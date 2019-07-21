Вибори ще не розпочались, а на Донеччині вже зафіксували спробу фальсифікації: відео

Перша спроба фальсифікації на дострокових парламентських виборах зафіксували на Донеччині. Члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів із результатами голосування.

Їм залишалось лиш внести в документ прізвище кандидата-"переможця" чи назву партії. Про це повідомив спікер Нацполіції України Ярослав Тракало.

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Задовго до початку голосування на одній з дільничних виборчих комісій Донеччини народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись. У школі Бахмута, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата чи "правильну" назву партії,

– зазначив він.

Так, коли на місце прибула слідчо-оперативна група, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом, аби приховати сліди свого злочину.

Наразі за фактом інциденту відкрите кримінальне провадження. Недобросовісним членам комісії загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.



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