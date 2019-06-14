Топ-3 одіозних мажоритарників на парламентських виборах-2019
Старі і нові політики активно почали реєструватися на парламентські вибори. Таких ЦВК вже зареєструвала приблизно дві сотні. Серед них є чимало одіозних персон.
Округ №94 Київської області відомий своїми одіозними кандидатами-мажоритарниками, які планують потрапити у парламент на цих виборах.
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Ігор Мосійчук
Перше почесне місце одіозного кандидата по праву може отримати політик Ігор Мосійчук. Нардеп, який вийшов з "Радикальної партії" Ляшка.
Особисто я розглядаю участь у виборах на мажоритарному окрузі. Вчора у мене була делегація з Василькова і Обухова. Це 94-й, мій рідний, округ,
– зазначив Ігор Мосійчук.
Ігор Мосійчук
Ігор Мосійчук більше відомий як майстер з бійок ціпком на різноманітних телешоу, провокатор та, ймовірно, любитель хильнути зайвого перед ефіром.
Відео: ефір на телебаченні, де Мосійчуку закидали алкогольне сп'яніння
Ігор Кононенко
"Срібло" міг би отримати його опонент Ігор Кононенко. У 2019 році друга Порошенка звинуватили в причетності до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго, контрольний пакет акцій в яких належить державі. Розібратися зі справою свого друга п'ятий президент збирався після перевиборів на другий строк.
Ігор Кононенко
Олександр Дубінський
Третю, "бронзову" позицію одіозних кандидатів 94-го округу можна віддати Олександру Дубінському. Телеведучий відомий своїми гучними заявами у бік команди попередника Зеленського. У своїх блогах Дубінський на слова не скупий та пристойні вирази зазвичай не обирає.
Олександр Дубінський
Із кореспондентами 24 каналу Дубінський поговорити не захотів. А от на 94-ий округ вже приїжджав агітувати місцевих мешканців. Хоча, ані він, ані його опоненти на особливу любов до їхніх персон можуть не розраховувати.
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Як голосуватимуть люди
Що відповідали люди про таких мажоритарників:
- Мені дуже шкода, що вони у нас є, ні за одного голосувати не буду.
- Ні за кого, віри немає ні за кого.
А от один із діалогів з виборцем:
- Мосійчук?
- Фашист.
- Дубінський?
- Не знаєм хто це, хоча знаю, як виглядає.
- Кононенко?
- Негідник.
Не тільки одіозні кандидати, а ще й зірки
Цікавих персонажів на оновленій політичній шахівниці України достатньо. Серед них багато коміків, які пішли у політику слідом за Володимиром Зеленським. Наприклад, його товариш та партнер по сцені Юрій Коряченков, більше відомий як Юзік з кварталу, який обирається на округ Криворізького району. Також, ЗМІ пишуть, що від "Слуги Народу", але вже від Донецького регіону, на вибори йде і комедіант Сергій Сивохо.
Рейтинги партій за даними компанії Kantar / Інфографіка 24 каналу