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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламентські вибори – 2019: проголосував лідер "Самопомочі" Андрій Садовий

      428 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Міський голова Львова та лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий проголосував на позачергових парламентських виборах.

      Віддав свій голос політик на виборчій дільниці № 461949, що розміщується у Львові на вулиці Миколи Некрасова, 59 (середня школа "Лідер").

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      Голосувати Андрій Садовий прийшов разом зі своєю дружиною Катериною та двома синами. 

      У коментарі журналістам він зазначив, що є оптимістом, відтак вірить, що в парламенті буде робоча більшість, буде сформовано якісний уряд і почнуться позитивні зміни в Україні.

      "Іншого не може бути. Ми перебуваємо у занадто складній ситуації, щоби витрачати час на дискусію", – підкреслив Садовий.

      За його словами, наступний парламент має два шляхи: перший – робити, те, що корисно для країни та не мати великого позитиву від людей, другий – імітувати реформи, але й за таких умов люди також будуть мати жаль.

      "Тому я пропоную робити реформи, йти вперед, і якщо робити все це дуже швидко, тоді люди скажуть дякую", – підсумував лідер "Самопомочі".

      Також він прокоментував ініціативу, яка лунає з оточення президента Зеленського, про дострокові місцеві вибори.

      Я – за вибори. Це є прикладом демократичної країни. Я би хотів, щоб в наступних органах місцевої влади не було криміналу. Сьогодні до 80% міст перебувають під впливом криміналітету. Якщо вибори до місцевих органів оголосити завтра, то це навряд чи завадить Труханову чи Кернесу бути міськими головами. А якщо поліція почне працювати активно та зробить усе, аби такі люди не йшли до органів місцевого самоврядування, тоді все буде гаразд,
      – додав Садовий. 

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      Зауважимо, через те, що в усіх дільничних виборчих комісіях на 94 виборчому окрузі працюють люди, які не представляють партію "Об'єднання "Самопоміч", оскільки їх незаконно замінили, політсила Садового вимагає розпустити ОВК у 94 окрузі та повністю замінити склад комісії.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики День виборів Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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