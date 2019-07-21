Парламентські вибори – 2019: проголосував лідер "Самопомочі" Андрій Садовий

Міський голова Львова та лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий проголосував на позачергових парламентських виборах.

Віддав свій голос політик на виборчій дільниці № 461949, що розміщується у Львові на вулиці Миколи Некрасова, 59 (середня школа "Лідер").

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Голосувати Андрій Садовий прийшов разом зі своєю дружиною Катериною та двома синами.

У коментарі журналістам він зазначив, що є оптимістом, відтак вірить, що в парламенті буде робоча більшість, буде сформовано якісний уряд і почнуться позитивні зміни в Україні.

"Іншого не може бути. Ми перебуваємо у занадто складній ситуації, щоби витрачати час на дискусію", – підкреслив Садовий.

За його словами, наступний парламент має два шляхи: перший – робити, те, що корисно для країни та не мати великого позитиву від людей, другий – імітувати реформи, але й за таких умов люди також будуть мати жаль.

"Тому я пропоную робити реформи, йти вперед, і якщо робити все це дуже швидко, тоді люди скажуть дякую", – підсумував лідер "Самопомочі".

Також він прокоментував ініціативу, яка лунає з оточення президента Зеленського, про дострокові місцеві вибори.

Я – за вибори. Це є прикладом демократичної країни. Я би хотів, щоб в наступних органах місцевої влади не було криміналу. Сьогодні до 80% міст перебувають під впливом криміналітету. Якщо вибори до місцевих органів оголосити завтра, то це навряд чи завадить Труханову чи Кернесу бути міськими головами. А якщо поліція почне працювати активно та зробить усе, аби такі люди не йшли до органів місцевого самоврядування, тоді все буде гаразд,

– додав Садовий.

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Зауважимо, через те, що в усіх дільничних виборчих комісіях на 94 виборчому окрузі працюють люди, які не представляють партію "Об'єднання "Самопоміч", оскільки їх незаконно замінили, політсила Садового вимагає розпустити ОВК у 94 окрузі та повністю замінити склад комісії.