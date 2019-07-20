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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В Україні – день тиші перед парламентськими виборами: що це означає

      1615 Читать новость на русском
      День тиші перед парламентськими виборами 2019 в Україні – що це означає
      Що не можна робити в День тиші перед виборами до Верховної Ради / 24 канал

      Опівночі 20 липня в Україні розпочався день тиші напередодні дострокових парламентських виборів. Сьогодні законом заборонена будь-яка політична реклама чи передвиборча агітація на користь кандидатів у народні депутати.

      З 00:00 суботи, 20 липня, комунальні служби зобов'язані зняти раніше розклеєні в публічних місцях передвиборні агітаційні матеріали політиків – білборди, банери, вивіски, рекламу на транспорті, вітринах тощо.

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      Кандидатам до Верховної Ради заборонено проводити 20 липня зустрічі з виборцями та поширювати агітацію у ЗМІ. Також не можна показувати агітаційні фільми чи кліпи, розповсюджувати виборчі листівки, плакати, публічно закликати голосувати за або не голосувати за певних кандидатів, а також публічно оцінювати їхню діяльність.

      Будь-яка політична реклама вважається незаконною і призведе до неприємних наслідків для тих кандидатів у нардепи, у чиїх інтересах вона проводиться.

      День тиші не поширюється на розповсюдження інформації, що стосується безпосередньо самих виборів – роз'яснення законодавчих норм, порядку голосування, запрошення взяти участь у виборах.

      Яке покарання загрожує порушникам дня тиші?

      За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим громадянам загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовцям – 850-1360 гривень.

      Але сам факт порушення спершу треба довести в суді. Коли поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.

      Чи карають за агітацію у соціальних мережах?

      Закон України передбачає відповідальність за агітацію в день тиші лише для інтернет-ЗМІ. Для звичайних користувачів покарання на сьогодні не передбачено. Юзери не є ані членами політичних партій, ані ЗМІ, ані рекламними та піарагенціями, тому на них не поширюється заборона на передвиборчу агітацію.

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      Проте українцям варто утриматися в день тиші від аватарок у Facebook із закликом підтримати ту чи інше партію або кандидата-мажоритарника на виборах. Незважаючи на відсутність покарання, це також є порушенням законодавства.

      Кілька корисних інфографік про вибори до Верховної Ради:

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      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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