Фальсифікації на окрузі 94: журналісти знайшли "липові" документи в архіві ОВК

Журналісти зафіксували ряд кримінальних правопорушень на 94 окрузі та розповіли детальніше про інцидент із заміною представників "Самопомочі" на "мертві душі".

Представники об'єднання заявили, що керівництво ОВК замінило усіх членів дільничих комісій від "Самопомочі" без відома партії за "липовими" поданнями.

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У відповідь на це представники "Самопомочі" зробили подання, щоб замінити членів комісії на справжніх, однак в ОВК їм відмовили. Тепер на дільницях в Обухові працюватимуть 182 невідомих члени комісії. З них 34 – це керівні посади – голови, заступники голів та секретарі комісій.



Журналісти змогли пробитися до архіву та знайти "липові" документи, що були затверджені керівництвом ОВК.

В архіві лежать документи, подані незрозуміло ким без підпису. І цими людьми без підпису замінили усіх членів ДВК від "Самопомочі". Я зафіксував щонайменше 4 кримінальних злочини. Я викликав поліцію, після чого керівництво ОВК втекло. А поки вони втікали, ми зайшли до серверної та познаходили ці всі документи,

– говорить журналіст Влад Сидоренко з місця події.

Після скандалу представники партії звернулися до Центральної виборчої комісії, але там не змогли вчасно прийняти рішення щодо цього округу та призначили чергове засідання ОВК. Журналіст Євген Куксін повідомив, що члени ОВК сьогодні на призначеному засіданні саботують зміну фейкових членів дільниць на реальних.

НА ВСІХ дільницях по округу 94 з благословення ОВК лишаються фейкові члени від Самопомочі /// Члени ОВК, які вчора втекли з засідання, сьогодні саботують заміни фейкових членів дільниць на реальних Андрій Садовий якщо вам є справа до того, як там вибори проходять, час діяти. Нагадаю, вчора виявили, що усі члени ДВК по округу 94 від Самопомочі були замінені на лівих людей по підробним поданням. Подання були прийняті без підписів та печаток. Щойно це стало відомо, керівництво та ряд членів ОВК самоусунулися Опубликовано Yevhen Kuksin Суббота, 20 июля 2019 г.

Також він відзначив, що як тільки стало відомо про порушення, низка членів ОВК та керівництво самоусунулися.

Представник ОВК пояснив міжнародним спостерігачам, що щойно перейшла до перевірки подання партії "Самопоміч", як на голову комісії почали чинити психологічний тиск журналісти, довірені особи та спостерігачі.

Було неодноразово викликано поліцію з цього приводу. Після чого до приміщення окружної комісії прибуло близько 40 осіб в масках. Члени комісії не могли потрапити та продовжити своє засідання. Про цей факт я повідомив членів ЦВК,

– повідомив він.

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Усі інші члени комісії, зокрема представники "Самопомочі" стверджують, що це неправда, і що представник ОВК "нахабно бреше".

Відео засідання ОВК: