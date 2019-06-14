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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Топ-3 одіозних мажоритарників на парламентських виборах-2019

      265 Читать новость на русском

      Старі і нові політики активно почали реєструватися на парламентські вибори. Таких ЦВК вже зареєструвала приблизно дві сотні. Серед них є чимало одіозних персон.

      Округ №94 Київської області відомий своїми одіозними кандидатами-мажоритарниками, які планують потрапити у парламент на цих виборах.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Ігор Мосійчук

      Перше почесне місце одіозного кандидата по праву може отримати політик Ігор Мосійчук. Нардеп, який вийшов з "Радикальної партії" Ляшка. 

      Особисто я розглядаю участь у виборах на мажоритарному окрузі. Вчора у мене була делегація з Василькова і Обухова. Це 94-й, мій рідний, округ,
      – зазначив Ігор Мосійчук.

      ігор мосійчук
      Ігор Мосійчук

      Ігор Мосійчук більше відомий як майстер з бійок ціпком на різноманітних телешоу, провокатор та, ймовірно, любитель хильнути зайвого перед ефіром.

      Відео: ефір на телебаченні, де Мосійчуку закидали алкогольне сп'яніння

      Ігор Кононенко

      "Срібло" міг би отримати його опонент Ігор Кононенко. У 2019 році друга Порошенка звинуватили в причетності до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго, контрольний пакет акцій в яких належить державі. Розібратися зі справою свого друга п'ятий президент збирався після перевиборів на другий строк. 

      ігор кононенко
      Ігор Кононенко

      Олександр Дубінський

      Третю, "бронзову" позицію одіозних кандидатів 94-го округу можна віддати Олександру Дубінському. Телеведучий відомий своїми гучними заявами у бік команди попередника Зеленського. У своїх блогах Дубінський на слова не скупий та пристойні вирази зазвичай не обирає.

      дубінський
      Олександр Дубінський

      Із кореспондентами 24 каналу Дубінський поговорити не захотів. А от на 94-ий округ вже приїжджав агітувати місцевих мешканців. Хоча, ані він, ані його опоненти на особливу любов до їхніх персон можуть не розраховувати.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: коли і як можна змінити місце голосування

      Як голосуватимуть люди

      Що відповідали люди про таких мажоритарників:

      - Мені дуже шкода, що вони у нас є, ні за одного голосувати не буду.
      - Ні за кого, віри немає ні за кого.

      А от один із діалогів з виборцем:
      - Мосійчук?
      - Фашист.
      - Дубінський?
      - Не знаєм хто це, хоча знаю, як виглядає.
      - Кононенко?
      - Негідник.

      Не тільки одіозні кандидати, а ще й зірки

      Цікавих персонажів на оновленій політичній шахівниці України достатньо. Серед них багато коміків, які пішли у політику слідом за Володимиром Зеленським. Наприклад, його товариш та партнер по сцені Юрій Коряченков, більше відомий як Юзік з кварталу, який обирається на округ Криворізького району. Також, ЗМІ пишуть, що від "Слуги Народу", але вже від Донецького регіону, на вибори йде і комедіант Сергій Сивохо.

      Рейтинг партій
      Рейтинги партій за даними компанії Kantar / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Ігор Мосійчук Ігор Кононенко
      Джерело: 24 канал
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