замінування – 26. Правоохоронці внесли 71 повідомлення до єдиного реєстру. Найбільше таких справ, 9, за статтею 160 – підкуп виборців, 8 повідомлень – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 7 – перешкоджання здійсненню виборчого права, 7 – фальсифікація виборчих документів. Читайте також: як голосують кандидати у депутати та політична еліта держави: фото і відео

Поліція, гвардійці, рятувальники та прикордонники на 100% впорались з покладеними на них обов’язками та забезпечили виборчий процес, заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Найголовніше – у нас немає жодного постраждалого громадянина. Життя під час виборів не закінчується. Для поліції робота не закінчується, вони ще забезпечують безпеку під час підрахунку голосів,

– наголосив Яровий.

Він додав, що правоохоронці фіксували подекуди цікаві випадки. Наприклад, факт продажу пиріжків по 5 копійок під дільницею. Чи це була агітація – зараз з’ясовує поліція.

Крім того, поліція зафіксувала велику кількість "гастролерів" – велику кількість молодих людей, які заявляли, що їдуть на рибалку, а поліція знаходила їх біля виборчих дільниць із битами, зброєю та держаками для лопат,

– зазначив голова поліції.

Він також повідомив, що у Врадіївському районі біля ОВК збиралася група "спортсменів", тому там посилюють наряди поліції. Така ж ситуація на Вінниччині, в Ладижині. Біля виборчої комісії концентрується молодь, там також з’явиться адекватна кількість поліцейських, наголосив Князєв.

Нацполіція про порушення на виборах: дивіться відео

Що каже Комітет виборців України

У КВУ зазначили, що в Україні "дня тиші" фактично не було. Агітацію та антиагітацію масово фіксують навіть у день виборів.

Зараз ми можемо говорити про принаймні дві тенденції, які станом до обіду мають місце. Перше – це масова незаконна агітація в день виборів. Політики і партії масово агітували в "день тиші". Іншими словами, "дня тиші" в Україні не було – це була безкарна агітація повністю, і сьогодні ми бачимо таке різке збільшення агітаційних матеріалів, – повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Дивіться відео: як пройшли вибори на одіозних округах