Дарт Вейдер, прихильники Януковича та скандальний блогер: що потрібно знати про мажоритарників

Безперечно, найголовніша тема найближчого місяця – це вибори до Верховної Ради України. Партії кілька тижнів тому представили вже свої партійні списки кандидатів у депутати, а от кандидатів по мажоритарних округах показали лише після рішення Конституційного суду, який визнав президентський указ про розпуск Ради конституційним.

В Україні досі діє змішана виборча система. Половина Ради обирається за партійними списками, а половина по мажоритарних округах. Усього ж в Україні 199 мажоритарних округів.

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Хто потрапить до парламенту за партійними списками, можна спрогнозувати вже зараз. Адже щотижня соціологічні служби публікують нові дані опитувань.

Останні кілька тижнів вони показують, що найбільше шансів увійти до Ради мають 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", партія "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".



Рейтинг партій за даними "Демініціатив" та "Центру Разумкова"

Проте спрогнозувати, хто переможе на мажоритарних округах, а це ще 199 депутатів, задача набагато складніша. Адже кожен округ – це окрема історія, де має значення усе. Чи йдуть на вибори впізнаванні обличчя, чи балотуються місцеві господарі округів, яких добре знають у конкретному районі, чи підкуповують кандидати виборців продуктовими наборами та різноманітними подарунками, чи активно кандидати проводять кампанію.

Спрацьовує безліч факторів. Тому найголовніша інтрига на парламентських виборах – мажоритарка.

Хто ж йде по мажоритарці?

За інформацією Центральної виборчої комісії, понад 3 тисячі кандидатів. Почнемо з добре знайомих облич. Депутатів нинішнього скликання Ради з міжфракційного об’єднання єврооптимісти. Наприклад, народний депутат Мустафа Найєм вирішив не балотуватися у парламент наступного скликання. Він заявив, що його більше цікавить виконавча влада.

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А от його колеги по міжфракційному об’єднанню Світлана Заліщук і Сергій Лещенко йдуть по мажоритарці. Заліщук вирішила спробувати свої сили в окрузі на Черкащині. Лещенко ж працює на окрузі у Києві – із виборцями Подолу і Виноградаря.



Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм

Частина єврооптимістів йдуть також по мажоритарним округам від партії "Голос" – це депутати Вікторія Войцицька, Леонід Ємець, Вікторія Пташник і Павло Ризаненко.

Партія "Народний фронт", яка через низький рейтинг відмовилась від походу на вибори за партійними списками, вирішила дати волю деяким своїм нардепам, відправивши їх на мажоритарку. Голова фракції Максим Бурбак буде балотуватися по Чернівецькій області. Він працює на цьому окрузі усі 5 років перебування у парламенті.



Максим Бурбак

Ще один "фронтовик" Микола Княжицький йде на мажоритарку від іншої партії – "Європейської солідарності" Петра Порошенка.



Микола Княжицький

Друг Порошенка – Ігор Кононенко, бере участь у виборах, як самовисуванець по 94-му виборчому округу на Київщині. Цей округ – один із найцікавіших. Адже проти Кононенка на цьому окрузі виступає інший кандидат – Олександр Дубинський, телеведучий каналу 1+1 Ігоря Коломойського. На цьому окрузі вже зараз відбувається запеклий бій із реєструванням технічних кандидатів і іншими виборчими технологіями.



Ігор Мосійчук також висувається на 94 окрузі

Соратник Кононенка – народний депутат Олександр Грановський вже рік як працює із виборцями у Харкові. Проти нього партія "Слуга народу" виставила відео блогера і тут теж буде інтрига.

На Луганщині по одному з мажоритарних округів висувається рідний брат Віктора Медведчука, і його бізнес-партнер. Сергій Медведчук також у партії "Опозиційна платформа – За життя". А у Слов’янську на вибори йде чоловік Наталії Королевської – Юрій Солод, теж від "Опозиційної платформи".

У Дніпрі від партії "Слуга народу" балотується блогер і гість телеканалів з орбіти Медведчука Максим Бужанський. Це людина, яка відкрито виступає проти Майдану і не приховує, що був виборцем Януковича.



Максим Бужанський

Попри бурхливу реакцію соцмереж на його висування, партія "Слуга народу" не відмовилась від цього кандидата. Тобто, як бачимо, навіть на мажоритарних округах ми побачимо багато відомих прізвищ і діючих народних депутатів.

Також не обійшлося і без екзотичних варіантів. Наприклад, в Одесі знову балотується Дарт Вейдер. І це не кіноперсонаж із "Зоряних війн", а реальна людина, яка ховається за цим прізвищем.



Одеський Дарт Вейдер

Та є багато людей, чиї прізвища маловідомі виборцям. Це може бути і родич якогось бізнесмена, забудовника, політика, підставна особа для відстоювання чиїхось інтересів. А може бути і цілком порядна людина, яка вирішила поборотися за місце у Верховній Раді України.

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Тому раджу, якнайшвидше почати цікавитися кандидатами від вашого мажоритарного округу, а не відтягувати цей момент до дня голосування – 21 липня. Це 199 місць у Раді і це важливо.



Основні дати позачергових виборів