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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вибори ще не розпочались, а на Донеччині вже зафіксували спробу фальсифікації: відео

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      На парламентських виборах зафіксували першу спробу фальсифікації
      На парламентських виборах зафіксували першу спробу фальсифікації / apostrophe.ua

      Перша спроба фальсифікації на дострокових парламентських виборах зафіксували на Донеччині. Члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів із результатами голосування.

      Їм залишалось лиш внести в документ прізвище кандидата-"переможця" чи назву партії. Про це повідомив спікер Нацполіції України Ярослав Тракало.

      До теми: Понад 700 зіпсованих бюлетенів: штамп "вибув" поставили не на тому прізвищі кандидата

      Задовго до початку голосування на одній з дільничних виборчих комісій Донеччини народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись. У школі Бахмута, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата чи "правильну" назву партії,
      – зазначив він.

      Так, коли на місце прибула слідчо-оперативна група, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом, аби приховати сліди свого злочину.

      Наразі за фактом інциденту відкрите кримінальне провадження. Недобросовісним членам комісії загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

      продаж голосу фальсифікація
      Що "світить" за продаж голосу: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Порушення на виборах Новини політики Новини Донецька Поліція День виборів
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