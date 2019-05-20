Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті

Певно, всі вже помітили, що у Володимира Зеленського з панівним складом Верховної Ради взаємна антипатія. Зеленський – чужий для цього скликання і депутати відкрито це демонструють. Ймовірно, розмови про дострокові вибори Ради були методом психологічного тиску з боку команди новообраного президента, проте, побачивши ставлення нардепів до себе, Зеленський почав серйозно розглядати цей сценарій.

Нещодавно "Народний фронт" вийшов з коаліції й тим самим перекреслив такий варіант розвитку подій. У будь-якому разі, коли б не відбулися парламентські вибори ми побачимо на них нових гравців і оновлення старих політичних сил.

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Нові обличчя на парламентських виборах

Згідно з результатами соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень і соціологічної групи "Рейтинг", більшість мандатів на парламентських виборах отримає партія "Слуга народу" Володимира Зеленського. За неї готові проголосували майже 40% опитуваних серед тих, хто визначився зі своїм вибором.





І це дуже цікава ситуація. Адже відсотки та підтримка є у "Слуги народу" є, а партії фактично не має. Загалом партія складається з Володимира Зеленського і голови партії Івана Баканова. Хто ще піде на вибори у складі "Слуги народу" невідомо. Тому мені й здавалося, що сценарій із достроковими виборами – це скоріше гра, адже партійного активу у Зеленського поки що немає.

Натомість у нього є сотні тисяч людей, які приєдналися до сайту Зеленського під час президентської виборчої кампанії. Тому, в принципі, набрати членів партії та сформувати список кандидатів у депутати за короткий період він зможе. Навіть якщо Зеленський візьме у партію якусь частину колишніх депутатів і чиновників, у "Слузі народу" ми все одно побачимо багато людей, які ніколи раніше не працювали у Раді.



Команда новообраного президента під час виборів

Серед нових проектів, яких до цього не було у парламенті, шанси отримати невелику кількість мандатів є також у партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. За неї готові голосувати 5% виборців. Навряд чи у складі цієї партії буде багато молодих облич, але вони теж будуть для багатьох нові.

Про свої політичні наміри нарешті чітко заявив і лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Він піде на парламентські вибори із новою політичною партією "Голос". Поки що за партію Вакарчука готові голосувати лише 1% українців. Попри мізерну підтримку політичної сили, самого Вакарчука люди хотіли б бачити у Раді. Він входить до п'ятірки політиків, кого б українці хотіли бачити з депутатським мандатом.

Наразі кампанія Вакарчука дуже схожа на кампанію Зеленського на президентських виборах. Він з'явився в усіх соцмережах, набирає прихильників через сайт, а також продовжує активну концертну діяльність. У Вакарчука є кілька викликів на шляху до Верховної Ради – йому треба повернути прихильність виборців, які сподівалися, що він піде у президенти, довести їм, що він здатен приймати рішення. І намагатися максимально розширити електоральну базу.



Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори

На вибори у Раду підуть і добре відомі проекти. Згідно з соцопитуваннями, крім "Слуги народу", до парламенту потрапляють "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина" Юлії Тимошенко і "Блок Петра Порошенка". Найбільша трансформація серед цих політичних сил очікує на "БПП". До цього проекту може приєднатися, наприклад, спікер Ради Андрій Парубій. Він вже пішов в опозицію до Зеленського.

"Народного фронту" у старому форматі не буде. Ця політична сила готується до ребрендингу, об'єднання з іншими проектами. Партію "Самопоміч" теж чекає трансформація, оскільки її ряди покинули деякі члени депутатської фракції.



Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий

Серед тих, хто зараз готується до парламентських виборів і веде перемовини з різними політиками, також треба назвати прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера Києва Віталія Кличка. Партія "УДАР" може піти на вибори із новим лідером – Кличком, але Володимиром, братом мера.

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Як бачимо, парламентська кампанія теж буде надзвичайно цікавою. З поганого – у наступний парламент скоріш за все потрапить сила проросійського напрямку – "Опозиційна платформа – За життя". Депутатом може стати Віктор Медведчук, кум Путіна.