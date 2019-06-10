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      "Батьківщина" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      2023 Читать новость на русском
      Партія Батьківщина - список депутатів, які у складі партії
      "Батьківщина" оголосила виборчий список / Rai.ua

      Партія ВО "Батьківщина" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради – його очолить Юлія Тимошенко. На них "Батьківщина" піде із "Справедливістю" Валентина Наливайченка та "Основою" Сергія Тарути.

      Партійний з'їзд "Батьківщини" відбувся 10 червня , на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Тимошенко заявила, що команда "Батьківщини" може об'єднатися у коаліцію з партією "Слуга народу" та іншими новими демократичними силами. Результати роботи обіцяють показати вже за сто днів.

      У першу п'ятірку списку партії "Голос" увійшли:

      1. Юлія Тимошенко – голова "Батьківщини". 

      2. Сергій Тарута – лідер партії "Основа". 

      3. Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість". 

      4. Сергій Соболєв – заступник керівника "Батьківщини". 

      5. Олена Кондратюк – народний депутат. 

      Серед пріоритетних завдань "Батьківщини": зниження тарифів, налагодження економіки, ріст пенсій та інше.

      За сто днів ми подивимося, що у нас відбувалося з культурою, освітою, медициною. Ухвалимо закон про страхову медицину і припинимо те, що у нас називали медичною реформою,
      – сказала Тимошенко.

      Вона наголосила, що об'єднана команда обіцяє повернути усіх в'язнів Росії, провести переговори про мир на Донбасі "без капітуляції та торгівлі Кримом", а також "зробити людей щасливим".
       

      рейтинги партій парламентські вибори 2019 Батьківщина

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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