Хто такий Ігор Кононенко: обурливі факти про кандидата до Ради

Найближче оточення Петра Порошенка намагається отримати депутатські мандати та імунітет від переслідування. Йдеться, зокрема, про скандального Ігоря Каноненка.

Хто такий Ігор Кононенко

Ігор Кононенко – це один з найодіозніших соратників Петра Порошенка. Вони близькі ще з часів спільної служби в армії, а після Помаранчевої революції Порошенко прилаштував Кононенка до Київради до блоку мера-корупціонера Черновецького.

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Після обрання Порошенка президентом саме Кононенко став символом корупції та договірняків старої влади, за що отримав клеймо "смотрящего".



Ігор Кононенко

На Кононенка замикалися потоки в енергетиці, він відповідав за "доїння" державної компанії вугільної генерації Центренерго, а також спустошення державних обленерго. Є навіть записані телефонні розмови, де голос, подібний до Кононенка, погоджує отримання відкатів із "Запоріжжяобленерго".

Детальніше про корупційні схеми в енергетиці дивіться у розслідуванні програми "Схеми":

Кононенко балотується у Верховну Раду

Щоб врятуватися від можливої тюрми, Кононенко вирішив балотуватися до парламенту в 94 окрузі в Київській області. Він хоче зберегти вплив на політику, а найголовніше – отримати депутатську недоторканність.



Коли відбудуться позачергові парламентські вибори

Цей округ Кононенко почав обсипати одразу після перших скандалів, пов'язаних з викриттям його впливу на державні підприємства. Він вчасно зрозумів, що ніхто не візьме його в список, а тому збудував у Київській області справжній форпост захисту своїх інтересів.

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Кононенко поставив у часи Порошенка керувати СБУ в області близького до них люстрованого прокурора Олега Валендюка. Ба більше, своїм заступником в осередок БПП поставив екс-генпрокурора Віталія Ярему, який контролює силовиків.



Олег Валендюк



Віталій Ярема

Бажання зберегти владу так припікало, що Кононенко, коштом втрат в інших регіонах України, спрямував у свій округ багатомільйонні потоки бюджетних грошей. Регулярно засівав округ всіма можливими подарунками. Але навіть таке "гречкосійство" залишає Кононенка.

Вихваляння Кононенка

Нещодавно в інтернет потрапив запис зустрічі Кононенка з пенсіонерами в 94 окрузі. Чоловік похилого віку запитав Кононенка, який закон той прийняв бувши депутатом, щоб поліпшити життя людей.

Кононенко похвалився, що був автором закону про дорожній фонд. Але насправді його співавторами виступили аж 74 депутати.

Дивіться відео, як Ігор Кононенко відповів мешканцю 94 округу:

Насправді, дорогу будували коштом всієї України, тобто усі громадяни платники податків скидалися на неї, і явно не для того, щоб Кононенко нахабно вихвалявся досягненням, яке належить усім нам.

Вплив на "Укравтодор"

Що цікаво, саме Кононенка вважали "смотрящим" за керівником "Укравтодору" Славоміром Новаком.



Славомір Новак

Як зізнався сам міністр інфраструктури Володимир Омелян, саме Кононенко познайомив його з Новаком, який працював колись міністром транспорту Польщі та пішов у відставку через корупційний скандал. Антикорупційні органи закидали міністру те, що він не вписав у майнову декларацію годинник вартістю 2,5 тисячі доларів та отриманий у лізинг автомобіль Volvo.

Зацитую Омеляна: "Історія дуже проста. Якось ми з ним (Кононенком, – 24 канал) спілкувалися щодо дорожньої сфери. І він повідомив, що має на прикметі хорошу людину".

Враховуючи, який статус та вплив мав Кононенко на початку правління Порошенка, жоден міністр не міг йому відмовити. А той, що відмовив (пригадуєте демарш Айвараса Абромавічуса?) згодом втратив посаду та зіштовхнувся з продажними українськими судами.

Як спрацювала політична корупція?

Спершу Кононенко як президентський "смотрящий" нав'язує міністру керівника "Укравтодору", а потім цей керівник "Автодору" ремонтує дороги в окрузі "смотрящего". А після цього "смотрящий" хвалиться дорогами в окрузі, які начебто він і зробив.

Доходи Кононенка

При цьому Кононенко любить піаритися на дорозі, яка була зроблена в його окрузі, але не хоче нести відповідальність за провали свого протеже. Який, до речі, офіційно має великі доходи, що, втім, не стало пересторогою для різноманітного схематоза.

У липні 2018 року Новак отримав 365 тисяч гривень заробітної плати, а у червні 2019 року – 238 тисяч гривень. Достатні гроші, щоб не мовчати про корупцію, правда?

Корупційний скандал в Тернопільській області

А тепер порівняємо, як Новак прореагував на корупційний скандал в Тернопільській області. У 2018 році виявили, що для уникнення відкритого тендеру роботи з ремонту доріг штучно роздрібнювали на невеликі ділянки по 40 метрів.

Мета – аби кожна закупівля стосувалася суми менше ніж 200 тисяч гривень, яка дозволяла не проводити відкриті торги та уникнути уваги. В такий спосіб в Тернополі планували розпиляти 27 мільйонів гривень, коли роботи розбили на 177 договорів.

Щодо цього випадку я навіть особисто з депутатським прийомом відвідував прокурора Тернопольської області. Але показовою є реакція Новака. Він, вдумайтеся, перевів на підвищення керівника Тернопільської служби автомобільних доріг Богдана Юлика.



Богдан Юлик

Той не тільки не був притягнутий до відповідальності за схематоз, а фактично переведений до Києва та поставлений на посаду заступника Новака. І лише скандал у квітні 2019 року дозволив уникнути призначення Юлика першим заступником всього "Укравтодору".

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Тому сам Кононенко – це лише верхівка корупційного айсберга. Він та його спільники після виборів до Верховної Ради 21 липня мають не просто зникнути з української політики, а потрапити на лаву підсудних. Тільки через покарання ми зможемо отримати чесну владу в Україні.