Як голосують кандидати у депутати та політична еліта держави: фото і відео

В Україні тривають дочасні парламентські вибори. Першим із політичного бомонду прийшов віддати свій голос на них лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Після 10 ранку на дільниці вже встигли зробити свій вибір Олег Ляшко, Михайло Поплавський, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Андрій Парубій. А опівдні участь в голосуванні взяли два президенти – теперішній Зеленський і п'ятий – Порошенко.

Разумков прибув на дільницю о 9:30. Зокрема, перед голосуванням він встиг відповісти на декілька запитань від журналістів. Зокрема, він прокоментував рішення Саакашвілі зняти свою партію на користь "Слуги народу". Разумков сказав, що йому приємно, коли його політсилу підтримують інші, зокрема, й політичні партії.

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Зміни почалися 3 місяці тому. Сьогодні це лише продовження. Ми вважаємо це третім туром виборів. До нас прийшло розуміння, що треба глобально змінювати систему,

– сказав Разумков перед входом до дільниці.

Під час того, як Разумков вкидав в урну свій бюлетень до нього підійшла жінка, яка почала критикувати політика. Вона побажала Разумкову, аби його партію не спіткав такий успіх, як Володимира Зеленського на президентських виборах.



Дмитро Разумков на виборах/ фото Оксани Тропотяг, 24 канал

Після голосування Разумков понарікав на опонентів під час передвиборчої кампанії. Він сказав, що було створено дуже багато фейків "Слуги народу". Мовиться, зокрема, про мажоритарників, які використовували популярність партії у своїй агітації.



Дмитро Разумков/ фото Оксани Тропотяг, 24 канал

Відео: як проголосував Разумков

О 10:10 на виборчу дільницю разом із дружиною Росітою прийшов Олег Ляшко. Він після голосування проагітував за себе, попри те, що в Україні до 20:00 робити цього не можна.

Настрій в мене хороший головне, що люди можуть обирати собі владу. Українці – джерело влади. Я проголосував за себе, бо хочу, щоб Україна була сильною. Хай і люди проголосують правильно, за Ляшка,

– сказав політик.

Він також додав, що його дуже виснажили дві виборчі кампанії: президентська і парламентська. Після голосування Ляшко піде додому, "до собак і дітей".

Дивіться, як голосував Олег Ляшко: відео

Як голосував лідер "аграріїв" Михайло Поплавський: дивіться у відео

Одночасно із Ляшком віддати свій голос на виборах прийшла й очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Ви знаєте історію України, знаєте, скільки разів нація помилялася, обираючи кланових лідерів чи їх маріонеток. Тому я хотіла б, щоб всі голосували зараз з відчуттям що Україні нема часу на експерименти. Нам відразу після виборів треба приступати до роботи. Кожен бюлетень сьогодні – це бюлетень за життя України, за життя наших дітей та онуків,

– сказала лідерка БЮТу.



Юлія Тимошенко прийшла на дільницю разом із чоловіком/ фото Олексій Печій, 24 канал

Юлія Тимошенко на дільниці: відео

Юрій Бойко прийшов на дільницю о 10:20 . Перший номер "Опозиційно платформи – За життя" написав у своєму Facebook, що голосував "за мир".

Я проголосував за мир, проголосував за людське життя за все те, що мені сказали зробити люди, коли я був в поїздках два місяці по країні... Сподіваюся, що наш вибір буде втіленням того, що вони хочуть бачити від політиків,

– сказав Бойко після голосування.

Після 11 ранку на дільниці з'явився голова Верховної Ради Андрій Парубій. Щоправда, він не зміг проголосувати, бо забув свій паспорт. Так, він залишився очікувати його на дільниці. Близько 13:00 Парубій врешті відзвітував у соцмережах, що таки віддав свій голос.

За 2 тижні має відбутися підрахунок голосів, а потім дається час на скликання засідання. Я, як голова Верховної Ради України маю скликати першу робочу групу, як тільки опублікують результати виборів. Я буду пропонувати, щоб ми розпочали роботу вкінці серпня – на початку вересня,

– сказав журналістам спікер Парубій у відповідь на запитання журналістів.



Андрій Парубій проголосував на виборах/ фото з соцмереж Парубія

Парубій прийшов на вибори: відео

Також об 11 ранку голосувати прийшов нардеп Борислав Береза. Він зробив короткий звіт зі своєї дільниці та розповів, що проголосував швидко і без сумнівів.

Опівдні на дільниці голосувати прийшли два президенти – теперішній Зеленський і п’ятий – Петро Порошенко. Обидва прийшли голосувати з дружинами.

