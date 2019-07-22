По всій Україні, окрім окупованих територій Донбасу та Криму, 21 липня пройшло голосування за новий склад Верховної Ради. Вибори відбулися за пропорційно-мажоритарною системою. Половину парламенту обирали за партійними списками, яких у бюлетені буде 22, іншу половину складуть обрані мажоритарники. Як пройшло голосування – читайте далі.

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу, 5-відсотковий бар'єр долають і проходять до парламенту партії:

Актуально: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4%, "Голос" – 6,5%.

До Ради, згідно з результатами екзит-полу, не проходять партії "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%). Всі інші партії отримали менше 2%.

Загалом парламентські вибори пройшли спокійно. Проте ще вночі, до початку виборів була зафіксована перша спроба фальсифікації.

Порушення

Протягом дня правоохоронці отримали 2152 заяви і повідомлення, пов’язані з виборами. Слідчі відкрили 71 кримінальне провадження і склали 66 адміністративних протоколів.

Ці порушення пов’язані з незаконною агітацією – 504; підкупом виборців – 74; перешкоджанням здійсненню виборчого права – 67; конфліктами – 46; фотографуванням бюлетенів – 38; пошкодженням бюлетенів – 31; повідомлення про замінування – 26.

Поліція, гвардійці, рятувальники та прикордонники на 100% впорались з покладеними на них обов’язками та забезпечили виборчий процес, заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Найголовніше – у нас немає жодного постраждалого громадянина. Життя під час виборів не закінчується. Для поліції робота не закінчується, вони ще забезпечують безпеку під час підрахунку голосів,

– наголосив Яровий.

Порушення на дільницях

Так, у Бахмуті, що на Донеччині, члени виборчої комісії підписали незаповнені бланки протоколів із результатами голосування. Їм залишилось лише внести "правильне" прізвище та партію. На гарячому їх спіймали правоохоронці, винуватцям загрожує від 7 до 12 років за гратами.

На Дніпропетровщині дві комісії в 37 виборчому окрузі розпочали ранкові засідання раніше встановленого строку. В 29 виборчому окрузі члени комісії не прийняли присягу перед початком роботи.

Які ще порушення: "Самопоміч" заявила про фальсифікації на 94 окрузі

Окрім того, у ніч перед виборами офіс громадської приймальні кандидата в народні депутати від 148 округу Ігоря Лінчевського обклеїли листівками проти іншого кандидата на цьому окрузі – Фахраддіна Мухтарова.

"Мінування"

У Торецьку заявили про мінування усіх 14 виборчих дільниць. Опівдні поліцію повідомили про мінування дільниць у Селидовому та Бахмуті. Повідомлення виявились фейковими.

Своєю чергою, у Херсоні чоловік намагався винести із виборчої дільниці бюлетень.

У Чернігівській області кандидат у депутати готував потужну мережу скупки голосів. Наразі поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження. За такі діяння кандидат відповість перед законом.

Скандал на 94 окрузі

Поліція відкрила кримінальне провадження через перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області). Раніше представники партії "Самопоміч" заявили, що керівництво окружної виборчої комісії замінило усіх членів дільничих комісій від політсили без її відома за "липовими" поданнями.

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Тож представники "Самопомочі" зробили подання, щоб замінити членів комісії на справжніх, однак в ОВК їм відмовили. Тепер на дільницях в Обухові працюватимуть 182 невідомих члени комісії.



Журналісти знайшли в архіві "липові" документи, затверджені керівництвом ОВК. "Самопоміч" подала всі відповідні скарги. У партії вимагали розпустити ОВК і повністю замінити її склад.



ОВК 94 округу з другої спроби задовольнила подання "Самопомочі" про заміну "фейкових" членів ДВК на реальних представників партії. Втім, відповідно до закону, нові члени ДВК зможуть працювати на дільницях лише з 20:00 – вже після завершення голосування, коли ДВК зможе провести засідання.

Голосування в Україні

Фінальна явка на виборах склала 49,84%, тож участь у голосуванні взяли майже 15 мільйонів виборців. Це – найнижча в історії України явка на парламентських виборах.

Так, найвищою була явка у Чернігівській, Тернопільській і Полтавській областях – понад 54%. Найменше голосували на Закарпатті, Буковині і Херсонщині – нижче 43%.



Фінальна явка на парламентських виборах-2019: інфографіка 24 каналу

Одні з найбільш свідомих виборців – у Гостомелі, що на Київщині. Там утворилася невелика черга охочих проголосувати ще до відкриття дільниці.

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У Гостомелі люди стояли в черзі, щоб проголосувати: відео

Голосувати на парламентських виборах відправилися воїни з передової. Цього разу вони могли віддати свій голос на звичайних дільницях.



Воїни з передової їдуть на дільницю голосувати/ фото Олексія Годзенка, 24 канал

Окружні виборчі дільниці в Одесі були чи не з найбільшою кількістю кандидатів-мажоритарників. Так, бюлетень з мажоритарниками був вдвічі більший, ніж бюлетень з партіями. Зокрема, там представлено багато технічних кандидатів з однаковими прізвищами.

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У Дніпрі одна з дільниць розпочала роботу на півгодини раніше, бо один із документів забули в сейфі. Інша ж дільниця відкрилася пізніше 8 ранку через те, що штамп "вибув" поставили навпроти іншого прізвища і тому зіпсували близько 2 тисячі бюлетенів.

