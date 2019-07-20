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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Перед виборами в Раду на чергування заступила авіація МВС: фото

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      Напередодні виборів у різні куточки України передислокували спецназівців
      Напередодні виборів у різні куточки України передислокували спецназівців / Прес-центр МВС

      Напередодні парламентських виборів спецпідрозділи поліції та Національної гвардії, Єдина система авіаційної безпеки МВС приступили до чергування по всій Україні. На будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в країні реакція правоохоронців буде миттєвою, наголосив глава МВС Арсен Аваков.

      За наказом Авакова, 20 липня авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи поліції і Нацгвардії у найвіддаленіші куточки України. Усе, щоб правоохоронці могли оперативно реагувати на будь-які виклики в день виборів.

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      Так, на цілодобове чергування в регіонах заступили літаки Ан-72 і Ан-26, вертольоти Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС.

      Особливу увагу в МВС приділили роботі вибухотехніків, кінологів і груп швидкого реагування. У різні регіони України передислоковані і спецназівці, щоб сформувати оперативні резерви.

      Резервні підрозділи поліції прибули на військові або цивільні аеродроми і відбули за місцем тимчасової дислокації.

      поліція спецназ парламентські вибори фото
      Правоохоронці готуються до роботи в день виборів / Фото прес-служби МВС

      авіація МВС поліція
      Правоохоронці готуються до роботи в день виборів / Фото прес-служби МВС

      авіація ДСНС Україна
      Літак служби порятунку України залучений до роботи з нагоди виборів / Фото прес-служби МВС

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Поліція авіація Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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