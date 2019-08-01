Фесенко про майбутнього прем’єра, хто увійде до уряду і коли почнуться "посадки"

У кого наразі найбільше шансів очолили уряд, чи будуть там "старі" чиновники, якою буде взаємодія з іншими фракціями, – в інтерв’ю з головою правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимиром Фесенком.

У партії "Слуга народу" заявили про формування монобільшості в парламенті і про претендування на посаду прем’єра і всі міністерські крісла.

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Коли сформують уряд

Зараз багато розмов про майбутній Кабмін. Від чого залежить його склад? Чи будуть там тільки представники "Слуги народу", чи ще хтось?

Зараз рано говорити про конкретний склад Кабміну. На окремі посади в команді президента Зеленського є готові кандидати. Але не всі. Вплив прем'єра буде великим, та не вирішальним. Найважливіше – уряд формуватиме не партія "Слуга народу", а команда Зеленського. Зокрема, Офіс президента. Представники партії і фракції будуть у Кабміні. Але не на всіх посадах. Це буде Кабмін технократів.



Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія / Інфографіка 24 канал

Так хто має більше шансів стати прем'єром?

Прем'єром не буде представник фракції "Слуга народу", там немає явних кандидатів. Найбільші шанси має заступник керівника офісу президента Олексій Гончарук. В економічному блоці будуть технократи. В інших сферах – освіта, медицина можуть бути представники фракції президента.



Інформація про п'ятьох потенційних прем'єр-міністрів прийшла в Україну зі США / Інфографіка 24 канал

Чи збережеться в новому уряду хтось із нинішніх міністрів. Приміром, внутрішніх справ Аваков?

Аваков, якщо і збережеться в новому уряді, то не на посаді міністра внутрішніх справ. Можливо, залишиться міністр фінансів Оксана Макарова.

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Як довго формуватиметься уряд?

Затягування з призначеннями в уряді не буде. Ніякої так званої "прем'єріади". Все вирішиться ще в серпні. Буде монобільшість. Якщо до її складу увійде фракція "Голос", то вони отримають дві-три посади. Можливо, в економічному блоці. Між цими командами існує єдність і немає протиріч. А кандидатури в Кабмін узгоджуються вже зараз.



Заступник керівника офісу президента Гончарук має шанси очолити уряд / Фото Facebook

У Зеленського взагалі вирішують питання за нагальною необхідністю, але швидко. Немає сенсу затягувати. Тому спочатку вирішать питання з прем'єром. Далі буде особисте знайомство Зеленського з майбутніми міністрами. Щоб мати відчуття людини – зможе вона бути в команді глави держави чи ні. І потім Верховна Рада затвердить главу уряду і новий склад Кабміну. Одразу і швидко.

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Порошенко так нічого і не зрозумів

Всі чекають від нової влади боротьби з корупцією і гучних посадок чиновників. Який ваш прогноз?

Завдяки "порновському" Кримінально-процесуальному кодексу (Андрій Портнов – чиновник адміністрації Януковича, автор КПК – "24") посадити високопосадовця або політика практично неможливо. Але є сильні суспільні очікування. Тому треба спочатку прийняти законодавчі і процесуальні зміни. А потім, можливо, будуть і посадки.

Хоча зараз вже йде активізація антикорупційних органів – НАБУ і Державного бюро розслідувань. Там теж можуть бути реформи. У першу чергу, в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Виникне питання по керівнику САП Холодницькому. Можливо, з главою НАБУ Ситником.

Порошенко ходив у ДБР давати свідчення. І зараз в інтерв’ю виданню "Українська правда" заявив про конструктивну роботу в парламенті з монобольшінством "Слуги народу". Це реально?

Порошенко частково втратив зв'язок із реальністю. У Зеленського дуже негативне ставлення до Порошенка після президентської виборчої кампанії. Тому взаємодії з Порошенком не буде. А також Зеленський негативно ставиться до кума Путіна Медведчука, колишнього представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську.



Петро Порошенко не зрозумів досі, чому програв / Фото Getty

А Порошенко намагається виправдатися. Хоча очевидно, що він так і не зрозумів, чому програв. Чому більшість українців його не хотіли обирати, а значна частина ненавидить. Смішно звинувачувати в програші поліцію.

Запит на посадку чиновників йде з низів, а не від Зеленського. І це головна проблема Порошенка. П'ятий президент багато зробив корисного і потрібного для країни. Але не можна все позитивне монополізувати, як реформу децентралізації. У цьому велика заслуга і прем’єра Гройсмана. При цьому, наприклад, на початковій фазі Порошенко допомагав просуванню антикорупційної реформи. А в останні роки президентства відкрито гальмував і заважав. Тому що виникли загрози для нього і його оточення.

Корупційних судей треба покарати показово

У судовій системі так і не відбулося реальної реформи. І зараз виник скандал навколо Окружного адміністративного суду Києва. Це матиме конкретні наслідки?

Скандал із Окружним адміністративним судом Києва пов'язаний з багатьма проблемами в системі. Зокрема, з конфліктами з кваліфікаційною комісією суддів. З тим, що у нас і корупція та інші форми впливу на судові рішення. На жаль, це збереглося у величезних масштабах, а зараз загострилося. Тому що немає цілеспрямованого впливу на судову систему з боку президента Зеленського, як було при Порошенку. Коли приймалися зовсім одіозні рішення райсудами по закриттю справ проти мера Харкова Кернеса і Одеси Труханова.

Зараз немає судово-політичного впливу на суди, і починається гра. Хто на що здатний. І ситуація з Окружним адмінсудом пов’язана з генпрокурором Луценко. Прокуратура грає з цією темою.



Скандал навколо Окружного суду свідчить про необхдність реальної судової реформи / Фото Facebook

Але йде удар по найодіознішому суду, у якого просто зірвало дах, і який намагався впливати на все. У тому числі, заявляти політичну позицію. Вони загралися. Їх треба покарати показово. Щоб іншим було зась. Хоча в судах кругова порука, і буде опір.

Як швидко очікувати проведення судової реформи?

Судова реформа неминуча, але, схоже, поки немає єдиної узгодженої концепції в команді Зеленського. Мабуть, восени вже буде конкретне бачення.