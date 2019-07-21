Фальсифікації на 94 окрузі: ОВК незаконно замінила усіх представників "Самопомочі"

У 94 окрузі окружна виборча комісія незаконно замінила представників від партії "Об’єднання "Самопоміч" на невідомих людей, яких партія не пропонувала та не погоджувала.

Як повідомив керівник штабу "Самопомочі" Олег Лаврик, до 3 липня партія подала до Окружної виборчої комісії списки членів дільничних комісій, але 2 дні тому всіх членів виборчих комісій у 94 окрузі незаконно замінили без відома партії.

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У суботу на засідання ОВК "Самопоміч" подала подання, щоб замінити членів комісій. Однак на cвоєму засіданні ОВК відхилила ці подання. Ми звернулися до поліції І ЦВК. Вночі ЦВК зобов’язала Окружну виборчу комісію ще раз розглянути подання "Самопомочі". Але на ранковому засіданні у неділю його знову відхилили,

– наголошує Олег Лаврик.

За словами керівника штабу партії, внаслідок цих дій ОВК на дільницях працюватимуть 182 невідомих члени комісій. З них 34 – це керівні посади – голови, заступники голів та секретарі комісій.

У дільничних виборчих комісіях від партії "Об’єднання "Самопоміч" працюватимуть невідомі люди

"Очевидно, що є намагання масово сфальсифікувати результати виборів ще до їх початку. Вимагаємо від міністра внутрішніх справ негайно втрутитися і розслідувати ситуацію на 94 ОВК", – додав Лаврик.