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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Для Порошенка брехати – як дихати, – Аваков

      2019 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков кинув камінь у бік п'ятого українського президента Петра Порошенка. За словами посадовця, екс-гарант безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції".

      Як зауважив Аваков, поліція, як і МВС загалом, не працювали проти Порошеннка, а працювали на чесні вибори, на Україну!

      Цікаво! Які одіозні політики Порошенка не пройшли в Раду

      На жаль, для Порошенко брехати – як дихати, і тому він програє! 
      – додав він.

      Порошенко у коментарі "Українській правді", відповідаючи на питання, чи він є задоволеним результатом виборів, зауважив, що тут не можна бути задоволеним чи не задоволеним, оскільки за Конституцією є вибір народу, і кожен державний діяч його має приймати.

      Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп, на кшталт Шарія, організовані зсередини країни. Чи вдалося їм нам перешкодити? Ні. Чому? Тому що ми маємо підтримку людей. Чому отримали 8,1%? Стільки, скільки захистили, стільки і маємо,
      – наголосив Порошенко.

      За словами п’ятого президента, його політсила могла претендувати на набагато кращий результат, аніж вони мають. А все через те, що був десяток партій , які набирали від 1 до 3%. Вони розуміли, що у них немає жодного шансу, але керуючись чи то власними амбіціями, чи то будь-якими іншими мотиваціями, пішли на вибори, відтак 15-20% голосів було розпорошено.

      За результатами підрахунку 100% бюлетенів, партія Порошенка «Європейська солідарність» посіла лише четверту сходинку із показником 8,1%, але до парламенту пройшла.

      Партії, Вибори, Парламент, Рада, ВР
      Які ще партії прошйли до нової Ради / Інфографіка 24 каналу 

      Займе ця політсила у Верховній Раді IX скликання щонайменше 23 місця.

      Партії, місця, Рада, парламентські вибори
      Скільки місць у Раді матимуть партії, що пройшли / Інфографіка 24 каналу 

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Європейська солідарність Петро Порошенко Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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