Парламентські вибори: як інтернет-додатки можуть допомогти обрати партію

Підказку на вибори для українців запустили в інтернеті. Додатки-шпаргалки гуляють у соціальних мережах ще від президентських виборів. Вибрати свою партію можна пройшовши тест за п'ять хвилин, який за твоїми політичними вподобаннями визначить, до якої політичної сили ти тяжієш.

За тиждень до виборів близько третини українців так і не визначилися, за яку партію голосувати. Такі дані останніх соцопитувань.

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Полегшити собі вибір можна завдяки технологіям. В інтернеті є, як мінімум, три додатки-шпаргалки, які допоможуть обрати. Всі працюють за схожою схемою: розробники вивчили програми партій і зібрали їх усі в тест. За п’ять хвилин можна визначитися яка з політичних сил найближча за переконаннями. Наприклад, у "IVote" потрібно відповісти на 16 запитань.

Щоб виборці ознайомилися дуже швидко і зручно з програмами партій – це наша основна мета. Оскільки, ми бачимо, що дуже багато виборців не цікавляться саме програмами партій. Вони голосують, а потім вимагають від партій, те, що вони не задекларували в своїй програмі,

– пояснив засновник проекту Ivote Павло Колотвін.

Схожі тести у додатках "PROвибір" та "Вибори2019", а відрізняються тільки кількістю запитань. Після опитування можна завантажити собі результат разом з програмою партії, яка виявилася найближчою за переконаннями. Якщо немає інтернету, то розробники можуть вислати коротку програму поштою.



Сайт "Вибори2019"

Додатки розробляли за Західними аналогами, а фінансування знаходили самі. Жодна з українських партій тут ні до чого, тому можна не боятися агітації. Працювати почали ще за президентських виборів. Лише "IVote" тоді скористалися близько 120 тисяч разів. Цю цифру називають самі розробники.

Пройшла я додаток, буквально, за 5 хвилин. Всі питання прості, все дуже лаконічно й чітко. Вийшло так, що об'єднання "Самопоміч" має найбільше спільних поглядів зі мною,

– розповіла львів'янка Софія.

Та є і ті, хто до таких додатків поставився скептично. "Можна спробувати, але я не впевнений, що він чимось може допомогти, якщо вже я чи хтось інший вибрав партію, за яку буде голосувати", – пояснив киянин Сергій.

Розробники планують зробити такі ж додатки-шпаргалки і на місцеві вибори. Тести будуть розробляти під кожен окремий регіон.