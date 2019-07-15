Чому результати соцопитувань мають серйозні відмінності: версія експерта

Зараз відбувається останній етап війни рейтингів. Тому спостерігаються суттєві відмінності в різних соцдослідженнях. А результат залежатиме від явки виборців.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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Зокрема, за його словами, різні показники в партії "Голос" можуть бути політтехнологією. На думку Олещука, "Голос" відбирає електорат в однієї дуже впливової політичної сили (очевидно ,йдеться про "Європейську солідарність"). Ця політична сила хоче всіх переконати, що в "Голосу" немає шансів пройти в парламент.

Водночас, вважає політолог, коливання показників у "Слуги народу" – в рамках соціологічної похибки. Якщо для деяких партій коливання в межах кількох відсотків – серйозно, то для "Слуги народу" не надто суттєво.

Кардинальних змін рейтингів уже не буде. Все залежить від явки. Є партії більш чутливі до явки виборців або навпаки. Приміром, у "Свободи" дуже мобілізований електорат. І це може обумовити феномен зростання рейтингу, як було на виборах 2012 року. У "Батьківщини" є ідеологічне ядро. Чим вища явка, тим кращі показники партії. Явка може вплинути на показники політичних сил без жорсткого ідеологічного ядра,

– переконаний Петро Олещук.

Які останні дані соціологічних опитувань? Згідно дослідження, проведеного Центром Разумкова з 5 по 11 липня, п’ять партій проходять до Верховної Ради.

41,5% – за "Слугу народу";

12,5% – за "Опозиційну платформу – За життя";

8,8% – за "Голос";

8,3% – за "Європейську солідарність";

7% – за "Батьківщину".

З урахуванням статистичної похибки на межі проходження в Раду перебувають партії "Сила і честь", за яку готові проголосувати 4,6% опитаних, і "Опозиційний блок" з 3,8% голосів.

Нагадаємо, що згідно дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня, лише чотири партії проходять до Верховної Ради.

48,5% проголосували б за партію "Слуга народу";

14,1% – за партію "Опозиційна платформа – За життя";

9,2% – за партію "Європейська Солідарність";

6,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Відповідно до опитування партія "Голос" набирає 4,4%, а також 4,1% виборців проголосували б за партію "Сила і Честь".

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.