Я очікую на чесний справедливий результат. Це ж люди наші вирішують, вони покажуть як відносяться до тієї партії, яку я представляю,

– розповів президент Зеленський.



Зеленський на виборчій дільниці/ прес-служба президента

На запитання журналістів про те, чому він так пізно прийшов на дільницю, Зеленський відповів, що мав вранці зустріч.

Порошенка, окрім дружини, супроводжували діти.

Я проголосував за ЄС, за НАТО, за Україну, яка точно рухається вперед. Ці два об’єднання є гарантом нашої безпеки. Важливо зберегти фундамент, який ми заклали, української державності. Важливо зараз зупинити російський реванш,

– наголосив лідер політсили "Європейська солідарність" і 5-й президент Петро Порошенко.

Дивіться відео: Петро Порошенко з сім'єю проголосував на дільниці

Тридцятий номер у списку "Голосу" та відомий в Україні комік і телеведучий Сергій Притула теж вже віддав свій голос на виборах.

Ми з Катрусею вже виконали свій обов‘язок! А потім і проголосували,

– жартівливо написав він на Facebook. Сергій Притула проголосував на виборах:

У Вінниці проголосував прем’єр-міністр України Володимир Гройсман із дружиною. На дільницю він прийшов о 13 годині дня.

Важливо, щоби кожні вибори приносили не лише надію, а й те, що її реалізовуватиме. Я проголосував за це. Від кожного з нас залежить, яким буде завтра,

– сказав Гройсман.

Гройсман проголосував на виборах до парламенту: відео

Разом із дружиною та двома синами на дільницю у Львові прийшов мер міста та очільник партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

У коментарі журналістам він зазначив, що є оптимістом, відтак вірить, що в парламенті буде робоча більшість, буде сформовано якісний уряд і почнуться позитивні зміни в Україні.

"Іншого не може бути. Ми перебуваємо у занадто складній ситуації, щоби витрачати час на дискусію", – наголосив Садовий.

Як проголосував Андрій Садовий: відео

Після 13 години лідер "Голосу" Святослав Вакарчук теж завітав на дільницю у Києві. Першим запитанням до нього від журналістів стало, чи проходить в парламент тридцятий номер партії Сергій Притула. На це Вакарчук відповів, що Україна вже знатиме попередні результати ввечері або завтра вранці.

Ми голосували за майбутнє, за зміни. Стара політика показала себе за 28 років. Люди чекають і покращення життя, і закінчення війни. Ми маємо йти до цього,

– розповів Вакарчук, проголосувавши.



Святослав Вакарчук проголосував на виборах/ фото Леся Виговська, 24 канал

Вакарчук на голосуванні: відео

На дільницю у Києві разом із дружиною Людмилою прийшов і другий український президент Леонід Кучма. Сказав, що голосує за "нові сили".

Я вірю, що сьогодні Україна отримує шанс знову перезапуститися. Цей унікальний шанс згаяти не можна. Звичайно, я проголосував за нові сили, і, ще раз підкреслюю, за наш народ, здатний на величезні звершення,

– розповів Леонід Данилович.



Леонід Кучма з дружиною Людмилою проголосували/ фото з соцмереж Дарки Оліфер

Також на виборах вже віддав свій голос перший номер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв. Він закликав українців іти на дільниці та робити свій вибір.

Невідомо де, але проголосувати встигла й очільниця "Партії Шарія" Ольга Бондаренко. Своє фото з дільниці, найімовірніше, за кордоном, оприлюднив її скандально відомий чоловік, відеоблогер-українофоб Анатолій Шарій.

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко разом із дружиною Юлією Мостовою теж зробив свій вибір.

Ми з Юлею проголосували не за солодкий мед – за пекучу сіль. За команду, яка працюватиме тяжко, аби людям жилося легко,

– написав він у Facebook.



Гриценко та Юлія Мостова на дільниці/ фото з соцмереж Анатолія Гриценка

На дільницю прийшов і лідер "Сили і Честі" Ігор Смешко.

Я проголосував як завжди – серцем і розумом. Головне при виборі – програми і бачення майбутнього України. Сьогодні ми голосуємо за майбутнє України. Я в нього дуже вірю. Обов'язково буде перемога,

– сказав політик.



Ігор Смешко проголосував на парламентських виборах/ фото з соцмереж Смешка

Лідер "Свободи" Олег Тягнибок прийшов на виборчу дільницю разом із сім'єю: дружиною, донькою та сином.

На виборах проголосував представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний. На дільницю він прийшов зі своєю сім'єю.

Свій голос за новий парламент віддав і голова Православної церкви України митрополит Епіфаній.



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