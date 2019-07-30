Для Порошенка брехати – як дихати, – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков кинув камінь у бік п'ятого українського президента Петра Порошенка. За словами посадовця, екс-гарант безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції".

Як зауважив Аваков, поліція, як і МВС загалом, не працювали проти Порошеннка, а працювали на чесні вибори, на Україну!

Цікаво! Які одіозні політики Порошенка не пройшли в Раду

На жаль, для Порошенко брехати – як дихати, і тому він програє!

– додав він.

В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".

Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину!

Увы, для Порошенко лгать -как дышать- и поэтому он проигрывает! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 30, 2019

Порошенко у коментарі "Українській правді", відповідаючи на питання, чи він є задоволеним результатом виборів, зауважив, що тут не можна бути задоволеним чи не задоволеним, оскільки за Конституцією є вибір народу, і кожен державний діяч його має приймати.

Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп, на кшталт Шарія, організовані зсередини країни. Чи вдалося їм нам перешкодити? Ні. Чому? Тому що ми маємо підтримку людей. Чому отримали 8,1%? Стільки, скільки захистили, стільки і маємо,

– наголосив Порошенко.

За словами п’ятого президента, його політсила могла претендувати на набагато кращий результат, аніж вони мають. А все через те, що був десяток партій , які набирали від 1 до 3%. Вони розуміли, що у них немає жодного шансу, але керуючись чи то власними амбіціями, чи то будь-якими іншими мотиваціями, пішли на вибори, відтак 15-20% голосів було розпорошено.

За результатами підрахунку 100% бюлетенів, партія Порошенка «Європейська солідарність» посіла лише четверту сходинку із показником 8,1%, але до парламенту пройшла.



Які ще партії прошйли до нової Ради / Інфографіка 24 каналу

Займе ця політсила у Верховній Раді IX скликання щонайменше 23 місця.



Скільки місць у Раді матимуть партії, що пройшли / Інфографіка 24 каналу