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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламентські вибори-2019: за кого проголосували українці за кордоном

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      За кого віддали свій голос українці за кордоном
      За кого віддали свій голос українці за кордоном / Колаж 24 каналу

      21 липня пройшли позачергові парламентські вибори в Україні, на яких за місце у Верховній Раді змагалися 22 політичні партії. Українці, що живуть за кордоном, мали змогу віддати свій голос на 102 дільницях у 72 країнах світу. Так, за кордоном українці найбільше підтримали партію "Європейська Солідарність", за неї проголосували 29,55% виборців.

      Загалом за кордоном проживає понад 400 тисяч українських виборців. Найбільші дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Молдові, Італії та Польщі. Вони створені при посольствах і консульствах України. ЦВК передала туди 449 тисяч 172 бюлетені.

      Важливо знати: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Проте, жодної дільниці не було створено на території Росії. Тому, українці, які постійно проживають на території країни-агресора, могли проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. На жаль, свої голоси на парламентських виборах не змогли віддати і полонені українські моряки та політичні в'язні, яких незаконно утримують в Росії.

      Перша закордонна дільниця на виборах до Верховної Ради відкрилася у містечку Канберра – столиці Австралії. Останньою закриється дільниця в американському Сан-Франциско.

      Вже відомо про результати 100% опрацьованих протоколів. Перемогу на парламентських виборах за кордоном здобула "Європейська Солідарність" з 29,55%. Президентська партія "Слуга народу" на другій позиції: за неї проголосували 28,13% українців за кордоном.

      За кого українці віддали найбільше голосів за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів

      Австралія: "Європейська Солідарність" – 42,10%;

      Австрія: "Європейська Солідарність" – 34,23%;

      Азербайджан: "Слуга народу" – 42,35%;

      Алжир: "Слуга народу" – 34,28%;

      Аргентнина: "Слуга народу" – 31,45%

      Бельгія: "Європейська Солідарність" – 27,93%;

      Білорусь: "Слуга народу" – 39,97%;

      Болгарія: "Європейська Солідарність" – 29,93%;

      Бразилія: "Голос" – 41,66%

      Великобританія: "Європейська солідарність" – 34,71%;

      В'єтнам: "Слуга народу" – 28,26%;

      Вірменія: "Слуга народу" – 47,76%;

      Греція: "Європейська Солідарність" – 35,85%;

      Грузія: "Слуга народу" – 35,36%;

      Данія: "Європейська Солідарність" – 33,20%;

      Демократична республіка Конго: "Слуга народу" – 39,74%;

      Естонія: "Опозиційна платформа – За життя" – 38,38%;

      Єгипет: "Слуга народу" – 28,06%;

      Йорданія: "Слуга народу" – 35%;

      Ізраїль: "Слуга народу" – 39,77%;

      Індія: "Слуга народу" – 41,93%;

      Іран: "Слуга народу" – 68,75%;

      Ірландія: "Європейська Солідарність" – 36,90%;

      Італія: "Європейська Солідарність" – 39,18%;

      Іспанія: "Слуга народу" – 31,78%;

      Казахстан: "Слуга народу" – 32,96%;

      Канада: "Європейська солідарність" – 36,41%;

      Катар: "Слуга народу" – 46,00%;

      Кіпр: "Європейська Солідарність" – 31,79%;

      Киргизія: "Слуга народу" – 46,34%;

      Китай: "Слуга народу" – 30,73%;

      Корея: "Слуга народу", "Європейсьа солідарність" – 27, 27%

      Куба: "Слуга народу" – 42,62%;

      Кувейт: "Європейська Солідарність" – 26%;

      Латвія: "Слуга народу" – 32,96%;

      Литва: "Слуга народу" – 28,76%;

      Ліван: "Європейська Солідарність" – 32,11%;

      Македонія: "Європейська Солідарність" – 20% , "Голос" – 20%;

      Малайзія:  "Європейська Солідарність" – 34,61%;

      Марокко: "Слуга народу" – 55,55%;

      Мексика: "Європейська Солідарність" – 38,88%;

      Молдова: "Слуга народу" – 29,77%;

      Нідерланди: "Європейська Солідарність" – 43,42%;

      Німеччина: "Європейська Солідарність" – 30,12%

      Норвегія: "Голос" – 34,16%;

      ОАЕ: "Слуга народу" – 28,67%;

      Південно-Африканська Республіка: "Європейська Солідарність" – 29,62% , "Слуга народу" – 29,62%;

      Перу: "Слуга народу" – 29,03%;

      Польща: "Слуга народу" – 35,20%;

      Португалія: "Слуга народу" – 30,96%

      Румунія: "Слуга народу" – 30,92%;

      Саудівська Аравія: "Європейська Солідарність" – 53,84%;

      Сербія: "Слуга народу" – 42,06%;

      Сінгапур: "Європейська Солідарність" – 38,38%;

      Словаччина: "Слуга народу" – 37,97%;

      Словенія: "Європейська Солідарність" – 36,74%;

      США: "Європейська Солідарність" – 38,25%

      Таїланд: "Європейська Солідарність" – 39,13%;

      Туніс: "Слуга народу" – 45,65%;

      Туреччина: "Європейська Солідарність" – 31,11%;

      Туркменістан: "Слуга народу" – 40%;

      Угорщина: "Слуга народу" – 38,56%;

      Узбекистан: "Європейська Солідарність" – 25,60%;

      Фінляндія: "Європейська Солідарність" – 36,12%;

      Франція: "Європейська Солідарність" – 34,85%;

      Хорватія: "Європейська Солідарність" – 33,33%;

      Чорногорія: "Європейська Солідарність" – 42,76%;

      Чехія: "Слуга народу" – 41,57%;

      Чілі: "Слуга народу" – 36,6%

      Швейцарія: "Європейська Солідарність" – 36,57%.

      Швеція: "Європейська Солідарність" – 35,14%;

      Японія: "Європейська Солідарність" – 35,51%.

      Крім цього, з'явились дані з Антарктиди: тут перемагає партія "Голос" (5 голосів з 12), у "Європейської Солідарності" – 4 голоси, у "Слуги народу" – 2.

      Які остаточні результати екзит-полу парламентських виборів?

      1. "Слуга народу" – 44,2%;
      2. "Опозиційна платформа – За Життя" – 11,4%
      3. "Європейська Солідарність" – 8,8% ;
      4. "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%;
      5. Партія "Голос" – 6,5%.

      результати екзит-полу парламентських виборів
      Результати екзит-полу парламентських виборів-2019 / інфографіка 24 каналу

       

       

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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 канал
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