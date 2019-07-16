Парламентські вибори: скільки українців змінили місце голосування

15 липня українці мали останній шанс, аби змінити місця голосування. Проте охочих виявилось значно менше, ніж на президентських виборах.

Для Віктора, який не є киянином, парламентські вибори не менш важливі ніж президентські. Тож щоб реалізувати своє право голосу, змінює місце голосування.

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"У нас різні гілки влади, які ми обираємо. Тому, як за президента голосував, так і за парламент", – розповів гість столиці Віктор.



Віктор, який змінював місце голосування

15 липня українці мали останній шанс, аби змінити місце голосування. Проте очікуваного ажіотажу так і не сталось. Хоча перед президентськими тут було все навпаки. Більшість людей, як і очікувалось, прийшли в останній день.

"Знав, що 15 останній день, але не знав, що сьогодні 15 число. Боявся, що будуть черги, проте вийшло все так", – повідомив гість столиці Олексій. Не спонукала громадян активніше міняти місце голосування і спрощена процедура, адже окрім паспорта, жодні довідки не потрібні.

Вже змінило 3350 осіб місця голосування, це майже вдвічі менше ніж на президентських виборах В суботу було понад 300 осіб, в неділю понад 200,

– заявила речниці Голосіївської районної державної адміністрації Валентина Пушина.

Загалом, на ранок 15 липня, змінили місце голосування 235 тисяч громадян. Це на 90 тисяч менше ніж перед другим туром президентських виборів. Експерти кажуть, що така пасивність не лише через сезон відпусток.

"Вибори президента України це по суті персоніфіковане голосування громадян, за найвищу посаду в країні. Людям складніше розібратися в програмах політичних партій, ніж розібратися в персоналіях, які змагаються на президентських виборах. Тому я думаю все ж таки емоційна залученість громадян впливає на зміну місця голосування без зміни виборчої адреси", – пояснив аналітик Громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев.

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На цих виборах, виборець отримає не один, а два бюлетені, один зі списком партій, інший за мажоритарним округом. Проте, якщо ви змінили адресу і голосувати будете не в межах свого округу, то отримаєте лише один бюлетень і проголосуєте лише за партію. Так визначив закон.



Як змінити місце голосування