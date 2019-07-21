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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Безпрецедентна спроба фальшувати вибори, – Садовий про ситуацію на 94 окрузі

      1878 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      На 94 виборчому окрузі в Обухівському та Васильківському районах Київщини готували масштабні фальсифікації. Там невідомий від імені "Самопомочі" подав до окружної виборчої комісії непідписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

      Ситуацію на окрузі прокоментував міський голова Львова і лідер політсили Андрій Садовий.

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      На 94 окрузі, де кандидує Кононенко, є такі переживання, що буде спроба фальшування виборів. Велику кількість членів ДВК від "Самопомочі" вчора поміняли. Наших людей викинули та поставили інших,
      – сказав очільник політсили та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      Хто такий Кононенко? Кандидат від "Європейської солідарності" і колега Петра Порошенка. В "Самопомочі" кажуть, що через його балотування очікували масових порушень і фальсифікацій.

      Він додав, що міністр внутрішніх справ Аваков дав слово й запевнив, що за цим фактом відкриють кримінальне провадження. Своєю чергою, ЦВК має замінити о 14:00 склад ОВК.

      "Факт безпрецедентний: явно і відкрито зараз пробують фальшувати вибори! Той, хто хоче бути депутатом, має бути на нарах за ті речі, які ми сьогодні спостерігаємо", – прокоментував ситуацію на 94 окрузі Садовий.

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики День виборів Самопоміч Андрій Садовий
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