"Батьківщина" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

Партія ВО "Батьківщина" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради – його очолить Юлія Тимошенко. На них "Батьківщина" піде із "Справедливістю" Валентина Наливайченка та "Основою" Сергія Тарути.

Партійний з'їзд "Батьківщини" відбувся 10 червня , на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.

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Тимошенко заявила, що команда "Батьківщини" може об'єднатися у коаліцію з партією "Слуга народу" та іншими новими демократичними силами. Результати роботи обіцяють показати вже за сто днів.

У першу п'ятірку списку партії "Голос" увійшли:

1. Юлія Тимошенко – голова "Батьківщини".

2. Сергій Тарута – лідер партії "Основа".

3. Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість".

4. Сергій Соболєв – заступник керівника "Батьківщини".

5. Олена Кондратюк – народний депутат.

Серед пріоритетних завдань "Батьківщини": зниження тарифів, налагодження економіки, ріст пенсій та інше.

За сто днів ми подивимося, що у нас відбувалося з культурою, освітою, медициною. Ухвалимо закон про страхову медицину і припинимо те, що у нас називали медичною реформою,

– сказала Тимошенко.

Вона наголосила, що об'єднана команда обіцяє повернути усіх в'язнів Росії, провести переговори про мир на Донбасі "без капітуляції та торгівлі Кримом", а також "зробити людей щасливим".







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