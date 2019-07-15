20:28
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті. UA: Тимошенко об'єднується з Медведчуком. Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:12, сьогодні
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чому результати соцопитувань мають серйозні відмінності: версія експерта

      250 Читать новость на русском
      Йде війна рейтингів
      Йде війна рейтингів / 24 канал

      Зараз відбувається останній етап війни рейтингів. Тому спостерігаються суттєві відмінності в різних соцдослідженнях. А результат залежатиме від явки виборців.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Зокрема, за його словами, різні показники в партії "Голос" можуть бути політтехнологією. На думку Олещука, "Голос" відбирає електорат в однієї дуже впливової політичної сили (очевидно ,йдеться про "Європейську солідарність"). Ця політична сила хоче всіх переконати, що в "Голосу" немає шансів пройти в парламент.

      Водночас, вважає політолог, коливання показників у "Слуги народу" – в рамках соціологічної похибки. Якщо для деяких партій коливання в межах кількох відсотків – серйозно, то для "Слуги народу" не надто суттєво.

      Кардинальних змін рейтингів уже не буде. Все залежить від явки. Є партії більш чутливі до явки виборців або навпаки. Приміром, у "Свободи" дуже мобілізований електорат. І це може обумовити феномен зростання рейтингу, як було на виборах 2012 року. У "Батьківщини" є ідеологічне ядро. Чим вища явка, тим кращі показники партії. Явка може вплинути на показники політичних сил без жорсткого ідеологічного ядра,
      – переконаний Петро Олещук.

      Які останні дані соціологічних опитувань? Згідно дослідження, проведеного Центром Разумкова з 5 по 11 липня, п’ять партій проходять до Верховної Ради.

      • 41,5% – за "Слугу народу";
      • 12,5% – за "Опозиційну платформу – За життя";
      • 8,8% – за "Голос";
      • 8,3% – за "Європейську солідарність";
      • 7% – за "Батьківщину".

      З урахуванням статистичної похибки на межі проходження в Раду перебувають партії "Сила і честь", за яку готові проголосувати 4,6% опитаних, і "Опозиційний блок" з 3,8% голосів.

      парламентські вибори 2019

      Нагадаємо, що згідно дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня, лише чотири партії проходять до Верховної Ради.

      • 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу";
      • 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – За життя";
      • 9,2% – за партію "Європейська Солідарність";
      • 6,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

      Відповідно до опитування партія "Голос" набирає 4,4%, а також 4,1% виборців проголосували б за партію "Сила і Честь".

      парламентські вибори 2019

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      blog_ava
      Все в смітті: з'явились нові фото пляжного сезону у Криму
      сьогодні
      4022
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Партія Голос ВО Батьківщина ВО "Свобода"
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 13:02 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      51777
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      сьогодні , 14:30 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      3169
      Українські бійці неабияк налякали бойовиків: дивіться відео
      сьогодні , 19:00 Українські бійці неабияк налякали бойовиків: дивіться відео
      Повернись живим 972
      Сивочолий Вакарчук і зморшкуватий Зеленський: якими політики будуть у старості – фотоприпущення
      сьогодні , 18:54 Сивочолий Вакарчук і зморшкуватий Зеленський: якими політики будуть у старості – фотоприпущення
      599
      Хата в соняхах і боєприпаси на подвір'ї: якою нерухомістю володіє Дмитро Ярош
      сьогодні , 17:31 Хата в соняхах і боєприпаси на подвір'ї: якою нерухомістю володіє Дмитро Ярош
      Ірина Вихрущ 3204
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук