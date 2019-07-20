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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Понад 700 зіпсованих бюлетенів: штамп "вибув" поставили не на тому прізвищі кандидата

      713 Читать новость на русском
      На деяких дільницях псують бюлетені сотнями
      На деяких дільницях псують бюлетені сотнями / Ілюстративне фото ("Голос Америки")

      У виборчому окрузі номер 65 (Новоград-Волинський Житомирської області) члени однієї з дільничних комісій зіпсували 717 бюлетенів для голосування на парламентських виборах 21 липня. Штамп "вибув" мали поставити напроти прізвища кандидата, який відмовився балотуватися. Натомість поставили напроти геть іншого кандидата.

      Окружна виборча комісія вже написала звернення до ЦВК з проханням надіслати нові бюлетені. Справою про псування бюлетенів також займатиметься поліція. Про інцидент повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

      Читайте також: Перед виборами в Раду на чергування заступила авіація МВС: фото

      Голова дільничної комісії пояснив ситуацію "людським фактором". Мовляв, прізвище сплутали й по пам'яті поставили штамп "вибув" не на того кандидата. Помилку члени комісії. звісно, допустили ненавмисно.

      Оскільки до закінчення голосування 21 липня в Україні – день тиші, то прізвища кандидатів, яких сплутали, називати не будемо. Однак можна зазначити, що обох звати "Олександр".

      В Україні – день тиші перед парламентськими виборами: що це означає – у матеріалі 24 каналу.

      До слова, попри день тиші, політична реклама в Україні присутня. Наприклад, на білбордах та сітілайтах – там немає облич чи прізвищ кандидатів, а чи назв їхніх політсил, проте за слоганами та стилем можна зрозуміти, про яку партію мовиться.

      Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства, але однак є прихованою агітацією.

      blog_ava
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики ЦВК Поліція
      Джерело: 24 канал
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