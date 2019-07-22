Парламентські вибори-2019: за кого проголосували українці за кордоном

21 липня пройшли позачергові парламентські вибори в Україні, на яких за місце у Верховній Раді змагалися 22 політичні партії. Українці, що живуть за кордоном, мали змогу віддати свій голос на 102 дільницях у 72 країнах світу. Так, за кордоном українці найбільше підтримали партію "Європейська Солідарність", за неї проголосували 29,55% виборців.

Загалом за кордоном проживає понад 400 тисяч українських виборців. Найбільші дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Молдові, Італії та Польщі. Вони створені при посольствах і консульствах України. ЦВК передала туди 449 тисяч 172 бюлетені.

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Проте, жодної дільниці не було створено на території Росії. Тому, українці, які постійно проживають на території країни-агресора, могли проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. На жаль, свої голоси на парламентських виборах не змогли віддати і полонені українські моряки та політичні в'язні, яких незаконно утримують в Росії.

Перша закордонна дільниця на виборах до Верховної Ради відкрилася у містечку Канберра – столиці Австралії. Останньою закриється дільниця в американському Сан-Франциско.

Вже відомо про результати 100% опрацьованих протоколів. Перемогу на парламентських виборах за кордоном здобула "Європейська Солідарність" з 29,55%. Президентська партія "Слуга народу" на другій позиції: за неї проголосували 28,13% українців за кордоном.

За кого українці віддали найбільше голосів за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів

Австралія: "Європейська Солідарність" – 42,10%;



Австрія: "Європейська Солідарність" – 34,23%;



Азербайджан: "Слуга народу" – 42,35%;



Алжир: "Слуга народу" – 34,28%;



Аргентнина: "Слуга народу" – 31,45%



Бельгія: "Європейська Солідарність" – 27,93%;



Білорусь: "Слуга народу" – 39,97%;



Болгарія: "Європейська Солідарність" – 29,93%;



Бразилія: "Голос" – 41,66%



Великобританія: "Європейська солідарність" – 34,71%;



В'єтнам: "Слуга народу" – 28,26%;



Вірменія: "Слуга народу" – 47,76%;



Греція: "Європейська Солідарність" – 35,85%;



Грузія: "Слуга народу" – 35,36%;



Данія: "Європейська Солідарність" – 33,20%;



Демократична республіка Конго: "Слуга народу" – 39,74%;



Естонія: "Опозиційна платформа – За життя" – 38,38%;



Єгипет: "Слуга народу" – 28,06%;



Йорданія: "Слуга народу" – 35%;



Ізраїль: "Слуга народу" – 39,77%;



Індія: "Слуга народу" – 41,93%;



Іран: "Слуга народу" – 68,75%;



Ірландія: "Європейська Солідарність" – 36,90%;



Італія: "Європейська Солідарність" – 39,18%;



Іспанія: "Слуга народу" – 31,78%;



Казахстан: "Слуга народу" – 32,96%;



Канада: "Європейська солідарність" – 36,41%;



Катар: "Слуга народу" – 46,00%;



Кіпр: "Європейська Солідарність" – 31,79%;



Киргизія: "Слуга народу" – 46,34%;



Китай: "Слуга народу" – 30,73%;



Корея: "Слуга народу", "Європейсьа солідарність" – 27, 27%



Куба: "Слуга народу" – 42,62%;



Кувейт: "Європейська Солідарність" – 26%;



Латвія: "Слуга народу" – 32,96%;



Литва: "Слуга народу" – 28,76%;



Ліван: "Європейська Солідарність" – 32,11%;



Македонія: "Європейська Солідарність" – 20% , "Голос" – 20%;



Малайзія: "Європейська Солідарність" – 34,61%;



Марокко: "Слуга народу" – 55,55%;



Мексика: "Європейська Солідарність" – 38,88%;



Молдова: "Слуга народу" – 29,77%;



Нідерланди: "Європейська Солідарність" – 43,42%;



Німеччина: "Європейська Солідарність" – 30,12%



Норвегія: "Голос" – 34,16%;



ОАЕ: "Слуга народу" – 28,67%;



Південно-Африканська Республіка: "Європейська Солідарність" – 29,62% , "Слуга народу" – 29,62%;



Перу: "Слуга народу" – 29,03%;



Польща: "Слуга народу" – 35,20%;



Португалія: "Слуга народу" – 30,96%



Румунія: "Слуга народу" – 30,92%;



Саудівська Аравія: "Європейська Солідарність" – 53,84%;



Сербія: "Слуга народу" – 42,06%;



Сінгапур: "Європейська Солідарність" – 38,38%;



Словаччина: "Слуга народу" – 37,97%;



Словенія: "Європейська Солідарність" – 36,74%;



США: "Європейська Солідарність" – 38,25%



Таїланд: "Європейська Солідарність" – 39,13%;



Туніс: "Слуга народу" – 45,65%;



Туреччина: "Європейська Солідарність" – 31,11%;



Туркменістан: "Слуга народу" – 40%;



Угорщина: "Слуга народу" – 38,56%;



Узбекистан: "Європейська Солідарність" – 25,60%;



Фінляндія: "Європейська Солідарність" – 36,12%;



Франція: "Європейська Солідарність" – 34,85%;



Хорватія: "Європейська Солідарність" – 33,33%;



Чорногорія: "Європейська Солідарність" – 42,76%;



Чехія: "Слуга народу" – 41,57%;



Чілі: "Слуга народу" – 36,6%



Швейцарія: "Європейська Солідарність" – 36,57%.



Швеція: "Європейська Солідарність" – 35,14%;



Японія: "Європейська Солідарність" – 35,51%.

Крім цього, з'явились дані з Антарктиди: тут перемагає партія "Голос" (5 голосів з 12), у "Європейської Солідарності" – 4 голоси, у "Слуги народу" – 2.

Які остаточні результати екзит-полу парламентських виборів?

"Слуга народу" – 44,2%; "Опозиційна платформа – За Життя" – 11,4% "Європейська Солідарність" – 8,8% ; "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%; Партія "Голос" – 6,5%.



Результати екзит-полу парламентських виборів-2019 / інфографіка 24 каналу