Понад 700 зіпсованих бюлетенів: штамп "вибув" поставили не на тому прізвищі кандидата

У виборчому окрузі номер 65 (Новоград-Волинський Житомирської області) члени однієї з дільничних комісій зіпсували 717 бюлетенів для голосування на парламентських виборах 21 липня. Штамп "вибув" мали поставити напроти прізвища кандидата, який відмовився балотуватися. Натомість поставили напроти геть іншого кандидата.

Окружна виборча комісія вже написала звернення до ЦВК з проханням надіслати нові бюлетені. Справою про псування бюлетенів також займатиметься поліція. Про інцидент повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

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Голова дільничної комісії пояснив ситуацію "людським фактором". Мовляв, прізвище сплутали й по пам'яті поставили штамп "вибув" не на того кандидата. Помилку члени комісії. звісно, допустили ненавмисно.

Оскільки до закінчення голосування 21 липня в Україні – день тиші, то прізвища кандидатів, яких сплутали, називати не будемо. Однак можна зазначити, що обох звати "Олександр".

В Україні – день тиші перед парламентськими виборами: що це означає – у матеріалі 24 каналу.

До слова, попри день тиші, політична реклама в Україні присутня. Наприклад, на білбордах та сітілайтах – там немає облич чи прізвищ кандидатів, а чи назв їхніх політсил, проте за слоганами та стилем можна зрозуміти, про яку партію мовиться.

Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства, але однак є прихованою агітацією.