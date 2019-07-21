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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Самопоміч" вимагає розпустити ОВК у 94 окрузі і повністю замінити склад комісії

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      Партія "Об’єднання "Самопоміч" подала скаргу до Центральної виборчої комісії через підготовку фальсифікацій на 94 виборчому окрузі в Обухівському та Васильківському районах Київщини. Вимагають розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад - для того, щоб забезпечити справедливий підрахунок голосів.

      Як пояснює віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд, хтось від імені "Об'єднання "Самопоміч" подав до окружної виборчої комісії 94 округу непідписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

      Окружна виборча комісія 94 виборчого округу за тими сфальшованими поданнями фактично таку заміну зробила. Тому сьогодні на всіх ДВК у 94 виборчому окрузі працюють люди, які не представляють партію "Об'єднання "Самопоміч",
      – наголошує Сироїд.

      Політикиня додає, що 94 округ – це округ, в якому сьогодні кандидує депутат від БПП і колега Петра Порошенка Ігор Кононенко: "Тому цей округ є одним із тих, на якому саме очікували масових порушень і фальсифікацій. І от зараз, ще не дійшли до результатів голосування, а ми вже бачимо фальсифікації із складом дільничних виборчих комісій. Оскільки окружна виборча комісія не реагує на законні вимоги, тому ми звертаємося до ЦВК".

      Додамо, уповноважені особи партії "Об’єднання "Самопоміч" у 94 окрузі передали всю інформацію щодо порушень іноземним спостерігачам. Крім того, партія подає заяву до Національної поліції про відкриття кримінального провадження за фактом підготовки масових фальсифікацій на окрузі.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Порушення на виборах Новини політики День виборів Самопоміч Оксана Сироїд
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