Перед виборами в Раду на чергування заступила авіація МВС: фото

Напередодні парламентських виборів спецпідрозділи поліції та Національної гвардії, Єдина система авіаційної безпеки МВС приступили до чергування по всій Україні. На будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в країні реакція правоохоронців буде миттєвою, наголосив глава МВС Арсен Аваков.

За наказом Авакова, 20 липня авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи поліції і Нацгвардії у найвіддаленіші куточки України. Усе, щоб правоохоронці могли оперативно реагувати на будь-які виклики в день виборів.

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Так, на цілодобове чергування в регіонах заступили літаки Ан-72 і Ан-26, вертольоти Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС.

Особливу увагу в МВС приділили роботі вибухотехніків, кінологів і груп швидкого реагування. У різні регіони України передислоковані і спецназівці, щоб сформувати оперативні резерви.

Резервні підрозділи поліції прибули на військові або цивільні аеродроми і відбули за місцем тимчасової дислокації.



Правоохоронці готуються до роботи в день виборів / Фото прес-служби МВС



Правоохоронці готуються до роботи в день виборів / Фото прес-служби МВС