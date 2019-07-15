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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Чорний піар" на парламентських виборах: які методи використовують партії

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      Коротка виборча кампанія не на користь виборців, адже вони не встигають зрозуміти хто є хто. І це використовують ті, хто знається на брудних політтехнологіях. Як впливають на вибір українців за допомогою "чорного піару" дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Залякування, підміна понять, анонімна критика і не прикрита брехня – далеко не вся зброя в арсеналі вітчизняних політиків, щоб очорнити конкурентів. А ще звинувачують у вбивстві, як вчинили з Петром Порошенко напередодні президентських виборів.

      Читайте також: Парламентські вибори: на які регіони партії роблять ставки

      Постраждала від брудних технологій і Юлія Тимошенко. Напередодні виборів столицю прикрашали образливі білборди. І це ще не все.

      Чорний піар
      "Чорний піар" проти Тимошенко

      Юлія Володимирівна стала прототипом героїні мультфільму "Зашкварені" на одному з телеканалів. Там мультяшна Юля обіймається з Медведчуком і каже "новый курс к старым друзьям", а в цей час піднімається прапор РФ.

      Ще одна зброя чорних піарників – зовнішня реклама. Центр столиці "прикрашає" величезний білборд-звернення до чинного президента. Красномовними надписами один із кандидатів у народні депутати вирішив привернути увагу гаранта до боротьби з корупцією.

      Чорний піар
      Звернення до президента

      Під час виборчої кампанії соціальні мережі часом працюють проти кандидатів. Так, ресторатора і кандидата у нардепи Миколу Тищенко запримітили у тому, що роздає безкоштовні обіди виборцям. У партії це назвали вкидом конкурентів.

      Іншого кандидата – Сергія Лещенка звинуватили у тому, примазався до рейтингової партії і оголосив себе "Слугою народу". А Ілля Кива взагалі красується на бордах поруч з Вадимом Рабиновичем і недвозначними надписами.

      Чорний піар
      Ілля Кива поруч з Вадимом Рабиновичем

      Отримав порцію уваги від брудних політтехнологів і лідер новоспеченої політичної сили "Голос" Святослав Вакарчук

      Беруть факт, який справді відбувся, але до нього додають неправдиву інформацію. Один із наших відомих українських політиків розказував, як я їздив в Крим в 2014 році,
      – розповів Святослав Вакарчук.

      Експерти стверджують, що мажоритарникам від чорних піарників дістається найбільше. "Про конкретного кандидата в окрузі можна розказати таке, що вплине на волевиявлення громадян, бо це персоніфіковане голосування за конкретну особу", – пояснив аналітик Громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев.

      Особливість цьогорічних парламентських виборів – реєстрація рекордної кількості кандидатів-клонів в одномандатних округах. Нині їх понад 160 й усі мають прізвища, які у виборців асоціюються з рейтинговими кандидатами. Непрямий підкуп цього разу теж дуже популярний.

      Агітація здійснюється не від імені кандидата, а від імені благодійного фонду, який звісно ж носить ім’я такого кандидата, конкретні прізвища – Борислав Розенблат, фонд Сергія Пашинського,
      – заявив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

      Проте експерти пояснюють, що брудні політтехнології діють лише тоді, коли мають під собою правдиву основу. Політиків із чистою репутацією скомпрометувати не вдасться.

      "Ці технології, які робляться, вони часто робляться дуже не грамотно. Це по суті особистісні звинувачення і виборець це розуміє, тому варто чітко розділяти конструктивну критику, яка має місце і "чорні технології", які на щастя не працюють", – пояснила політична консультантка Катерина Одарченко. Проте нетривалість виборчої кампанії погіршує ситуацію. Люди просто не встигають розібратися де правда, а де брехня.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Святослав Вакарчук - новини Партія Голос Ілля Кива Сергій Лещенко - новини
      Джерело: 24 канал
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