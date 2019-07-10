Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
За продаж свого голосу під час виборів до парламенту передбачена серйозна відповідальність. Тобто, карають не лише тих, хто купує голоси, а й тих, хто ними торгує.
Покарання за продаж голосу на парламентських виборах передбачене для громадянина, що прийняв пропозицію, обіцянку винагороди або отримав гроші для себе або третьої особи за:
- відмову від участі в голосуванні;
- голосування більш ніж один раз;
- голосування за окремого кандидата або за відмову від голосування;
- передачу виборчого бюлетеня іншій особі.
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Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?
- Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень;
- виправні роботи до 2 років;
- обмеження волі до 2 років.
Що не можна робити виборцям, відповідно до таємниці голосування?
- Не можна фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати його чи робити селфі у кабінках для голосування. За це загрожує кримінальне або адміністративне покарання.
- Керівникам органів державної влади та місцевого самоврядування не можна агітувати за чи проти якогось кандидата. Це обмеження стосується і правоохоронців.
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Передбачене законом покарання за продаж голосу
Нагадаємо, які партії беруть участь у парламентських виборах та їхні номери у виборчому бюлетені.