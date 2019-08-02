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      Команда Зеленського заплатила 60 тисяч доларів лобістам, яких нібито не наймала: фотодокази

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Представники президента Володимира Зеленського заплатили майже 60 тисяч доларів лобістській компанії Signal Group Consulting за роботу в Сполучених Штатах.

      За документами, які компанія подала до Міністерства юстиції США, вона отримала не тільки гонорар у 60 тисяч доларів, а й відшкодування витрат на суму 9 371,8 долара, повідомляє "Голос Америки".

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      Послуги надавалися між першим і другом туром виборів президента України навесні 2019 року.

      Згідно з документами Signal Group Consulting, контракт був підписаний 3 квітня 2019 року. У додатках А і В вказано сторони контракту: Signal Group Consulting, LLC і "Володимир Зеленський – "Слуга народу", за посередництва Маркуса Коена". Маркус Коен вказав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72, Торговельний центр "Олімпійський", 2-й поверх.

      слуга народу зеленський лобісти
      Витримка з подання Signal Group Consulting, LLC до Мін'юсту США

      Мета угоди: підняти "імідж" Володимира Зеленського – "Слуги народу".

      Зокрема йшлося про організацію програми громадських зв’язків і зв’язків із урядом, представлення іноземного клієнта американським медіа, організацію медіаінтерв’ю, зустрічей із представниками мозкових центрів і експертами, надання стратегічних консультацій стосовно медіа США та урядових відносин".

      слуга народу зеленський
      Витримка з подання Signal Group Consulting, LLC до Мін'юсту США

      зеленський лобісти слуга народу
      Витримка з подання Signal Group Consulting, LLC до Мін'юсту США

      21 травня 2019 контракт офіційно був закритий.

      Відомо, що у квітні 2019 року команда Зеленського заперечувала, що винаймала лобістів у США – так представники тодішнього кандидата в президенти відреагували на попередні публікації Радіо Свобода на цю тему. Тоді в оточенні Зеленського ці твердження назвали "хвилею дезінформації".

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини США Новини України Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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