Голосування у світі

Першими у світі проголосували українці в Австралії. Віддати свій голос вони могли на єдиній виборчій дільниці у столиці Канберрі. Дільниця відкрилася о 1 ночі і закрилася о 13:00 за київським часом.

На 3 години пізніше, о 4 ранку за Києвом, розпочали роботу виборча дільниця у Сеулі (Південна Корея).

До виборчого процесу в Україні вночі приєднався і Китай. Там дільниці в Пекіні, Шанхаї та Ґуанчжоу відкрилися о 3 ночі за Києвом. Загалом у списку виборців на дільниці в Пекіні 361 людина. У Греції дільниці для голосування українців відкрилися о 9 ранку за Києвом. А ось у Мінську вибори розпочалися із виконання гімну та одночасно з Україною.

Ще до початку голосування перед виборчими дільницями у Польщі утворилися масштабні черги.

Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 21 июля 2019 г.

У Латвії українці приходили голосувати у вишиванках.

У Латвії на закордонній виборчій дільниці №900047 з виборів народних депутатів України у приміщенні Посольства України за адресою м.Рига, бул. Калпака 3 триває голосування з виборів народних депутатів України. На дільниці працюють міжнародні спостерігачі та ЗМІ pic.twitter.com/yMCuxryAO6 — UKR Embassy in LVA (@UKRinLatvia) 21 июля 2019 г.

Як голосували політики

О 9:30 на виборчу дільницю у Києві прийшов лідер президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Він висловив подяку Міхеїлу Саакашвілі, який напередодні зняв свою партію з виборів на користь його політсили.

Разумков посеречався з жінкою на дільниці, та побажала йому не виграти вибори/ фото Оксана Тропотяг, 24 канал

О 10 політики стали більш активними. На своїх виборчих дільницях встигли віддати голоси "радикал" Олег Ляшко із дружиною Росітою, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко із чоловіком Олександром, перший номер "Аграрної партії" Михайло Поплавський та перший номер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко. Після 11 на виборчу дільницю прийшов спікер Верховної Ради і другий номер партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій.

Опівдні на свої дільниці прийшли два президенти – теперішній Зеленський і п'ятий Порошенко. Обидва були з дружинами, а останній ще й з дітьми.



Володимир Зеленський із дружиною Оленою на виборах/ фото РБК-Україна

Згодом на дільницю прийшов 30 номер "Голосу" Сергій Притула, а у Вінниці разом із жінкою віддали свої голоси на виборах прем'єр Володимир Гройсман із дружиною. О 13:00 голосувати у Львові прийшов мер міста і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий. Його супроводжувала дружина і двоє синів. Через 20 хвилин на виборчу дільницю у Києві прийшов і Святослав Вакарчук, очільник "Голосу". Окрім них, на дільницю завітав і другий український президент Леонід Кучма. Трохи пізніше проголосував перший номер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв і лідерка "Партії Шарія" Ольга Бондаренко.

Надзвичайні випадки

Разумков, який першим серед політичного бомонду прийшов на дільницю, не лише встиг проголосувати на виборах, а й посваритися з жіночкою та поскаржитися на опонентів. Так, літня жінка, яка голосувала одночасно з ним, сказала, що Разумков і його партія підігрують Росії та Путіну. Як це було – дивіться тут.

У Дніпрі на території виборчої дільниці сталася пожежа. Так, у підвальному приміщенні обласної клінічної офтальмологічної лікарні сталося загоряння електричних кабелів. Рятувальники ліквідували займання. Жертв і постраждалих немає. Інцидент не завадив роботі виборчої дільниці.

У Бахмуті на одній з виборчих дільниць міста свій голос за одного з кандидатів та за партію віддала неповнолітня. Так, 15-річній дівчинці прийшло запрошення на вибори. І матір дитини, і сама дівчинка запевнили спостерігачів, що не знали про те, що голосувати можна з 18 років.

Курйози

Чоловік порвав бюлетень і кинув його на підлогу на виборчій дільниці в Києві: 212 округ, Дарниця. Правоохоронці і члени комісії ледь вмовили цього чоловіка вкинути бюлетень до скриньки.

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"Для чого ці всі формальності? – сказав порушник у відповідь на прохання вирівняти бюлетень та кинути у скриньку. – Я трішки шизік, є в мене мінус".

У Львові 94-річна жінка прийшла на дільницю, проте відмовилась голосувати, порвала бюлетень і намагалась його з’їсти, а потім узагалі взяла і заснула.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

А ось у Дніпрі біля однієї з виборчих дільниць продавали пиріжки за 5 копійок. Невідомі люди без партійної символіки поставили там намет і розпочали неприбуткову торгівлю. Найбільший ажіотаж пиріжки за 5 копійок викликали у пенсіонерів. Проте на незаконну торгівлю швидко відреагували правоохоронці. Вони склали на дивних продавців акт щодо незаконної торгівлі.

На Кіровоградщині члени ДВК використовували, замість сейфу для зберігання бюлетенів, велику каструлю. На ній, аби уникнути плутанини навіть написали слово "сейф" чорним маркером. Кастрюлю-сейф, згідно з правилами, опечатали.

У Рівному на кількох дільницях зникало електропостачання. Але це ніяк не змогло зашкодити роботі комісій: їх члени рахували голоси, підсвічуючи собі ліхтариком.