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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українці продемонстрували найнижчу в історії явку на парламентських виборах

      1822 Читать новость на русском
      Парламентські вибори в Україні
      Парламентські вибори в Україні / Фото з відкритих джерел

      Явка на виборах 21 липня відзначилися історичним антирекордом. На позачергових виборах до Верховної Ради, за даними ЦВК станом на 20 годину (закриття виборчих дільниць) в Україні проголосували 49,84% виборців.

      Такий показник став найнижчим за всю історію парламентських виборів в Україні. Відомості ЦВК надіслали усі ОВК у телефонному режимі, остаточні цифри ще будуть уточнятись.

      Читайте також: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Участь у дострокових парламентських виборах в Україні 21 липня 2019 року взяли понад 14,7 мільйона виборців.


      Явка на виборах Верховної Ради України 2019 року станом на 20 годину / Інфографіка 24 каналу

      Найактивнішими за всю історію парламентських виборів в Україні українці були у першому турі виборів до Верховної ради у 1994 році. Тоді явка становила 75,6 відсотка.


      Явка на парламентських виборах у роки попередніх виборів

      За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.


      Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

      Партії "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%) не долають 5-відсотковий бар'єр відповідно до результатів екзит-полу, але ймовірно можуть пройти до Ради, враховуючи похибку опитування.

      Всі інші партії отримали менше 2%.

      Про списки та головні завдання партій читайте за посиланням:

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:


       

      blog_ava
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
      22 липня
      14440
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Публікації Інфографіка
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