Пам'ятка для виборця: необхідні документи і як проголосувати

Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні у неділю 21 липня 2019 року. Як проголосувати, які документи взяти та що робити у випадку форс-мажора з бюлетенем – 24 канал підготував пам'ятку для виборців.

Проголосувати можна буде з 8 ранку до 20 вечора без перерви.

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Хто має право голосувати

Згідно зі статтею Конситуції про вибори, право голосу мають усі громадяни України, яким уже виповнилось 18 років. Цього права позбавлені лише ті, кого суд визнав недієздатними.

Які документи потрібні на дільниці

Для отримання виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України члену дільничної виборчої комісії надається один із зазначених документів, що підтверджує особу та громадянство України.

На звичайній виборчій дільниці вам потрібен один із таких документів:

паспорт громадянина України;

тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, що нещодавно отримали громадянство);

військовий квиток (лише для військових строкової служби).

На закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій дільниці:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт.

На спеціальній виборчій дільниці – в'язниця або СІЗО:

картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах).

Якщо ви допустили помилку при заповненні бюлетеня

Якщо, заповнюючи бюлетень, ви припустилися помилки – зверніться до комісії. За вашою письмовою заявою вам повинні видати інший бюлетень, попередньо склавши відповідний акт. Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на зіпсований і лише один раз.

Пам'ятка для виборця: які документи потрібні на виборчій дільниці