Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах

За продаж свого голосу під час виборів до парламенту передбачена серйозна відповідальність. Тобто, карають не лише тих, хто купує голоси, а й тих, хто ними торгує.

Покарання за продаж голосу на парламентських виборах передбачене для громадянина, що прийняв пропозицію, обіцянку винагороди або отримав гроші для себе або третьої особи за:

відмову від участі в голосуванні;

голосування більш ніж один раз;

голосування за окремого кандидата або за відмову від голосування;

передачу виборчого бюлетеня іншій особі.

Читайте також: Парламентські вибори-2019: коли і як можна змінити місце голосування

Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?

- Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень;

- виправні роботи до 2 років;

- обмеження волі до 2 років.

Що не можна робити виборцям, відповідно до таємниці голосування?

Не можна фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати його чи робити селфі у кабінках для голосування. За це загрожує кримінальне або адміністративне покарання.

Керівникам органів державної влади та місцевого самоврядування не можна агітувати за чи проти якогось кандидата. Це обмеження стосується і правоохоронців.

Читайте також: Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду



Передбачене законом покарання за продаж голосу

Нагадаємо, які партії беруть участь у парламентських виборах та їхні номери у виборчому бюлетені.



Партії, які беруть участь у виборах до ВР