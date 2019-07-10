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      Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах

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      Продаж голосу на парламентських виборах 2019 – покарання
      Покарання за продаж голосу на виборах до ВР / 24 канал

      За продаж свого голосу під час виборів до парламенту передбачена серйозна відповідальність. Тобто, карають не лише тих, хто купує голоси, а й тих, хто ними торгує.

      Покарання за продаж голосу на парламентських виборах передбачене для громадянина, що прийняв пропозицію, обіцянку винагороди або отримав гроші для себе або третьої особи за:

      • відмову від участі в голосуванні;
      • голосування більш ніж один раз;
      • голосування за окремого кандидата або за відмову від голосування;
      • передачу виборчого бюлетеня іншій особі.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: коли і як можна змінити місце голосування

      Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?

      - Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень;
      - виправні роботи до 2 років;
      - обмеження волі до 2 років.

      Що не можна робити виборцям, відповідно до таємниці голосування?

      • Не можна фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати його чи робити селфі у кабінках для голосування. За це загрожує кримінальне або адміністративне покарання.
      • Керівникам органів державної влади та місцевого самоврядування не можна агітувати за чи проти якогось кандидата. Це обмеження стосується і правоохоронців.

      Читайте також: Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду

      Покарання за продаж голосів
      Передбачене законом покарання за продаж голосу

      Нагадаємо, які партії беруть участь у парламентських виборах та їхні номери у виборчому бюлетені.

      Номери партій
      Партії, які беруть участь у виборах до ВР

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      Теги: Новини політики Новини України Публікації Парламентські вибори 2019 Гроші Законодавство Штрафи Інфографіка Порушення на виборах
      Джерело: 24 канал
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