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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Явка на виборах Верховної Ради: скільки українців проголосували – підсумки

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      Явка виборців 21 липня 2019 – парламентські вибориУкраїни 2019
      Вибори 2019: явка виборців / Колаж 24 каналу

      Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців на дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року. Станом на 20 годину (закриття виборчих дільниць) в Україні проголосували 49,84% виборців.

      За даними ЦВК, загальна кількість територіальних виборчих округів в Україні – 199.

      Найважливіше! Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: результати голосування

      Усього у Державному реєстрі виборців осіб з правом голосу зафіксовано 29 мільйонів 764 тисячі 496.

      Читайте також: Головне про те, як відбуваються парламентські вибори в Україні

      Станом на 20 годину явка виборців становила 49, 84%

      ЦВК отримала дані з усіх 199 ОВК. 

      Найбільше проголосувало мешканців Чернігівщині – в цьому регіоні свої голоси віддали 54,8%. Активною була також Тернопільська область – 54,21%. Трохи менше – в Київській (54,8%) та Львівській (53,42%) областях.

      Натомість у Закарпатській області активність була найменшою – 41,16%. Ненабагато більше – у Чернівецькій області (42,06%) та на Херсонщині (43,93%).

      Зауважимо, що у другому турі президентських виборів в Україні 21 квітня станом на 20:00 явка виборців становила понад 61%.

      Явка виборців по Україні
      Явка на виборах Верховної Ради України 2019 року станом на 20 годину / Інфографіка 24 каналу

      Відомості ЦВК надіслали усі ОВК у телефонному режимі, остаточні цифри ще будуть уточнятись.

      Участь у дострокових парламентських виборах в Україні 21 липня 2019 року взяли понад 14,7 мільйона виборців.

      Новина постійно оновлюється!

      Результати національного екзит-полу – інфографіка 24 каналу:

      Екзит

      Станом на 16 годину явка становила 36,57%

      ЦВК отримала дані з усіх 199 ОВК.

      Найбільше проголосувало мешканців Чернігівської області – 41,69%. Трохи менше – в Полтавській (41,52%) та Хмельницькій (40,33%) областях.

      Натомість у Чернівецькій області активність була найменшою – 27,91%. Ненабагато більше – у Закарпатській області (30,1%) та на Івано-Франківщині (31,21%).

      Зауважимо, що у другому турі президентських виборів в Україні 21 квітня станом на 15:00 явка виборців становила понад 45%.

      Явка
      Явка на виборах Верховної Ради України 2019 року станом на 16 годину / Інфографіка 24 каналу

      Читайте також: Як голосують кандидати у депутати та політична еліта держави: фото і відео

      Станом на 12 годину явка становила 19,21%. 

      Відомості ЦВК отримала з усіх 199 ОВК.

      Найбільше проголосувало мешканців Луганської області – 25,26%. У лідерах також Кіровоградська область (23,6%) та Полтавщина (23,22%).

      Натомість у Чернівецькій області активність була найменшою – 12,21%. Лише ледь вищою явка була в Закарпатській області (12,32%) та в Івано-Франківській області (13,06%).

      Явка
      Явка на виборах Верховної Ради України 2019 року станом на 12 годину / Інфографіка 24 каналу

      Зверніть увагу: Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах?

      Відомості щодо участі виборців у голосуванні є попередніми. ЦВК зібрала їх оперативно шляхом телефонного опитування ДВК.

      Явка
      Явка на парламентських виборах у роки попередніх виборів

      Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу з ЦВК:

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 ЦВК День виборів
      Джерело: 24 канал
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