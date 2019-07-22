Парламентські вибори-2019: за кого проголосували українці за кордоном
21 липня пройшли позачергові парламентські вибори в Україні, на яких за місце у Верховній Раді змагалися 22 політичні партії. Українці, що живуть за кордоном, мали змогу віддати свій голос на 102 дільницях у 72 країнах світу. Так, за кордоном українці найбільше підтримали партію "Європейська Солідарність", за неї проголосували 29,55% виборців.
Загалом за кордоном проживає понад 400 тисяч українських виборців. Найбільші дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Молдові, Італії та Польщі. Вони створені при посольствах і консульствах України. ЦВК передала туди 449 тисяч 172 бюлетені.
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Проте, жодної дільниці не було створено на території Росії. Тому, українці, які постійно проживають на території країни-агресора, могли проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. На жаль, свої голоси на парламентських виборах не змогли віддати і полонені українські моряки та політичні в'язні, яких незаконно утримують в Росії.
Перша закордонна дільниця на виборах до Верховної Ради відкрилася у містечку Канберра – столиці Австралії. Останньою закриється дільниця в американському Сан-Франциско.
Вже відомо про результати 100% опрацьованих протоколів. Перемогу на парламентських виборах за кордоном здобула "Європейська Солідарність" з 29,55%. Президентська партія "Слуга народу" на другій позиції: за неї проголосували 28,13% українців за кордоном.
За кого українці віддали найбільше голосів за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів
Австралія: "Європейська Солідарність" – 42,10%;
Австрія: "Європейська Солідарність" – 34,23%;
Азербайджан: "Слуга народу" – 42,35%;
Алжир: "Слуга народу" – 34,28%;
Аргентнина: "Слуга народу" – 31,45%
Бельгія: "Європейська Солідарність" – 27,93%;
Білорусь: "Слуга народу" – 39,97%;
Болгарія: "Європейська Солідарність" – 29,93%;
Бразилія: "Голос" – 41,66%
Великобританія: "Європейська солідарність" – 34,71%;
В'єтнам: "Слуга народу" – 28,26%;
Вірменія: "Слуга народу" – 47,76%;
Греція: "Європейська Солідарність" – 35,85%;
Грузія: "Слуга народу" – 35,36%;
Данія: "Європейська Солідарність" – 33,20%;
Демократична республіка Конго: "Слуга народу" – 39,74%;
Естонія: "Опозиційна платформа – За життя" – 38,38%;
Єгипет: "Слуга народу" – 28,06%;
Йорданія: "Слуга народу" – 35%;
Ізраїль: "Слуга народу" – 39,77%;
Індія: "Слуга народу" – 41,93%;
Іран: "Слуга народу" – 68,75%;
Ірландія: "Європейська Солідарність" – 36,90%;
Італія: "Європейська Солідарність" – 39,18%;
Іспанія: "Слуга народу" – 31,78%;
Казахстан: "Слуга народу" – 32,96%;
Канада: "Європейська солідарність" – 36,41%;
Катар: "Слуга народу" – 46,00%;
Кіпр: "Європейська Солідарність" – 31,79%;
Киргизія: "Слуга народу" – 46,34%;
Китай: "Слуга народу" – 30,73%;
Корея: "Слуга народу", "Європейсьа солідарність" – 27, 27%
Куба: "Слуга народу" – 42,62%;
Кувейт: "Європейська Солідарність" – 26%;
Латвія: "Слуга народу" – 32,96%;
Литва: "Слуга народу" – 28,76%;
Ліван: "Європейська Солідарність" – 32,11%;
Македонія: "Європейська Солідарність" – 20% , "Голос" – 20%;
Малайзія: "Європейська Солідарність" – 34,61%;
Марокко: "Слуга народу" – 55,55%;
Мексика: "Європейська Солідарність" – 38,88%;
Молдова: "Слуга народу" – 29,77%;
Нідерланди: "Європейська Солідарність" – 43,42%;
Німеччина: "Європейська Солідарність" – 30,12%
Норвегія: "Голос" – 34,16%;
ОАЕ: "Слуга народу" – 28,67%;
Південно-Африканська Республіка: "Європейська Солідарність" – 29,62% , "Слуга народу" – 29,62%;
Перу: "Слуга народу" – 29,03%;
Польща: "Слуга народу" – 35,20%;
Португалія: "Слуга народу" – 30,96%
Румунія: "Слуга народу" – 30,92%;
Саудівська Аравія: "Європейська Солідарність" – 53,84%;
Сербія: "Слуга народу" – 42,06%;
Сінгапур: "Європейська Солідарність" – 38,38%;
Словаччина: "Слуга народу" – 37,97%;
Словенія: "Європейська Солідарність" – 36,74%;
США: "Європейська Солідарність" – 38,25%
Таїланд: "Європейська Солідарність" – 39,13%;
Туніс: "Слуга народу" – 45,65%;
Туреччина: "Європейська Солідарність" – 31,11%;
Туркменістан: "Слуга народу" – 40%;
Угорщина: "Слуга народу" – 38,56%;
Узбекистан: "Європейська Солідарність" – 25,60%;
Фінляндія: "Європейська Солідарність" – 36,12%;
Франція: "Європейська Солідарність" – 34,85%;
Хорватія: "Європейська Солідарність" – 33,33%;
Чорногорія: "Європейська Солідарність" – 42,76%;
Чехія: "Слуга народу" – 41,57%;
Чілі: "Слуга народу" – 36,6%
Швейцарія: "Європейська Солідарність" – 36,57%.
Швеція: "Європейська Солідарність" – 35,14%;
Японія: "Європейська Солідарність" – 35,51%.
Крім цього, з'явились дані з Антарктиди: тут перемагає партія "Голос" (5 голосів з 12), у "Європейської Солідарності" – 4 голоси, у "Слуги народу" – 2.
Які остаточні результати екзит-полу парламентських виборів?
- "Слуга народу" – 44,2%;
- "Опозиційна платформа – За Життя" – 11,4%
- "Європейська Солідарність" – 8,8% ;
- "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%;
- Партія "Голос" – 6,5%.
Результати екзит-полу парламентських виборів-2019 / інфографіка 24 каналу