Українці продемонстрували найнижчу в історії явку на парламентських виборах

Явка на виборах 21 липня відзначилися історичним антирекордом. На позачергових виборах до Верховної Ради, за даними ЦВК станом на 20 годину (закриття виборчих дільниць) в Україні проголосували 49,84% виборців.

Такий показник став найнижчим за всю історію парламентських виборів в Україні. Відомості ЦВК надіслали усі ОВК у телефонному режимі, остаточні цифри ще будуть уточнятись.

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Участь у дострокових парламентських виборах в Україні 21 липня 2019 року взяли понад 14,7 мільйона виборців.



Явка на виборах Верховної Ради України 2019 року станом на 20 годину / Інфографіка 24 каналу

Найактивнішими за всю історію парламентських виборів в Україні українці були у першому турі виборів до Верховної ради у 1994 році. Тоді явка становила 75,6 відсотка.



Явка на парламентських виборах у роки попередніх виборів

За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.



Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

Партії "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%) не долають 5-відсотковий бар'єр відповідно до результатів екзит-полу, але ймовірно можуть пройти до Ради, враховуючи похибку опитування.

Всі інші партії отримали менше 2%.

Про списки та головні завдання партій читайте за посиланням:

Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:



