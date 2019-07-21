Національний екзит-пол на парламентських виборах: відео

Перші результати Національного екзит-полу оприлюднили о 20:00 – одразу після закриття виборчих дільниць. Остаточні дані опитування оголосили о 22 годині. Дивіться відео на 24 каналі.

Що таке екзит-пол? Це опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення. Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах.

До теми: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

Дивіться відео з результатами Національного екзит-полу станом на 20:00 на 24 каналі:



Результати екзит-полу станом на 20:00 – інфографіка

Як проходило опитування екзит-полу на позачергових виборах до Ради?

Хто і де проводив екзит-пол? Національний екзит-пол на парламентських виборах 21 липня проводило спільно три соціологічних агенства: фонд "Демократичні ініціативи", Центр Разумкова та КМІС. Вони опитали приблизно 13 тисяч респондентів на виході з 300 виборчих дільниць.

На кожній з виборчих дільниць працювали 2-3 особи. Всього ж було залучено 800 інтерв'юерів, які попередньо пройшли спеціальне навчання. Всі вони мали спеціальні бейджі із символікою Національного екзит-полу.

Опитування відбувалося методом "таємного голосування", оскільки він зменшує кількість відмов та підвищує надійність даних. Учасник екзит-полу самостійно заповнював паперову анкету та вкидав її у скриньку.

Хто фінансував екзит-пол? Національний екзит-пол на парламентських виборах-2019 проводився у рамках програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

За словами директорки фонду "Демократичні ініціативи" Ірини Бекешкіної, вартість проведення екзит-полу в другому турі президентських виборів склала приблизно 200 тисяч доларів. Оскільки під час виборів до Верховної Ради опитували виборців на 300 дільницях, а не на 400, як попереднього разу, то очевидно, що сума буде меншою. Вона покриватиме зарплату, організацію та транспортні витрати.

Наскільки точними є дані екзит-полу?

Згідно з офіційними результатами, які оприлюднила ЦВК, в другому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

Остаточні результати екзит-полу були такими: Володимир Зеленський – 73%, Петро Порошенко – 25,5%, зіпсований бюлетень – 1,5%.

Зазначимо, що виявити масові порушення на виборах у 2004 році вдалося саме завдяки екзит-полу. Тоді розбіжність між його даними та офіційними результатами була більшою, ніж допустима похибка у 4,5%.



Різниця у результатах екзит-полу та ЦВК на виборах президента у 2004 році