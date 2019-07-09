Чому Порошенко повинен нести відповідальність за Медведчука та Клюєва

Перевзувається в повітрі – Петро Порошенко вирішив стати захисником тих принципів, які сам послідовно знищував, перебуваючи 5 років на посаді президента. Офіційні сторінки екс-президента Порошенка неможливо впізнати.

Він закликав підтримати протест у зв'язку з реєстрацією Андрія Клюєва кандидатом в депутати і підтримати протестувальників, що зібралися під судом в зв'язку з можливим скасуванням закону про люстрацію.

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Ще трошки, і здається, сам Порошенко буде протестувати проти "Роттердам+" та Свинарчука-Гладковського. Ми спостерігаємо ці крокодилячі сльози та заламування рук з однієї причини – Петро Порошенко хоче зберегти владу, хоча саме він був архітектором системи, яка призвела до таких результатів.

Саме він як президент займався саботажем Закону про люстрацію та сприяв поверненню регіоналів до влади, реабілітації Медведчука тощо.

І коли Порошенко обурений наміром скасувати люстрацію, варто нагадати, що саме він призначав на посади люстрованих генералів і чиновників. Так, саме за часів Порошенка, попри підпадання під люстрацію, Олег Валендюк був поставлений спочатку прокурором міста Києва, а потім головою Служби безпеки України в Києві та Київській області.

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Саме Порошенко призначав на посаду керівника Київської області люстрованого міліціонера Олександра Терещука, який в часи Майдану особисто направляв "Беркут" на Майдан і казав, що вони їдуть у відрядження до Києва. Саме Порошенко посприяв призначенню на керівника фіскальної служби в Києві Людмили Демченко - яка також підпадала під люстрацію.



Олександр Терещук

Аналогічно блюзнірством виглядають заклики Порошенка щодо Клюєва, якого зняли з виборів лише під тиском вулиці. Бо сама реєстрація на виборах Клюєва, який втік разом з Януковичем з України більше п'яти років тому – це якраз і є діагноз правління Порошенко. Чому?



Перше. Саме Порошенко вносив членів Центральної виборчої комісії, яка зареєструвала Клюєва. Він їх три роки відбирав, не змінюючи старих прострочених членів , робив це так ретельно – що ось і дообирався.



Андрій Клюєв

Друге. Саме Порошенко відбирав членів Верховного суду України, які прийняли "потрібне" Клюєву рішення. Ці члени були визнані громадськістю недоброчесні, але Порошенко продавив їх призначення, а участь активістів у відборі суддів звів нанівець.

Третє. Саме кум Порошенко на посаді генпрокурора Юрій Луценко пустив на самовплив справу Клюєва, якого за п'ять років так ніхто і не покарав.

Я особисто допитувався по справі Клюєва як свідок, давав матеріали, речові докази по цій справі слідчим. Я знаю, що там є предмет злочину – 200 мільйонів гривень, по курсу 8, було Клюєвим виділено з бюджету України на підтримку власного бізнесу. Але справа так і не закінчена.

А коли непідконтрольні Луценку прокурори пробували таки почати заочний суд над Клюєвим, то суддя просто послав прокурорів куди подалі, 4 місяці не віддавав ухвалу, але підконтрольна Порошенку Вища рада правосуддя жодних кроків до такого судді не вжила. Тоді як вона ж миттєво, за командою фас, чинила розправу над суддею, що звільнила Михайла Саакашвілі з під варти.

Четверте. Саме Порошенко був президентом і контролював всіх силовиків, коли брат Клюєва втік з України, і ніхто чомусь виявився неспроможним його зупинити – ні прикордонники, ні СБУшники, ні прокурори Шокіна - всі вони були під тотальним контролем Порошенка.



Петро Порошенко



Активісти, наші світлі громадяни України, справедливо та завзято борються проти реваншу. Порошенко не має жодного морального права примазуватися до цих протестів, бо вони якраз проти створеної ним системи. Зараз виявляється, що Порошенко все життя підпільно намагався боротися з Клюєвим.

Не здивуюся, що він оголосить, що ще і з Медведчуком боровся останні роки. Хоча саме Порошенко і його Антимонопольний комітет, і його СБУ, і його судді давали всі необхідні рішення для Медведчука – нарощувати телеканали, промислові актики, брати під контроль завезення дизельного палива та газу для автомобілів.

Ми не маємо бути введені в оману. Саме Порошенко несе відповідальність за цей реванш – за Медведчука і за Клюєва. І не треба дивуватися, що рано чи пізно, але ця гнила система вдарить по самому Порошенку, який не просто її не змінив, а поставив собі на службу.

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А на наступних виборах ми маємо провести справжнє очищення парламенту, а разом з ним - і всіх керівних кабінетів у країні від людей, що знехтували своїм мандатом служіння, а лише обслуговували чергового правлячого корупціонера.