Топ-3 одіозних мажоритарників на парламентських виборах-2019

Старі і нові політики активно почали реєструватися на парламентські вибори. Таких ЦВК вже зареєструвала приблизно дві сотні. Серед них є чимало одіозних персон.

Округ №94 Київської області відомий своїми одіозними кандидатами-мажоритарниками, які планують потрапити у парламент на цих виборах.

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Ігор Мосійчук

Перше почесне місце одіозного кандидата по праву може отримати політик Ігор Мосійчук. Нардеп, який вийшов з "Радикальної партії" Ляшка.

Особисто я розглядаю участь у виборах на мажоритарному окрузі. Вчора у мене була делегація з Василькова і Обухова. Це 94-й, мій рідний, округ,

– зазначив Ігор Мосійчук.



Ігор Мосійчук

Ігор Мосійчук більше відомий як майстер з бійок ціпком на різноманітних телешоу, провокатор та, ймовірно, любитель хильнути зайвого перед ефіром.

Відео: ефір на телебаченні, де Мосійчуку закидали алкогольне сп'яніння

Ігор Кононенко

"Срібло" міг би отримати його опонент Ігор Кононенко. У 2019 році друга Порошенка звинуватили в причетності до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго, контрольний пакет акцій в яких належить державі. Розібратися зі справою свого друга п'ятий президент збирався після перевиборів на другий строк.



Ігор Кононенко

Олександр Дубінський

Третю, "бронзову" позицію одіозних кандидатів 94-го округу можна віддати Олександру Дубінському. Телеведучий відомий своїми гучними заявами у бік команди попередника Зеленського. У своїх блогах Дубінський на слова не скупий та пристойні вирази зазвичай не обирає.



Олександр Дубінський

Із кореспондентами 24 каналу Дубінський поговорити не захотів. А от на 94-ий округ вже приїжджав агітувати місцевих мешканців. Хоча, ані він, ані його опоненти на особливу любов до їхніх персон можуть не розраховувати.

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Як голосуватимуть люди

Що відповідали люди про таких мажоритарників:

- Мені дуже шкода, що вони у нас є, ні за одного голосувати не буду.

- Ні за кого, віри немає ні за кого.

А от один із діалогів з виборцем:

- Мосійчук?

- Фашист.

- Дубінський?

- Не знаєм хто це, хоча знаю, як виглядає.

- Кононенко?

- Негідник.

Не тільки одіозні кандидати, а ще й зірки

Цікавих персонажів на оновленій політичній шахівниці України достатньо. Серед них багато коміків, які пішли у політику слідом за Володимиром Зеленським. Наприклад, його товариш та партнер по сцені Юрій Коряченков, більше відомий як Юзік з кварталу, який обирається на округ Криворізького району. Також, ЗМІ пишуть, що від "Слуги Народу", але вже від Донецького регіону, на вибори йде і комедіант Сергій Сивохо.



Рейтинги партій за даними компанії Kantar / Інфографіка 24 каналу