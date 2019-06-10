"Батьківщина" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
Партія ВО "Батьківщина" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради – його очолить Юлія Тимошенко. На них "Батьківщина" піде із "Справедливістю" Валентина Наливайченка та "Основою" Сергія Тарути.
Партійний з'їзд "Батьківщини" відбувся 10 червня , на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.
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Тимошенко заявила, що команда "Батьківщини" може об'єднатися у коаліцію з партією "Слуга народу" та іншими новими демократичними силами. Результати роботи обіцяють показати вже за сто днів.
У першу п'ятірку списку партії "Голос" увійшли:
1. Юлія Тимошенко – голова "Батьківщини".
2. Сергій Тарута – лідер партії "Основа".
3. Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість".
4. Сергій Соболєв – заступник керівника "Батьківщини".
5. Олена Кондратюк – народний депутат.
Серед пріоритетних завдань "Батьківщини": зниження тарифів, налагодження економіки, ріст пенсій та інше.
За сто днів ми подивимося, що у нас відбувалося з культурою, освітою, медициною. Ухвалимо закон про страхову медицину і припинимо те, що у нас називали медичною реформою,
– сказала Тимошенко.
Вона наголосила, що об'єднана команда обіцяє повернути усіх в'язнів Росії, провести переговори про мир на Донбасі "без капітуляції та торгівлі Кримом", а також "зробити людей щасливим".
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