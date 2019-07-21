Вибори – це не гра, – Разумков на дільниці посперечався із жінкою: відео
Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков проголосував на своїй дільниці з пригодами. Так, під час того, як він вкидав бюлетень в урну, у нього зав’язалася палка суперечка із літньою жінкою.
Вона підійшла до першого номеру "Слуги народу" і заявила, що політсила підігрує у своїй політиці Росії. На це Разумков відповів жінці, що політична сила підігрує лише інтересам держави.
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Ми навіть не підігруємо, а працюємо на благо громадян,
– уточнив політик.
Жінка не стрималась і продовжила звинувачувати Разумкова.
"Ви підіграєте Путіну! Особливо – Ви! Ви на тих виборах відіграли дуже важливу роль!" – гукнула жінка Разумкову.
На це політик парирував, що сподівається: цього разу йому теж вдасться відіграти важливу роль.
Політика – це не гра! А ви граєте!
– кинула на прощання жінка.
Словесна перепалка Разумкова і жінки на дільниці: відео