Які одіозні політики Порошенка не пройшли в Раду

Відбулася безпрецедентра зачистка старих псевдоеліт, які десятиліттями засідали у Верховній Раді, дерибанили казну, призначали своїх друзів на посади, домовлялися про політичний бартер – голоси за бюджет в обмін на преференції. Лише подивіться, хто втратив депутатські мандати та недоторканість разом із нею.

Партія "Слуга народу" взяла одноосібну більшість у Верховній Раді – 254 мандати. Це вперше сталося в історії України – така масова зачистка корумпованих еліт.

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Попередній рекорд завоювання депутатських крісел належить Віктору Януковичу. На піку своєї популярності, за підсумками парламентських виборів 2012 року, він виборов 187 мандатів для своєї фракції "Партії регіонів".

Які одіозні депутати не пройшли в Раду?

► Ігор Кононенко, права рука президента Порошенка, співвласник його бізнесів. Він же – "смотрящий" за енергетикою, який фігурує на так званих "записах Крючкова" – затриманого у Німеччині та доправленого до України бізнесмана, власника компанії "Енергомережа", яка виводила гроші з державних обленерго.



Ігор Кононенко

Кононенко, який контролював декілька років увесь адмінресурс в області, набрав лише 12 % – 9 тисяч голосів.



► Не буде в парламенті і Олександра Грановського – "смотрящего" Порошенка за судами, СБУ та прокуратурою. Грановський, який сподівався проскочити до Ради, користуючись прихильністю мера Харкова Геннадія Кернеса, набрав лише 16% – це 11,5 тисяч голосів.



Олександр Грановський

► Бурштиновий ділок Борислав Розенблат втрачає депутатський мандат та недоторканість, програвши на Житомирському окрузі – він зайняв лише 4 місце, набравши 6% – 5 тисяч голосів.

► Його спільник по цій кримінальній справі, соратник одіозного Мартиненка Максим Поляков – також програв округ в Кіровоградській області висуванцю від "Слуги народу". А цікаво в цій історії те, що за чотири дні до виборів Поляков опублікував у себе на Фейсбуці результати соціологічного опитування – і він начебто перемагав з чотирикратним відкривом.



Максим Поляков

Це питання також до сумління соціологів – зокрема, патрон Полякова Мартиненко є членом ради центру Разумкова. А очолює раду центра Разумкова інший депутат з групи Мартиненка Павло Пинзеник, відомий різними викрутасами з порятунку корупціонерів, коли в парламенті він керував регламентним комітетом.

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► Не менш феєрично програв вибори і Сергій Пашинський, який засівав округ у Житомирській області декілька років, роздаючи продуктові набори та аптечки. Тепер Пашинський, до якого багато питань щодо корупції в оборонних замовленнях та в зв’язку зі стріляниною із вогнепальної зброї, втрачає свій вплив та депутатську недоторканність.



Сергій Пашинський

► Так само іде в небуття і Сергій Ківалов – багаторічний депутат від Одеси, який обирався за округом з 1998 року. Перепусткою в Раду для Ківалова ставала Одеська юридична академія та приватний навчальний заклад, який він створив на його базі. Але влітку студенти роз’їхалися, а Ківалову не вистачило 6 тисяч голосів – і легендарний "Підрахуй" вилітає з наступної Ради.

► Не проходить до парламенту і легендарний Дмитро Добкін – брат Михайла Добкіна, який неодноразово дивував усіх своєю поведінкою під куполом. Добкін-молодший набрав у вотчині, яка, здавалося, довічно закріплена за ним, 16 відсотків – 10 тисяч голосів.



Дмитро Добкін

► Але найбільш образливо, напевно, Вячеславу Богуслаєву – власнику заводу "Мотор-січ", який програв весільному фотографу Сергію Штепі.

Існує гіпотеза, що на цей округ "Слуга Народу" ставила непрохідного кандидата – іншими словами, цей округ був спеціально "злитий" Богуслаєву, щоб йому було легко переобратися. Але сила бренду партії Зеленського виявилася настільки потужною, що Богуслаєву не вистачило 9 тисяч голосів для переобрання в Раду.

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► Ще один депутат, в минулому регіонал, Володимир Кацуба теж втрачає мандат – він програв округ у Харківській області висуванцю від "Слуги народу". Кацуба – батько двох братів Олександра та Сергія, яких підозрювали у злочинній змові з метою розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.



Володимир Кацуба

Завдяки впливу батька братам вдалося домовитися з владою Порошенка, хоча інкриміновані їм злочини були одними з найбільш гучних в часи Януковича.

Так, брати по черзі були заступниками голови правління державної компанії "Нафтогаз України", і через їх руки проходили багатомільярдні контракти, які виглядали як вимивання коштів з державної компанії. Зокрема, придбання бурильних установок за завищеними цінами бурильних установок – так званих "вишок Бойка".

► Так само пролітає повз Раду і скандальний київський забудовник Максим Микитась, який у нинішній парламент потрапив шляхом скупки округу за схемою Березенка. Але тепер він втрачає мандат, а разом з послабленням впливу його товариша Віталія Кличка на Микитася можуть чекати проблеми як в бізнесі, так і з правоохоронними органами.

► Програв вибори висуванцю від "Слуги народу" і близький соратник поки що генпрокурора Луценка – Олександр Третьяков. Хрещений батько мережі ігрових автоматів "Національна лотерея" вже оголосив, що піде з політики.



Результати позачергових виборів

"Час іншим показати себе"

А завданням для нової Ради має стати впорядкування всієї цієї індустрії ігрових залів, які немов гриби після дощу виростають на кожному кроці, спустошуючи кишені доведених до відчаю громадян, що хочуть знайти швидкий спосіб вискочити із зубожіння, а насправді лише погіршують своє становище.

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Дозвольте мені декілька слів сказати про себе. Я багато років виступав за оновлення політики та усунення з неї корупціонерів. І тому результати виборів для мене є приводом для оптимізму, навіть якщо я й програв вибори в Подільському окрузі. Я визнаю це з легким серцем, тому що мій похід був експериментом, який мав на меті боротьбу на результат, але не перемогу за будь-яку ціну.



Сергій Лещенко

Ми разом з командою не займалися чорнухою, пройшли весь округ ногами, провели нон-стоп півтора місяці в класичній польовій кампанії. Дива не трапилося – мене поглинула політична Зе-хвиля, біля витоків якої мені пощастило опинитися у січні цього року. Така от іронія долі. Я вдячний усім виборцям, що віддали за мене голоси – а це 12 відсотків – і бажаю успіху новій Верховній Раді.



Майже п’ять років тому я написав текст “Ми – це гумус”, де окреслив місію нашого покоління: пожертвувати собою, щоб відкрити двері в політику абсолютно новим людям. Так воно і сталося. Ми зробили все, що змогли в цьому парламенті. Тепер час іншим показати себе.