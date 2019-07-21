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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вибори – це не гра, – Разумков на дільниці посперечався із жінкою: відео

      6773 Читать новость на русском
      Разумков сперечається із жінкою на дільниці
      Разумков сперечається із жінкою на дільниці / 24 канал

      Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков проголосував на своїй дільниці з пригодами. Так, під час того, як він вкидав бюлетень в урну, у нього зав’язалася палка суперечка із літньою жінкою.

      Вона підійшла до першого номеру "Слуги народу" і заявила, що політсила підігрує у своїй політиці Росії. На це Разумков відповів жінці, що політична сила підігрує лише інтересам держави.

      До теми: Як голосують кандидати у депутати та політична еліта держави: фото і відео

      Ми навіть не підігруємо, а працюємо на благо громадян,
      – уточнив політик.

      Жінка не стрималась і продовжила звинувачувати Разумкова.

      "Ви підіграєте Путіну! Особливо – Ви! Ви на тих виборах відіграли дуже важливу роль!" – гукнула жінка Разумкову.

      На це політик парирував, що сподівається: цього разу йому теж вдасться відіграти важливу роль.

      Політика – це не гра! А ви граєте!
      – кинула на прощання жінка.

      Словесна перепалка Разумкова і жінки на дільниці: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики День виборів Дмитро Разумков Курйози на виборах
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